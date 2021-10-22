استاد الثمامة خامس ملاعب مونديال 2022
بدا حفل استاد الثمامة بآيات من سورة "الرحمن"
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أمير قطر يفتتح استاد الثمامة خامس ملاعب مونديال 2022 .. تعرفوا عليه

كتب أنس السالم
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شهد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ىل ثاني، اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، افتتاح استاد الثمامة، وهو خامس الملاعب التي ستستضيف مونديال 2022 لكرة القدم.

وإلى جانب أمير قطر، حضر الافتتاح رئيس “الفيفا” جاني إنفانتينو، حيث أجري نهائي كأس الأمير بين السد والريان.

وكان لافتا خلال الافتتاح البدء بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وتلا أحد الأطفال آيات من سورة “الرحمن” بصوت ندي، حاز إعجاب جميع الحضور في الملعب والنشطاء على مواقع التواصل.

وجاء ذلك ضمن أحد فقرات الافتتاح المستوحاه من فكرة “الكتاتيب” قديما وهي التجمعات التي كان تنشئ لأجل تحفيظ الأطفال القرآن.

استاد الثمامة

وتسع استاد الثمامة لـ 40 ألف متفرج، واصبح خامس الملاعب جاهزية من أصل ثمانية لاستضافة منافسات المونديال الأول في الشرق الأوسط.

ويبقى افتتاح ملاعب (البيت وراس بو عبود ولوسيل) الذي يستضيف النهائي في 18 ديسمبر.

ملعب الثمامة المبرَّد والمستوحى تصميمه من القحفية، أو قبعة الرأس التقليدية، سيستضيف خلال المونديال مباريات من مرحلة المجموعات حتى ربع النهائي.

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كما يشهد نهاية العام الجاري مباريات في كأس العرب من دور المجموعات حتى نصف النهائي.

وتصدر وسم باسم “ملعب الثمامة” قائمة الوسوم الأكثر تداولا في قطر، عقب الافتتاح الأسطوري.

وغرد آلاف النشطاء القطريين عبر الوسم معبرين عن فخرهم ببلادهم والإنجاز القطري الذي تحقق خلال وقت قياسي.

كما تضمنت التغريدات لقطات من افتتاح ملعب الثمامة، وصور لأرجاء الملعب والفقرات التي تم عرضها.

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ويشار إلى أن ملعب الثمامة يبعد 12 كيلومتراً عن الدوحة ويصله المشجعون عبر المترو ثم حافلات النقل.

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كما انه سيتم بعد المونديال، خفض طاقة الملعب الاستيعابية إلى النصف، ليستضيف مباريات فريقين قطريين من المنطقة.

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