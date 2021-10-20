الاتحاد الآسيوي يفتح تحقيقا عقب أحداث الشغب في ديربي الهلال والنصر(فيديو)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن فتح تحقيق حول الأحداث التي اندلعت. مع نهاية مباراة الديربي بين الهلال السعودي والنصر يوم أمس الثلاثاء في دور النصف النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

الاتحاد الآسيوي وأعمال الشغب

وقد شهدت نهاية مباراة الهلال السعودي ونظيره النصر اندلاع شجار حاد بين لاعبي الفريقين واشتباك بالأيدي، وقد شارك فيه عدد من أفراد الطواقم الفنية قبل أن يتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي، التي انتهت بفوز فريق الهلال. على غريمه النصر والتأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

الاتحاد الآسيوي يفتح تحقيقاً حول الأحداث التي صاحبت نهاية مباراة #الهلال_النصر في دوري أبطال آسيا.(الإخبارية) — أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 20, 2021

وأعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، عن تلقي 105 بلاغًا. على خلفية أعمال الشغب التي صاحبت مباراة الديربي بين فريق الهلال والنصر، في إطار منافسات دور النصف النهائي. من بطولة دوري أبطال آسيا لعام 2021.

وبين، بأن البلاغات 105 في أحداث الشغب بمباراة الديربي السعودي بين الهلال والنصر، من بينها 40 حالة إغماء و15 ألم في الصدر، وكذلك 30 أزمة تنفسية و20 مشاجرة.

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الهلال السعودي والتأهل

وتمكن فريق الهلال السعودي إلى المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوز على غريمه التقليدي النصر بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة المملكة العربية السعودية الرياض ضمن منافسات دور النصف النهائي من البطولة.

ويعد التأهل الرابع لفريق الهلال السعودي في تاريخ بطولة دوري أبطال آسيا، بينما خرج غريمه النصر من الدور النصف النهائي من البطولة للمرة الثانية على التوالي.

ويسعى الهلال السعودي إلى حصد اللقب الرابع له في مسيرته الكروية في البطولة، بعد الفوز بهذا اللقب في عام 1991 و2000 وكذلك في عام 2019م.

وقد أقيم هذا الدور في مباراة واحدة فقط من بطولة دوري أبطال آسيا بين فريق، نظرًا لضغط المباريات في جدول البطولة في دوري أبطال آسيا لعام 2021، حيث ستقام المباراة النهائية من البطولة في ال23 من شهر نوفمبر على أرض ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية “الرياض”.

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