“وطن” تكشف السبب وراء إقالة مدير الأمن العام في السعودية خالد الحربي.. ما علاقة سعد الجبري؟!

كشفت مصادر سعودية، تفاصيل جديدة حول قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز، إقالة مدير الأمن العام، الفريق أول خالد بن قرار الحربي، من منصبه وأحالته للتحقيق، بعد مزاعم تورطه في قضية فساد كبيرة في المملكة.

وأمر الملك سلمان بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، بأن “تنهى خدمة الفريق الأول، خالد بن قرار بن غانم الحربي. مدير الأمن العام، بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق”.

مؤكدا على أن “تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك. واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم”.

ما علاقة خالد بن قرار الحربي بـ سعد الجبري

وبعد الضجة الكبيرة التي أثارها قرار إقالة حربي، كشف حساب “العهد الجديد”، عن أن إقالة مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي لم يكن بسبب قضايا فساد كما روّج لذلك.

وأضاف الحساب الشهير في تغريدة رصدتها “وطن”، إن السبب الرئيسي وراء إقالة الحربي (رسالة وصلته من سعد الجبري)، فُسّرت على أنها ترتيب ضد محمد بن سلمان، أما كيف كُشف أمر الرسالة؟ فهذه قصة أخرى نكشفها لاحقاً. حسب قوله.

إقالة مدير الأمن العام الفريق أول خالد قرار الحربي لم يكن بسبب قضايا فساد كما روّج لذلك، بل السبب الرئيسي (رسالة وصلته من سعد الجبري)، فُسّرت على أنها ترتيب ضد محمد بن سلمان، أما كيف كُشف أمر الرسالة؟ فهذه قصة أخرى نكشفها لاحقاً. — العهد الجديد (@Ahdjadid) October 20, 2021

والحربي، فريق أول ركن سعودي، شغل منصب مدير الأمن العام في السعودية منذ 27 ديسمبر 2018 وحتى إنهاء خدمته. بإحالته إلى التقاعد مع إحالته إلى التحقيق بناءً على أمر ملكي صادر في 7 سبتمبر 2021.

وشغل الحربي سابقًا منصب قائد قوات الطوارئ الخاصة منذ 20 يوليو 2017 وحتى 1 يناير 2019.

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وتم ربط قرار إقالة الحربي بالكشف عن قضية فساد كبيرة في المملكة بحسب ما روج الإعلام الرسمي التابع للنظام السعودي.

​إلى أن أمره جاء “بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام. والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصا من منسوبي القطاع العام والخاص”.

حملة مكافحة الفساد في السعودية

وقبل الإعلان عن قرار الملك سلمان بن العزيز، أعلنت سلطات مكافحة الفساد في السعودية تفاصيل ضبطها قضايا تقدر قيمتها. بمئات الملايين من العملة المحلية، تورط في بعضها عسكريين بينهم ضباط حاليين ومتقاعدين قالت السلطات إنهم تورطوا في قضايا فساد كبيرة.

وسبق ونشرت وكالة الأنباء السعودية، السيرة الذاتية للفريق أول خالد بن قرار الحربي، الذي صدر بحقه أمر الملك سلمان.

وأشارت الوكالة إلى أن الحربي من مواليد المدينة المنورة عام 1962، وبدأ خدمته العسكرية 1981.

ولفتت الوكالة إلى أن الحربي التحق بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض وتخرج منها عام 1402هـ (1981م). برتبة ملازم حاملاً درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية.

وقالت إنه تم تعينه في قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة المدينة المنورة، وعمل في كل أقسام القوة، وتدرج فيها من قائد سرية. وقائد كتيبة وقائداً لمركز التجنيد والتدريب ومديراً للعمليات.

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وعين الحربي قائدا لقوة المدينة المنورة عام (2001م) وفي نهاية عام (2006)، حيث نقل للعمل في قيادة قوات الطوارئ. الخاصة حيث عين مديراً للعمليات ومن ثم مساعداً، وفي عام (2010م) عين قائداً لقوات الطوارئ الخاصة.

وفي 2015 أصدر الملك سلمان أمرا بترقيته إلى رتبة فريق، وفي العالم التالي له صدر أمرا ملكيا آخر بترقيته إلى رتبة فريق أول. وفي 2017 شغل منصب قائد قوات الطوارئ الخاصة.

وشغل الحربي منصب قائد قوات أمن الحج للعام 2016، وعين قائدا لأمن العمرة والحج للعام 2017.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018 أصدر الملك سلمان قرارا بتولي الحربي منصب مدير الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السعودية. واستمر في منصبه حتى قرار إعفائه دون أن يتم الإعلان لاحقا عن أي جديد بشأن مصيره أو تقديمه للمحاكمة.

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