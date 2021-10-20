بايرن ميونيخ ينتفض في وجه بنفيكا برباعية نظيفة (فيديو)

حقق فريق بايرن ميونيخ الألماني الفوز الكبير على منافسه بنفيكا .برباعية نظيفة دون مقابل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

أهداف بايرن ميونيخ في شباك بنفيكا

وجاء هدف اللقاء الأول لفريق بايرن ميونيخ في الدقيقة ال70 عن طريق ليروي ساني من ركنية ثابتة سددها اللاعب على يسار شباك حارس المرمى، بينما في الدقيقة ال80 ارتكب مدافع فريق بنفيكا إيفرتون سواريس. بعد تسجيله الهدف بطريق الخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة ال82 سجل هداف الفريق البافاري الألماني روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث للفريق بأقدامه سددها على يمين حارس المرمى.

وعاد ساني ليحرز الهدف الثاني له والرابع في اللقاء. من خلال هجمة مرتدة سريعة سجلها ببراعة دخل شباك بنفيكا، لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونيخ برباعية نظيفة دون مقابل.

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وشهد المباراة المنافسة الشديدة بين كلا الفريقين، إلى جانب تألق حارس مرمى الفريق البافاري الألماني نوير في التصدي للعديد من الكرات القاتلة باتجاه شباك مرماه في المباراة.

تشكيلة فريق بايرن ميونيخ

ولعب المدرب الألماني “يوليان ناجلزمان”. في تشكيلة أساسية في مواجهة بنفيكا في منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث تواجد في حراسة المرمى مانويل نوير.

بينما جاء في دفاع الفريق كلاً من: دايوت أوباميكانو، ألفونسو ديفيس، جوشوا كيميش، أما في وسط الفريق آتى كلاً من: ليون غوريتسكا، كورينتين توليسو، جمال موسيالا، وآتى في هجوم تشكيلة الفريق كلاً من: روبرت ليفاندوفسكي، توماس مولر، ليروي ساني.

تشكيلة فريق بنفيكا

ودخل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بتشكيلة أساسية في المواجهة الصعبة أمام منافسه بايرن ميونيخ الألماني، فقد كان في حراسة المرمى أوديسياس فلاكوديموس.

بينما في دفاع تشكيلة الفريق جاء كلاً من اللاعبين، نيكولاس أوتامندي، جان فيرتونجن، لوكاس فيريسيمو، لكن في وسط الفريق آتى كلاً من: جواو ماريو، جيدسون فرنانديز، رافا سيلفا، سواليهو ميتي.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويتصدر فريق بايرن ميونيخ صدارة ترتيب المجموعة المنافسة في دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما جاء منافسه بنفيكا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، يليه في المركز الثالث فريق برشلونة برصيد 3 نقاط، وفي أدنى الترتيب جاء فريق دينامو كييف بنقطة واحدة.

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