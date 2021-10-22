أمير قطر يفتتح استاد الثمامة خامس ملاعب مونديال 2022 .. تعرفوا عليه

شهد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ىل ثاني، اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، افتتاح استاد الثمامة، وهو خامس الملاعب التي ستستضيف مونديال 2022 لكرة القدم.

افتتاح #ملعب_الثمامة اليوم في #الدوحة .. أحد ملاعب كأس العالم ٢٠٢٢ pic.twitter.com/AomHGzYAfO — إيمان عياد Eman Ayad (@RealEmanAyad) October 22, 2021

وإلى جانب أمير قطر، حضر الافتتاح رئيس “الفيفا” جاني إنفانتينو، حيث أجري نهائي كأس الأمير بين السد والريان.

وكان لافتا خلال الافتتاح البدء بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

على طريقة تحفيظ الكتاتيب قديمًا.. افتتاح ملعب الثمامة في #قطر أحد ملاعب كأس العالم بآيات من سورة الرحمن pic.twitter.com/aSZcgDHFVs — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 22, 2021

وتلا أحد الأطفال آيات من سورة “الرحمن” بصوت ندي، حاز إعجاب جميع الحضور في الملعب والنشطاء على مواقع التواصل.

وجاء ذلك ضمن أحد فقرات الافتتاح المستوحاه من فكرة “الكتاتيب” قديما وهي التجمعات التي كان تنشئ لأجل تحفيظ الأطفال القرآن.

طاق طاق طاقية

رن رن يا جرس #ملعب_الثمامة pic.twitter.com/BtbStrYcGX — إلهام بدر#آل_قطر (@ELHAMBADER1) October 22, 2021

استاد الثمامة

وتسع استاد الثمامة لـ 40 ألف متفرج، واصبح خامس الملاعب جاهزية من أصل ثمانية لاستضافة منافسات المونديال الأول في الشرق الأوسط.

ويبقى افتتاح ملاعب (البيت وراس بو عبود ولوسيل) الذي يستضيف النهائي في 18 ديسمبر.

سلمتَ بلادي فداكِ الشباب

ومجدٌ لراياتنا وانتساب

فنحن البراعم قد صافحت

سواعدنا عاليات السحاب

رائعة الشيخ مبارك بن سيف الى الشباب في افتتاح #ملعب_الثمامة pic.twitter.com/gM9WuTg5FK — إلهام بدر#آل_قطر (@ELHAMBADER1) October 22, 2021

ملعب الثمامة المبرَّد والمستوحى تصميمه من القحفية، أو قبعة الرأس التقليدية، سيستضيف خلال المونديال مباريات من مرحلة المجموعات حتى ربع النهائي.

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كما يشهد نهاية العام الجاري مباريات في كأس العرب من دور المجموعات حتى نصف النهائي.

وتصدر وسم باسم “ملعب الثمامة” قائمة الوسوم الأكثر تداولا في قطر، عقب الافتتاح الأسطوري.

. حفل تدشين ملعب الثمامة المونديالي احد ملاعب كأس العالم 2022م #ملعب_الثمامة pic.twitter.com/7ueRWbhXpW — ٰمشعل (@lblbv) October 22, 2021

وغرد آلاف النشطاء القطريين عبر الوسم معبرين عن فخرهم ببلادهم والإنجاز القطري الذي تحقق خلال وقت قياسي.

كما تضمنت التغريدات لقطات من افتتاح ملعب الثمامة، وصور لأرجاء الملعب والفقرات التي تم عرضها.

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ويشار إلى أن ملعب الثمامة يبعد 12 كيلومتراً عن الدوحة ويصله المشجعون عبر المترو ثم حافلات النقل.

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كما انه سيتم بعد المونديال، خفض طاقة الملعب الاستيعابية إلى النصف، ليستضيف مباريات فريقين قطريين من المنطقة.

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