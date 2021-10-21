موعد مباراة الزمالك وتوسكر والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف فريق الزمالك المصري مباراة الإياب أمام منافسه توسكر الكيني. مساء يوم الجمعة، في إطار منافسات دور ال32 من دوري أبطال أفريقيا والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” استاد برج العرب”.

موعد مباراة الزمالك وتوسكر

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين كلا الفريقين في تمام الساعة الثامنة. مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، البحرين، قطر، العراق، اليمن.

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة” والسودان، ليبيا ستكون عند الساعة السابعة. مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان ستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات “ON Time Sport”. الرياضية المصرية، الراعي لبث منافسات دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

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كما وستبث المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي. النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث اللقاء بين الزمالك وتوسكر عبر شبكة قنوات .” ON Time Sport” المعلق الرياضي المصري بلال علام.

📋 | قائمة فريقنا⚽️🏹 المتجه غدًا إلى برج العرب، للإنتظام في معسكر مغلق، إستعدادًا لمواجهة توسكر🇰🇪 في إياب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا🏆🌍#CHAMP13NS | #Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/b0QqbMy7FN — Zamalek SC (@ZSCOfficial) October 19, 2021

تشكيلة فريق الزمالك

وسيدخل المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي ” باتريس كارتيرون” بتشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف توسكر، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

📸 | لقطات من مران لاعبينا المستبعدين من قائمة مباراة توسكر🇰🇪، لمواصلة برامج التدريبات الفنية والبدنية والتأهيلية الموضوعة لهم🏃🏻⚽️🏹#CHAMP13NS | #Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/k3hnmH0oN9 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) October 21, 2021

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثى.

بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بنشرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على اللعب برأس حربة في التشكيلة سيف الدين الجزائري.

تشكيلة فريق توسكر

وسيلعب المدرب روبرت ماتانو بتشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف لتلك المواجهة الزمالك، وسيكون في حراسة المرمى إيمري مفويكوري.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: جوكينز أتودو، شيكوكوتى، هيلاري وانديرا، كما وسيأتي في خط الوسط كلاً من: يوجين أسيك، هامفيري أوشينغ، بونيفاس موشيري، وفي هجوم الفريق سيأتي كلاً من: إبراهيم جوشوا، أبولو أوتينو، أندرو سيكيومبيا.

وقد حقق فريق الزمالك الفوز على توسكر في مباراة الذهاب على ميدان الأخير بهدف نظيف دون مقابل سجله اللاعب المغربي أشرف بنشرقي.

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