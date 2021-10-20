صديق وائل كفوري نشر صورة له بعد عودته للبيت من المستشفى
وائل كفوري تعرض لحادث سير مروع ومكث على إثره أيام في المشفى
Imageحياتنا

شاهد وائل كفوري بعد خروجه من المستشفى جراء الحادث المروّع

كتب أنس السالم
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ظهر الفنان اللبناني وائل كفوري، بكامل عافيته، في أول صورة له بعد خروجه من المستشفى.

وائل كفوري في بيته

و يأتي ذلك بعد أيام من تعرضه لحادث سير مروع، على أوتوستراد جبيل نجا منه بأعجوبة.

ونشر صديق وائل كفوري المقرب، الشاعر إيلي بو أنطون، صورة تجمعه بالفنان اللبناني عبر حسابه على (انستجرام).

إيلي بو أنطون: صح الملك

وعقب عليها: (نورت بيتك وائل كـفوري، الحمد لله على السلامة).

وتابع: (النجم لِ ضَوّى مَسرحو و ضَوّى الفَلَك تعرّض لحادث،، ساعة ل دَربو سَلَك و بعد المآسي والوَجَع،، صَحّ الصحيح و صَحّ التمنّي بالشِفا،، و صَحّ المَلَك).

وائل كفوري لم يفقد الوعي

وسبق أن كشف صديق وائل المقرب، عن حالة الأخير الصحية بعد الحادث المروع الجمعة الماضية.

وقال صديق كفوري أنه زاره الفنان بالمستشفى، وكان واعيا وبحالة جيدة.

وائل كفوري يتعرض لحادث سير مرعب أوتوستراد جبيل

 

وبحسب مانقلت صحيفة (النهار) اللبنانية عن صديق الفنان، فقد كانت حبيبته شانا عبود بالسيارة معه.

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وأكد صديق الفنان أن شانا بصحة جيدة، مشيراً إلى أن شدة الضربة قذفت وائل خارج السيارة.

حالة شانا عبود

وعدا الأضرار الجسيمة التي لحقت بالسيارة، فقد أسفر الحادث عن رضوض في أنحاء جسد وائل .

كما طمأن الشاعر اللبناني حبيب بو أنطون، الصديق المقرب لوائل كفوري، جمهور الفنان.

وقال في تغريدة عبر حسابه في (تويتر): ‏‎(وائل بخير شكرا يا عدرا).

وكشف موقع “ET بالعربي سبب الحادث وقوع سيارة كفوري بحفرة كبيرة.

وقال شاهد عيان للموقع، إنه تم نقل الفنان اللبناني وحبيبته إلى المستشفى.

وأضاف شاهد العيان: (الفنان يرقد بقسم الطوارئ لتلقي العلاج، وهو بصحة جيدة).

وائل ينجو من الحادث

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنّ طواقم الصليب الأحمر اللبناني نقلت كفوري إلى مستشفى المعونات في جبيل.

الاسعاف نقل وائل كفوري للمستشفى

احد اطارات سيارة وائل كفوري بعد الحادث

وبينما انتشرت صور للحادث تظهر سيارة الفنان وقد تعرّضت للتحطم، ذكرت الأنباء حينها ان “كفوري” بحالة مستقرة بعد الحادث ويتلقى العلاجات.

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وسارع مشاهير وأصدقاء الفنان للدعاء له بالسلامة بعد الحادث.

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