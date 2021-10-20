وزير إسرائيلي يشكر نهيان بن مبارك على مساعيه لإرضاء الجالية اليهودية بالإمارات (فيديو)

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا مصورا وثق جانبا من اجتماع وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان، مع وزير الأديان الإسرائيلي ماتان كاهانا.

ونشرت صفحة “إسرائيل في دبي” على تويتر كلمة وزير الأديان الإسرائيلي للشيخ نهيان، حيث خاطب الوزير الإماراتي. قائلا:”كنت سعيدا جدا بلقاء معالي الوزير الشيخ نهيان وزير التسامح الإماراتي.”

معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، مع وزير الأديان، ماتان كاهانا. HH Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, with the minister of religions Matan Kahana. pic.twitter.com/uiP88fwgxH — Israel in Dubai 🇦🇪🇮🇱 اسرائيل في دبي (@IsraelDubai) October 20, 2021

وتابع:”سعادتك أنا ممتن جدا للاجتماع المهم شكرا لك على كل ما تفعله من أجل الجالية اليهودية في الإمارات.”

واستطرد الوزير الإسرائيلي في حديثه:”يوم السبت المقبل سنقرأ توراة إبراهيم وهو الوالد لكل أممنا. وأنا متحمس جدا لقد سعدت بسماع الإعلان عن مركز إبراهيم في أبوظبي. والذي سيكون مكانا للسلام لجميع الأديان.” حسب زعمه.

واختتم وزير الأديان الإسرائيلي حديثه بدعوة مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتي لزيارة قبر إبراهيم في الأراضي المحتلة. :”سأكون سعيد جدا للحصول على فرصة زيارة قبر إبراهيم في الخليل سويا.”

ليرد وزير التسامح الإماراتي:”إن ذلك من دواعي سروري سيدي.”

وزير التسامح الإماراتي: التطبيع يدعم حقوق الفلسطينيين

وسبق أن وصف الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في تصريحات له العام الماضي اتفاق التطبيع المخزي مع إسرائيل. بأنه يدعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني والتي تصب في صالح شعوب المنطقة والعالم.

ووصف وزير التسامح والتعايش الإماراتي، وقتها اتفاق التطبيع الخياني “بالتاريخي الذي يعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة. للتعايش والسلام والتسامح في المنطقة والعالم، ويدعم عملية السلام في الشرق الأوسط.”

ربع مليون إسرائيلي زاروا الإمارات خلال عام من التطبيع

وقبل أيام بحثت الإمارات وإسرائيل سبل تعزيز علاقات تعاونهما في القطاع السياحي، في حين أفاد مسؤول إسرائيلي بأن ربع. مليون من مواطنيه زاروا الإمارات منذ التطبيع بين الجانبين قبل نحو عام، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

والسبت، التقى وزير الدولة لريادة الأعمال رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أحمد الفلاسي، وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف. على هامش افتتاح الجناح الإسرائيلي في معرض “إكسبو 2020 دبي“.

واتفق الوزيران -وفق وام- على خطوات عملية مشتركة لدعم التبادل السياحي وزيادة الخطوط الجوية المباشرة بين مدن البلدين. بهدف دعم النمو الاقتصادي للجانبين في المجالات كافة مع التركيز على قطاع السياحة.

كما ناقشا فرص التعاون الاقتصادي على المستويين الحكومي والخاص، وخلق فرص جديدة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في البلدين في القطاعات. ذات الأولوية، وتعزيز الإمكانات المتاحة لدعم التبادل التجاري غير النفطي وتنويع الاستثمارات المتبادلة لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.

وقال الفلاسي إن العلاقات الإماراتية الإسرائيلية متنامية، ونحرص على تعزيز نموها وتطويرها خلال الفترة المقبلة. مشيرا إلى أن “إكسبو 2020 دبي” يقدم فرصة ذهبية لمجتمع الأعمال الإسرائيلي.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإسرائيل بلغ نحو 700 مليون دولار خلال عام واحد من اتفاق التطبيع.

من جانبه، قال رازفوزوف إنه رغم القيود والتباطؤ الناتجين عن جائحة كورونا فإن التبادل السياحي بين البلدين شهد زخما كبيرا. حيث زار الإمارات خلال هذه الفترة نحو 250 ألف سائح إسرائيلي، وسيحقق التعاون في هذا المجال مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة. وأكد حرص بلاده على تنمية الشراكة مع الإمارات.

اتفاق التطبيع

ووقعت إسرائيل والإمارات، منتصف سبتمبر 2020 اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ومنذ ذلك الوقت، أبرم البلدان اتفاقيات تعاون في مختلف القطاعات.

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