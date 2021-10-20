شاهد وائل كفوري بعد خروجه من المستشفى جراء الحادث المروّع

ظهر الفنان اللبناني وائل كفوري، بكامل عافيته، في أول صورة له بعد خروجه من المستشفى.

وائل كفوري في بيته

و يأتي ذلك بعد أيام من تعرضه لحادث سير مروع، على أوتوستراد جبيل نجا منه بأعجوبة.

ونشر صديق وائل كفوري المقرب، الشاعر إيلي بو أنطون، صورة تجمعه بالفنان اللبناني عبر حسابه على (انستجرام).

إيلي بو أنطون: صح الملك

وعقب عليها: (نورت بيتك وائل كـفوري، الحمد لله على السلامة).

وتابع: (النجم لِ ضَوّى مَسرحو و ضَوّى الفَلَك تعرّض لحادث،، ساعة ل دَربو سَلَك و بعد المآسي والوَجَع،، صَحّ الصحيح و صَحّ التمنّي بالشِفا،، و صَحّ المَلَك).

وائل كفوري لم يفقد الوعي

وسبق أن كشف صديق وائل المقرب، عن حالة الأخير الصحية بعد الحادث المروع الجمعة الماضية.

وقال صديق كفوري أنه زاره الفنان بالمستشفى، وكان واعيا وبحالة جيدة.

وبحسب مانقلت صحيفة (النهار) اللبنانية عن صديق الفنان، فقد كانت حبيبته شانا عبود بالسيارة معه.

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وأكد صديق الفنان أن شانا بصحة جيدة، مشيراً إلى أن شدة الضربة قذفت وائل خارج السيارة.

حالة شانا عبود

وعدا الأضرار الجسيمة التي لحقت بالسيارة، فقد أسفر الحادث عن رضوض في أنحاء جسد وائل .

كما طمأن الشاعر اللبناني حبيب بو أنطون، الصديق المقرب لوائل كفوري، جمهور الفنان.

وقال في تغريدة عبر حسابه في (تويتر): ‏‎(وائل بخير شكرا يا عدرا).

#وائل_بخير شكراً يا عدرا 🙏🙏 — Habib Bou Antoun حبيب بو انطون (@habibbouantoun) October 15, 2021

وكشف موقع “ET بالعربي سبب الحادث وقوع سيارة كفوري بحفرة كبيرة.

وقال شاهد عيان للموقع، إنه تم نقل الفنان اللبناني وحبيبته إلى المستشفى.

وأضاف شاهد العيان: (الفنان يرقد بقسم الطوارئ لتلقي العلاج، وهو بصحة جيدة).

وائل ينجو من الحادث

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنّ طواقم الصليب الأحمر اللبناني نقلت كفوري إلى مستشفى المعونات في جبيل.

وبينما انتشرت صور للحادث تظهر سيارة الفنان وقد تعرّضت للتحطم، ذكرت الأنباء حينها ان “كفوري” بحالة مستقرة بعد الحادث ويتلقى العلاجات.

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وسارع مشاهير وأصدقاء الفنان للدعاء له بالسلامة بعد الحادث.

الف الحمدالله على السلامة @waelkfoury الله رد عنك ورفقا دائما حاميتك🙏🙏🙏❤️❤️❤️ — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) October 15, 2021

الف الحمدالله على السلامة @waelkfoury الله رد عنك ورفقا دائما حاميتك🙏🙏🙏❤️❤️❤️ — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) October 15, 2021

ألف الحمدلله على سلامتك حبيب قلبي وقلوب الكل

ما تشوف شر يا ملك 🙏🏻 @waelkfoury — Nader Al Atat (@naderalatat) October 15, 2021

انشالله سلامة قلبك @waelkfoury! ☹️

صور الحادث شي بيرعب!!! انشالله تكون القصة حديد ب حديد والله يحميكم 🙏🏻.

#وائل_كفوري — Madeleine|مادلين مطر (@madeleine_matar) October 15, 2021

الحمدلله عالسلامة للنجم #وائل_كفوري الذي تعرّض لحادث سير مروّع pic.twitter.com/wQUTWPKf8q — Dominic Abu Hanna دومينيك ابو حنا (@dominicabuhanna) October 15, 2021

ما بينخاف عليه رفقا بتضلّ معو تصلّليلو 🙏🏻#وائل_كفوري

سلامة قلبك @waelkfoury — Rima Njeim (@RimaNJEIM) October 15, 2021

إصابة الفنان #وائل_كفوري برضوض في حادث سير مروّع على اوتستراد #جبيل ونقله الى مستشفى سيدة ماريتيم للعلاج. — Yazbek Wehbe (@YazbekWehbe) October 15, 2021

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