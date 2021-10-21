الفيفا يعلن استضافة الإمارات كأس العالم للأندية لعام 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” يوم الأربعاء الماضي، بأن دولة الإمارات ستقوم باستضافة. نسخة كأس العالم للأندية لعام 2021 والمقرر مطلع العام القادم.

الفيفا كأس العالم للأندية

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “جياني إيفانتينو” في مؤتمر صحفي له، بأن مجلس الفيفا أقر على إقامة كأس العالم للأندية لعام 2021، في وقت مبكر مطلع العام المقبل 2022 في دولة الإمارات، كما أن مواعيد إقامة المنافسات. سيتم تحديدها في وقت لاحق من قبل الدولة المستضيفة.

من جهته، قال رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم راشد النعيمي. في بيان صحفي له، إن ” اختيار الإمارات جاء بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في جميع البطولات التي قامت باستضافتها في السنوات الأخيرة، منها مونديال الأندية عام 2009،2010،2017،2018.

ثمن دعم القيادة الرشيدة للرياضة .. الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم : الإمارات جاهزة لاستضافة مونديال الأندية .. #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/EZDM5yT8yg — UAEFA (@uaefa_ae) October 20, 2021

وبين النعيمي، بأن استضافة هذه البطولة ستمنح فريق الجزيرة الإماراتي. بطل مسابقة دوري المحترفين للموسم 2020-2021 فرصة المشاركة في هذه المسابقة بجانب أندية عريقة مشاركة، وسيساهم ذلك في تطوير الفريق ولاعبيه.

🚨 رسميًا | الإمارات 🇦🇪 سوف تستضيف #كأس_العالم_للأندية 2021 في شهر فبراير من العام القادم 2022. pic.twitter.com/lH0Q4Ee64p — CFC WORLD (@CFC4World) October 20, 2021

وأردف، ” بأن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية متينة ولديها العديد من المنشآت الرياضية المتطورة والخبرات التي اكتسبها أبناء وبنات البلاد، أصبحت واسعة في مجال تنظيم الأحداث الرياضية الدولية”.

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قطر واستضافة البطولة

وكانت أول بطولة استضافتها دولة الإمارات لبطولة كأس العالم للأندية عام 2000، وقد شارك فيها أبطال الاتحاد القارية، كما وكان آخر نسخة للبطولة رقم 17 في دولة قطر، التي تلك استضافتها في شهر فبراير/ شباط عام 2021، بعد تأجيلها بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا والتي حصد لقبها فريق بايرن ميونيخ الألماني.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2021 بالإمارات🔝🏆 pic.twitter.com/SqKtNbv6jL — Yallakora (@Yallakoranow) October 20, 2021

كما وتوج بطل القارة السمراء الأفريقية فريق الأهلي المصري. بالمركز الثالث من البطولة، والحصول على الميدالية البرونزية. على مستوى دول العالم.

يشار إلى أن هذه البطولة ستشهد مشاركة حامل لقب دوري أبطال أوروبا فريق تشيلسي الإنجليزي المتوج للمرة الثانية، وكذلك فريق الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة. في تاريخ مسيرته والعديد من الأندية القارية.

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