أسعار فساتين النجمات في الجونة “لا تُصدّق”! (صور)

فاجأت أسعار فساتين النجمات في مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الخامسة، الجمهور، بعدما نشرت مجلة ليالينا الأسعار الخيالية التي صدمتهم.

أسعار فساتين النجمات في الجونة

ليلى علوي

فالفنانة المصرية ليلى علوي، ارتدت فستاناً فضياً لامعاً في حفل افتتاح مهرجان الجونة.

والفستان من توقيع المصمم الكويتي يوسف الجسمي، ويبلغ سعره 30 ألف جنيه (1911 دولار أمريكي).

رانيا يوسف

أما الفنانة المصرية رانيا يوسف، فقد اختارت في اليوم الثالث من المهرجان فستاناً مورداً.

وتميز بأنه أوف شولدر، ما كشف الجزء العلوي من جسدها.

وتميز الفستان بوجود كرانيش من أسفل، وحزام من نفس القماش عند منطقة الخصر.

وهو من توقيع المصمم السوري أيمن لحموني، ويبلغ سعره 30 ألف جنيه أيضا (1911 دولار أمريكي).

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ميس حمدان

وارتدت الفنانة الأردنية ميس حمدان، فستان سهرة أسود منفوش.

وتميز فستانها بأنه أوف شولدر من جهة واحدة، وكم طويل من جهة أخرى.

وهو من توقيع المصمم اللبناني فؤاد سركيس، ويبلغ ثمنه 20 ألف جنيه (1275 دولار أمريكي).

منى زكي

أما الفنانة المصرية منى زكي، فقد ارتدت في أول أيام المهرجان فستاناً أسود وزهري.

وتميز بوجود فيونكة من الخلف تشبه الكيمونو الياباني، وذيل أسود طويل من الأسفل.

وهو من اختيار الستايلست المصرية مي جلال، ويبلغ ثمنه 25 ألف جنيه (1600 دولار أمريكي).

هند صبري

وتألقت الفنانة التونسية هند صبري بفستان أصفر طويل، أوف شولدر من ناحية واحدة.

وهو من توقيع المصمم اللبناني فؤاد سركيس أيضا، ويبلغ ثمنه 20 ألف جنيه (1275 دولار أمريكي).

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انتقادات حادة لنجمات الجونة

تلك الأسعار التي رآها الجمهور باهظة، عرضت الفنانات لموجة انتقادات وهجوم.

ومما جاء في التعليقات: (ويطلعلك في دعاية تلفزون ويقولك تبرع). وكتب آخر: (كله لأجل بضع ساعات و يترمي).

وسخر آخر من تصريحات ميس حمدان، وعلق: (و ميس حمدان نازلة تحكي احنا نموت بابو بلاش …. والله واضح كتير انه ابو بلاش).

يشار إلى أن 16 فيلما روائيا طويلا و23 فيلما قصيرا و10 أفلام وثائقية، يتنافسون على جوائز الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

كما ويعرض خارج المسابقة 20 فيلما مهماً بتوقيع كبار صناع السينما العالمية.

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