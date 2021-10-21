محمد بن سلمان سلم مستشار الأمن القومي الأمريكي قائمة شروط التطبيع مع إسرائيل

نشر موقع “أكسيوس” الأمريكي، تفاصيل اللقاء الذي جرى بين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث جرى بحث قضية التطبيع مع إسرائيل، في خطوة لو تمت فلن تحصل بـ”المجان” وفقا لمحلل سعودي.

الموقع الأمريكي نقل عن ثلاثة مصادر أمريكية وعربية قولها إن “سوليفان أثار القضية في اجتماع جرى في 27 سبتمبر الماضي. بمدينة نيوم السعودية”، وأشارت المصادر إلى أن “بن سلمان لم يرفض الموضوع بشكل قاطع”.!

كيف رد محمد بن سلمان على فكرة التطبيع ؟!!

أكسيوس الأمريكي قال إن السعوديين أبلغوا سوليفان أن التطبيع مع إسرائيل سيستغرق بعض الوقت. وأعطوا المستشار الأمريكي قائمة بالخطوات التي يجب اتخاذها قبل الشروع به.

من بين هذه الخطوات تحسين العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية.

تجاهل بايدن يثير جنون الرياض

وتزامناً مع الشرط الذي وضعته الرياض أمام واشنطن، شنت صحيفة “عكاظ” السعودية المحسوبة على الديوان الملكي. هجوما عنيفا على الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تهميشه الرياض وتجاهل ولي العهد محمد بن سلمان.

وفي هذا السياق عبر الكاتب السعودي محمد الساعد، في مقال له بالصحيفة السعودية عن مدى تدهور العلاقات بين بلاده وبين الولايات المتحدة. في العديد من القضايا الإقليمية، وخاصة في مسألة الانسحاب من أفغانستان، مشيرا إلى ممارسة واشنطن نوعا من التهميش للرياض. وقال الساعد، إن وصف العلاقات بين البلدين بأنها “طلاق بائن فهو ظلم لها وأمنيات أكثر منها حقيقة بين بلدين كبيرين لا يمكن. أن يقبلا القطيعة مهما تباينت وجهات النظر، فالولايات المتحدة الأمريكية ليست بايدن ولا إدارته الديمقراطية”.

اقرأ أيضاً: مستشار بايدن يثير قضية جمال خاشقجي مع مسؤولين سعوديين كبار خلال زيارته للمملكة

ولفت إلى أن ما يجري هو “إعادة هيكلة العلاقات من جديد، بعدما تصورت بعض الأطراف الأمريكية أنها قادرة على امتلاك القرار في الرياض. وهو أمر أخفق فيه جميع من حاول، فالرياض لا تأخذ قرارها إلا من رأسها الصلب”.

تطبيع السعودية مع إسرائيل

ويرجح التقرير الامريكي أن تكون أي خطوة سعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل “جزءا من صفقة أكبر يمكن أن تشمل خطوات إسرائيلية. بشأن القضية الفلسطينية وخطوات أميركية لاستعادة العلاقات مع الأمير محمد بن سلمان، الذي رفض الرئيس الأميركي جو بايدن التعامل معه بشكل مباشر”.

يذكر أن البيان الرسمي السعودي الذي نشر بعد لقاء سوليفان وبن سلمان لم يشر إلى أنهما تطرقا لقضية التطبيع مع إسرائيل. واكتفى بالإشارة إلى أنهما بحثا “العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تناولت المباحثات قضايا المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأقامت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل ضمن اتفاقات إبراهيم التي رعتها الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي تصريحات أدلى بها لشبكة “سي.أن.أن” في أغسطس الماضي، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان. إن تطبيع العلاقات المحتمل مع إسرائيل سيعود بـ”فائدة هائلة” على المنطقة، لكنه اعتبر أن إبرام اتفاق مماثل مع المملكة يعتمد على التقدم في مسار السلام الإسرائيلي الفلسطيني.

السعودية لن تذهب لحضن إسرائيل دون ثمن.. ما هو هذا الثمن ؟!

وفي هذا الإطار يرى الكاتب والمحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري أن السعودية لن تذهب باتجاه التطبيع من دون ثمن. لافتا إلى مجموعة من النقاط التي يجب أن تتوفر قبل أن تحذو الرياض حذو الدول التي وقت اتفاقية إبراهيم.

ونقل موقع الحرة الأمريكي عن المحلل السعودي قوله إنه يكاد يجزم “أن السعودية لم ولن تطبع علاقاتها مع إسرائيل بالمجان، وليس عندي في ذلك أدنى شك”.

اقرأ أيضاً: بعد مرور 3 سنوات على مقتل جمال خاشقجي.. كيف يبدو مصير الناشطين والمنتقدين في السعودية؟!

وأضاف الأنصاري، وهو أيضا مؤسس ورئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأميركية ومقرها واشنطن. أن “السعودية رمت الكرة في ملعب القيادة الإسرائيلية بعد أن سمحت لبعض دول المنطقة بالتطبيع، وهذه بادرة إيجابية قد تساعد في عملية بناء الثقة في المنطقة”.

وتابع الأنصاري أن الرياض، التي تمتلك ثقلا في المنطقة لن تقوم بالتطبيع على المدى المنظور “بلا أي خطوة إسرائيلية إيجابية حقيقية بخصوص. حل الدولتين أو إعطاء الفلسطينيين حقهم التاريخي والإنساني”.

في المقابل، يؤكد تقرير “أكسيوس” أن المملكة العربية السعودية وفي حال قيامها بالتطبيع مع إسرائيل ستكون أكبر لاعب. إقليمي يوقع على اتفاقية سلام تل أبيب.

ويضيف أن “من المرجح أن يؤدي هذا الاختراق الكبير إلى إقناع دول عربية وإسلامية أخرى بأن تحذو حذوها”.

وناقش كل من وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن وجيك سوليفان توسيع اتفاقية أبراهيم في اجتماعات. عقدت الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، وفقا للتقرير.

ويضيف أن مسؤولا إسرائيليا كبيرا أبلغ الصحفيين أن دولة واحدة على الأقل ستوقع “بالتأكيد” على الاتفاق العام المقبل.

التطبيع مع إسرائيل.. ماذا جرى الجمعة في اتصال هاتفي

ويشير التقرير إلى أن مسؤولين كبارا في إدارة بايدن قالوا للقادة الإسرائيليين في مؤتمر عقد عبر الهاتف، الجمعة الماضي. إن الولايات المتحدة تنخرط “بهدوء” مع العديد من الدول العربية والإسلامية التي قد تكون منفتحة على التطبيع مع إسرائيل.

تدويل الحرمين

ومن جهته اخرى دعا رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي الدكتور محمود رفعت، لضرورة تدويل الحرمين الشريفين بشكل عاجل ووضعهما تحت إشراف دولي. نظرا لسياسات الإقصاء والتفرقة والقمع التي يمارسها النظام السعودي ضد من يرغب في حج بيت الله الحرام مستغلا سلطته عليه والتحكم بإداراته.

واعتبر المحامي الدولي محمود رفعت، أن السماح للحاخام الإسرائيلي يعقوب يسرائيل، بالتجول وسط العاصمة السعودية الرياض بكل حرية. بينما لا يستطيع آلاف المسلمين زيارة مقدساتهم وأداء مناسك الحج والعمرة خشية اعتقالهم وقتلهم. هو أمر يؤكد ضرورة نزع إدارة الحرمين من أيدي النظام السعودي ووضعه تحت إشراف دولي.

تتجول حاخامات #إسرائيل في #السعودية وتنشر صورها بالوقت الذي لا يستطع الاف المسلمين زيارة مقدساتهم وأداء مناسك #الحج و #العمرة خشية اعتقالهم وقتلهم أو تسليمهم لمن يقتلهم كما حدث مع حجيج من #ليبيا و #مصر وغيرهم تم تسليمهم لمليشيات #حفتر ونظام السيسي.. #تدويل_الحرمين اليوم فرض عين pic.twitter.com/eFJrg4F4Kv — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) October 19, 2021

وكتب في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”تتجول حاخامات إسرائيل في السعودية وتنشر صورها بالوقت الذي لا يستطيع آلاف المسلمين. زيارة مقدساتهم وأداء مناسك الحج والعمرة خشية اعتقالهم وقتلهم أو تسليمهم لمن يقتلهم. كما حدث مع حجيج من ليبيا ومصر وغيرهم تم تسليمهم لمليشيات حفتر ونظام السيسي.”

وتابع:” تدويل الحرمين اليوم فرض عين.”

تابع آخر الأخبار عبر: « Google news»

وشاهد كل جديد عبر قناتنا في « YOUTUBE»