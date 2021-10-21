موسم الرياض
موسم الرياض
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مشاهد صادمة في افتتاح موسم الرياض .. تحرش ورقص مع فتيات وشجارات!

تركي آل الشيخ يعلن انطلاق فعاليات موسم الرياض

كتب محمد أبو يوسف
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تداول ناشطون سعوديون، مقاطع فيديو صادمة، خلال انطلاق فعاليات موسم الرياض الذي أعلن عنه رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.

وأظهرت الفيديوهات حالات تحرش ورقص فتيات وشجارات، الامر الذي أثار موجة غضب واسعة من غياب الرقابة والامن خلال فعاليات الموسم الذي ضم 7500 فعالية متنوعة، و14 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية، تتقاسم فعاليات الموسم.

التحرش بالفتيات في موسم الرياض

ونشر ناشطون مقطع فيديو أظهر عدد من الشبان وهم يتحرشون بفتاة سعودية وسط تجمع كبير من الشبان، في مشهد صادم اثار ضجة واسعة.

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وفي مشهد ثاني، ظهرت فتاة وهي تحاول ان تلتقط صوراً للفعاليات في موسم الرياض.

رقص مختلط

وفي فيديو اخر، ظهر عدد كبير من الشبان والفتيات وهم يتراقصون على أنغام الموسيقى الصاخبة في مشهد غريب وخارج عن عادات وتقاليد السعوديين.

واظهر كذلك مقطع فيديو شجار عنيف، تقاذف خلاله الشبان الكراسي وزجاجات الماء فيما بينهم.

موجة غضب 

وانتقد ثابت الشمري ما جرى في انطلاق فعاليات الرياض قائلاً :” هذا الموسم والتطورات اللي كنا متحمسين له ؟ مجتمع مسلم عاقل فاهم متطور وكان موسم الرياض موسم ترفيه ووناسه ولعب ٫ من اول يوم يصير كذا ؟ شي يشيب الراس لابعد حد .#موسم_الرياض2021 “.

تركي آل الشيخ يعلن انطلاق فعاليات موسم الرياض

ونشر الحساب الرسمي على موقع “تويتر” مقطع فيديو لكلمة آل الشيخ، معلنا بداية فعاليات الموسم.

وبحسب الحساب، فإن مسيرة افتتاح الفعاليات تخللها 6 مواقع لإطلاق الألعاب النارية، أكثر من 2500 طائرة من طيار (درون)، أكثر من 1500 مؤدي، بالإضافة إلى إمكانية استضافة أكثر من 750 ألف زائر.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر “تويتر”: ليلة عشنا فيها جزء من الخيال في الافتتاح الاضخم في المنطقة في مسيرة افتتاح موسم الرياض .. تجاوز الحضور 750 ألف والجاي أكبر”.

 

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