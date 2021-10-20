الشيخ حمد بن جاسم: أسعار الطاقة ستنخفض بشكل جنوني وهذا ما يجب فعله

دعا رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم إلى عدم الركون “إلى موقف مفرط في التفاؤل ونعتقد أن الارتفاع الذي تشهده أسعار الطاقة الآن سيستمر الى فترة طويلة”.

حمد بن جاسم: أسعار الطاقة ستنخفض بشكل جنوني

وأضاف الشيخ حمد بن جاسم في تغريداتٍ عبر تويتر، تابعتها “وطن“: “كنت قد ذكرت في تغريدة سابقة حول هذا الموضوع بتاريخ ١٣/٠٣/٢٠٢١ أن أسعار الطاقة قد ترتفع بشكل جنوني وستنخفض بشكل جنوني”.

يجب ألا نركن إلى موقف مفرط في التفاؤل ونعتقد أن الارتفاع الذي تشهده أسعار الطاقة الآن سيستمر الى فترة طويلة.

وكنت قد ذكرت في تغريدة سابقة حول هذا الموضوع بتاريخ ١٣/٠٣/٢٠٢١ أن أسعار الطاقة قد ترتفع بشكل جنوني وستنخفض بشكل جنوني — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) October 20, 2021

وقال: “لكن هذا الانخفاض لن يحدث في الأمد القصير بل في الأمد المتوسط”.

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تطبيق نظام ضريبي عادل

وتابع الشيخ حمد بن جاسم: “لذلك يجب على الحكومات في البلدان المعنية مباشرة أن تطور لنفسها نظاماً اقتصادياً داخلياً منتجاً ونابضاً بالحياة. قادراً على الاستمرار وقابلاً للديمومة، وأن تطبق نظاماً ضريبياً عادلاً، وأن تعيد هيكلة المؤسسات الحكومية وتفعّل دور القطاع الخاص.

لكن هذا الانخفاض لن يحدث في الأمد القصير بل في الأمد المتوسط.

ولذلك يجب على الحكومات في البلدان المعنية مباشرة أن تطور لنفسها نظاماً اقتصادياً داخلياً منتجاً ونابضاً بالحياة، قادراً على الاستمرار وقابلاً للديمومة، وأن تطبق نظاماً ضريبياً عادلاً، وأن تعيد هيكلة المؤسسات الحكومية — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) October 20, 2021

كما ذكر: “أنا لا أتحدث هنا عن اقتصاد استهلاكي، بل عن اقتصاد منتج. كما يجب أن ننظر من حولنا ونحن نخطط للمستقبل. فهناك دول قريبة منا ذات كثافة سكانية عالية مثل باكستان والهند وإيران والعراق وتركيا ومصر.”

وتفعّل دور القطاع الخاص. وأنا لا أتحدث هنا عن اقتصاد استهلاكي، بل عن اقتصاد منتج.

كما يجب أن ننظر من حولنا ونحن نخطط للمستقبل. فهناك دول قريبة منا ذات كثافة سكانية عالية مثل باكستان والهند وإيران والعراق وتركيا ومصر. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) October 20, 2021

وقال الشيخ حمد بن جاسم: “يجب أن نعمل سوياً مع هذه الدول للوصول الى مجال اقتصادي مشترك. قائم على الثقة والاحترام المتبادل والاستمرار الاستراتيجي بعيداً عن النواحي السياسية”.

وأضاف رئيس وزراء قطر الأسبق: “هذا المحيط الهائل من حولنا نستطيع أن تفاعل معه في مجالات اقتصادية تكون بلا ريب رافداً مهماً لاقتصادنا المحلي”.

يجب أن نعمل سوياً مع هذه الدول للوصول الى مجال اقتصادي مشترك قائم على الثقة والاحترام المتبادل والاستمرار الاستراتيجي بعيداً عن النواحي السياسية.

فهذا المحيط الهائل من حولنا نستطيع أن تفاعل معه في مجالات اقتصادية تكون بلا ريب رافداً مهماً لاقتصادنا المحلي — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) October 20, 2021

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وختم الشيخ حمد بن جاسم قائلاً: “في الوقت نفسه تكون بداية لبناء الثقة مع هذا المحيط الذي لا غنى لنا عنه. وعلينا كذلك ألا نعتقد واهمين أن مدخراتنا واستثماراتنا ستكون هي البديل لهذا البعد الاستراتيجي على الرغم من أهميتها”.

وفي الوقت نفسه تكون بداية لبناء الثقة مع هذا المحيط الذي لا غنى لنا عنه. وعلينا كذلك ألا نعتقد واهمين أن مدخراتنا واستثماراتنا ستكون هي البديل لهذا البعد الاستراتيجي على الرغم من أهميتها. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) October 20, 2021

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