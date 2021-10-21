موعد ومعلق مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الاتحاد السعودي أمام نظيره الشباب مساء يوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة التاسعة. من الدوري السعودي الممتاز، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” استاد الأمير عبد الله الفيصل”.

موعد مباراة الاتحاد والشباب

وستقام المباراة بين كلا الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة .”السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، البحرين، قطر، العراق، اليمن.

كما وبتوقيت دولة مصر “القاهرة” والسودان، ليبيا ستكون عند الساعة السابعة مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان ستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “”sbc السعودية الرياضة. التي تمتلك حقوق البث لمباريات منافسات كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

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وستثبت المباراة عبر القمر الصناعي النايل سات على قناة “ssc sport HD1” بتردد 12149، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

بينما ستكون عبر القمر الصناعي عرب سات بتردد 12015، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مباراة الاتحاد والشباب عبر شبكة قنوات “”sbc السعودية الرياضة، المعلق الرياضي السعودي حماد العنزي.

تشكيلة فريق الاتحاد

وسيلعب المدرب الروماني كوزمين كونترا، في تشكيلة أساسية أمام نظيره الشاب السعودي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى مارسيلو جروهي.

بينما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، عمر هوساوي، سعود عبد الحميد، أما في وسط الفريق سيعتمد المدرب على اللاعب كريم الأحمدي.

وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من: جاري رودريجيز، رومارينيو، عبد الإله المالكي، برونو هنريكي، فهد المولد.

تشكيلة فريق الشباب

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا في تشكيلة أساسية أمام منافسه الاتحاد، حيث سيكون في حراسة المرمى فواز القرني.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: إيغور ليشنوفسكي، جمعان الدوسري، محمد سالم، بينما في خط الوسط سيأتي كلاً من: إيفر بانيغا، باولو دي باولا، هتان باهبري، نواف العابد، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أوديون إيغالو، كارلوس ابريليو، مهند عسيري.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

ويتربع فريق الاتحاد السعودي في صدارة ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بينما جاء منافسه الشباب في المركز السادس برصيد 12 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

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