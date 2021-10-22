أول صورة للنجم أليك بالدوين بعدما قتل مديرة تصوير فيلمه بمسدس! (فيديو)

قتل الممثل الأمريكي أليك بالدوين مسؤولة تصوير فيلمه الجديد بالرصاص عن طريق الخطأ.

حصل الحادث أثناء تصوير فيلم ويسترن في مدينة سانتا في ولاية نيومكسيكو.

ذخيرة حية!

حيث أطلق أليك بالدوين (58 عاماً)، أعيرة نارية من مسدسٍ كان يفترض أن يكون محشواً برصاص (خلبي)، لا يحمل ذخيرة حية.

وأصيبت غالينا هاتشينز (42 عاماً)، وهي المسؤولة عن تصوير الفيلم، أعلى الصدر.

وتم نقلها بمروحية خاصة إلى مستشفى ألباكركي، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها.

Officials confirmed Alec Baldwin discharged a prop gun on a movie set in New Mexico that killed the director of photography and injured the director.

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حالة خطرة

كما أصاب الرصاص المخرج جويل سوزا (48 عاماً) بجروح خطيرة، ولا يزال يصارع من أجل حياته.

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ونشرت وسائل إعلام محلية، صورة لأليك بالدوين وهو مذهولاً ويبكي بعد الحادثة مباشرة.

وذهب النجم الأمريكي إلى مكتب العمدة وأدلى بشهادته أمام المحققين طوعاً.

وبعد الانتهاء من استجوابه، أفرجت الشرطة الأمريكية عن أليك بالدوين.

التحقيق مستمر

وقال المتحدث باسم شرطة مدينة سانتا: (تم استجواب السيد بالدوين من قبل المحققين وأفرج عنه).

وأشار إلى أنه لم يتم توجيه أي اتهامات لبالدوين، مؤكداً أن التحقيق متواصل.

وتقوم الشرطة الأمريكية حاليا باستجواب شهود الحادث.

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ويعتبر تصوير الأفلام السينمائية، أمراً صعباً ومضنياً للغاية.

غموض حول الحادثة

وبحسب صحيفة ftimes فقد تحدث حالات طارئة في بعض الأحيان، لا يتم الكشف غالباً.

لكن هذه الحادثة انتشرت كونها مختلفة، وتحول لعملية قتل في موقع التصوير.

وكان من المفترض أن يقوم الممثل أليك بالدوين في المشهد، بإطلاق رصاص خلّب من مسدس.

ولا يزال مجهولا ما حدث بالضبط أثناء التصوير.

فيلم (راست)

كما أن الشرطة تبحث حالياً ما إذا كانت عملية إطلاق النار قد حدثت أثناء عملية التمثيل، أم صدفة؟

ويتولى بالدوين إنتاج هذا الفيلم بنفسه، ويؤدي فيه دور شخصية إجرامية تدعى هارلاند راست.

وهو فيلم غرب أمريكي باسم (راست)، تدور أحداثه في كانساس في ثمانينيات القرن التاسع عشر.

ويجسد بالدوين دور (راست)، الجد الخارج عن القانون لصبي يبلغ من العمر 13 عاما أدين بجريمة القتل الخطأ.

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