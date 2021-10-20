الأمير مقرن بن عبدالعزيز حديث السعوديين .. ما الذي حدث له!؟

تصدر وسم يحمل اسم الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي الأسبق، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية وحمل آلاف الدعوات له بالشفاء العاجل بعد أنباء عن تدهور وضعه الصحي وإجرائه عملية جراحية.

والأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، هو ولي العهد السعودي الأسبق ونائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأسبق في المملكة العربية السعودية.

اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما والبسه ثوب الصحة والعافية 🤲🏼

#مقرن_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/rSGKYT3mXC — سعود محمد العبدالله الفيصل (@S_M_A_AlFaisal) October 20, 2021

كما أنّ الأمير مقرن هو الابن الخامس والثلاثين من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، وأصغر أبنائه الأحياء، وليس له إخوة أشقاء.

وسم “مقرن بن عبدالعزيز” يتصدر

وعبر وسم “#مقرن_بن_عبدالعزيز” غرد السعوديون داعين الله بتمام الشفاء لولي العهد الأسبق، ومعبرين عن مدى حب الشعب السعودي وتقديره لهذا الرجل.

اسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يشفيه.وان يجمع له بين الاجر العافية#مقرن_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/5bPkKyefEI — نواف المقيرن (@NawafAlmugairen) October 20, 2021

اللهم إشفِ #مقرن_بن_عبدالعزيز والبسه ثوب الصحة و العافية يارحيم.🤍 pic.twitter.com/smqtyJsyeU — قس بن ساعدة (@SF_SKD) October 20, 2021

وأوضح حساب باسم “الأمير منصور بن مقرن” أن مقرن بن عبدالعزيز، يجري الآن عملية جراحية.

سيدي صاحب السمو الملكي الأمير#مقرن_بن_عبدالعزيز – سلمه الله –

يجري الآن عملية جراحية ..دعواتكم

له بالشفاء وان يرده الله سالما معافا

اللهم رب الناس، أذهب الباس،

واشفه انت الشافي يا حي يا قيوم .. pic.twitter.com/ohhSEaw1ne — الأمير منصور بن مقرن (@hrhpmmugrin) October 20, 2021

وسأل الحساب متابعيه الدعاء له بالشفاء وأن يرده الله سالما معافا.

عبدالرحمن بن مساعد يطلب الدعاء لعمه

بينما دون الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد عبر الوسم:”اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاس، مُذهِبَ الباسِ، اشْفِ عمّي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. اشفِه شفاءً لا يغادِرُ سَقَمًا.”

#مقرن_بن_عبدالعزيز اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاس، مُذهِبَ الباسِ، اشْفِ عمّي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اشفِه شفاءً لا يغادِرُ سَقَمًا pic.twitter.com/WzrPNNTm5b — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) October 20, 2021

كما شارك الكاتب عبداللطيف آل الشيخ عبر الوسم وغرد داعيا الله بالشفاء العاجل للأlير مقرن:”اللهم اشفه شفاءاً لا يغادر سقما و احفظه بعينك التي لا تنام . لا تنسون الأمير #مقرن_بن_عبدالعزيز من صادق و صالح دعائكم.”

اللهم اشفه شفاءاً لا يغادر سقما و احفظه بعينك التي لا تنام .. لا تنسون الأمير #مقرن_بن_عبدالعزيز من صادق و صالح دعائكم 🤲🏼 pic.twitter.com/qr1IEJzytF — عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 (@Alshaikh2) October 20, 2021

وقالت الأميرة فهدة آل سعود:”اللهمّ إنّا نسألك بكل اسم هو لك أن تشفي عبدك #مقرن_بن_عبدالعزيز، اللهم إنا نسألك باسمك الشافي أن تعافيه وتشفيه شفاءً لا يغادر سقما. اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير”.

اللهمّ إنّا نسألك بكل اسم هو لك أن تشفي

عبدك #مقرن_بن_عبدالعزيز

اللهم إنا نسألك باسمك الشافي أن تعافيه

وتشفيه شفاءً لا يغادر سقما

اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير pic.twitter.com/HZEASUls5p — فهده بنت فهد ال سعود (@Fahdafahadk) October 20, 2021

من هو الأمير مقرن بن عبدالعزيز؟

الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، المولود في 15 سبتمبر 1945، كان ولي العهد السعودي الأسبق ونائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأسبق.

جرى تعيينه أميرًا لمنطقة حائل في مارس 1980م. ثم عين في نوفمبر 1999 أميرًا لمنطقة المدينة المنورة.

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وفي 22 أكتوبر 2005 عين رئيسًا للاستخبارات العامة خلفًا لأخيه الأمير نواف، وظل يتولى المنصب حتى 19 يوليو 2012 عندما عين مستشارًا للملك ومبعوثًا خاصًا له.

وفي الأول من فبراير 2013 عين نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء.

بينما جرت في 23 يناير 2015 مبايعته وليّاً للعهد وعين نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

وفي 29 أبريل 2015 صدر الأمر الملكي بإعفاء الأمير مقرن بن عبد العزيز من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه.

أسرة الأمير مقرن

الأمير مقرن متزوج من الأميرة نورة بنت أحمد المقرن. وأبناؤه منها هم (الأميرة مضاوي، الأمير فهد، الأميرة مشاعل. والأميرة عبطة، الأمير عبد العزيز، والأميرة نوف)

زوجته الثانية هي الأميرة عبطة بنت حمود بن فهد الجبر آل رشيد. وأبناؤه منها هم (الأمير فيصل، الأميرة لمياء، الأمير تركي، الأمير منصور، الأمير بندر. والأميرة جواهر، الأميرة سارة، الأميرة لينا، والأميرة نورة.)

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