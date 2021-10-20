الأمير مقرن بن عبدالعزيز يتصدر حديث السعوديين بعد أنباء عن تدهور صحته
الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود هو ولي العهد السعودي الأسبق ونائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأسبق
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الأمير مقرن بن عبدالعزيز حديث السعوديين .. ما الذي حدث له!؟

أنباء عن تدهور وضعه الصحي

كتب أنس السالم
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تصدر وسم يحمل اسم الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي الأسبق، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية وحمل آلاف الدعوات له بالشفاء العاجل بعد أنباء عن تدهور وضعه الصحي وإجرائه عملية جراحية.

والأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، هو ولي العهد السعودي الأسبق ونائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأسبق في المملكة العربية السعودية.

كما أنّ الأمير مقرن هو الابن الخامس والثلاثين من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، وأصغر أبنائه الأحياء، وليس له إخوة أشقاء.

وسم “مقرن بن عبدالعزيز” يتصدر

وعبر وسم “#مقرن_بن_عبدالعزيز” غرد السعوديون داعين الله بتمام الشفاء لولي العهد الأسبق، ومعبرين عن مدى حب الشعب السعودي وتقديره لهذا الرجل.

وأوضح حساب باسم “الأمير منصور بن مقرن” أن مقرن بن عبدالعزيز، يجري الآن عملية جراحية.

وسأل الحساب متابعيه الدعاء له بالشفاء وأن يرده الله سالما معافا.

عبدالرحمن بن مساعد يطلب الدعاء لعمه 

بينما دون الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد عبر الوسم:”اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاس، مُذهِبَ الباسِ، اشْفِ عمّي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. اشفِه شفاءً لا يغادِرُ سَقَمًا.”

كما شارك الكاتب عبداللطيف آل الشيخ عبر الوسم وغرد داعيا الله بالشفاء العاجل للأlير مقرن:”اللهم اشفه شفاءاً لا يغادر سقما و احفظه بعينك التي لا تنام . لا تنسون الأمير #مقرن_بن_عبدالعزيز من صادق و صالح دعائكم.”

 

وقالت الأميرة فهدة آل سعود:”اللهمّ إنّا نسألك بكل اسم هو لك أن تشفي عبدك #مقرن_بن_عبدالعزيز، اللهم إنا نسألك باسمك الشافي أن تعافيه وتشفيه شفاءً لا يغادر سقما. اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير”.

من هو الأمير مقرن بن عبدالعزيز؟

الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، المولود في 15 سبتمبر 1945، كان ولي العهد السعودي الأسبق ونائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأسبق.

جرى تعيينه أميرًا لمنطقة حائل في مارس 1980م. ثم عين في نوفمبر 1999 أميرًا لمنطقة المدينة المنورة.

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وفي 22 أكتوبر 2005 عين رئيسًا للاستخبارات العامة خلفًا لأخيه الأمير نواف، وظل يتولى المنصب حتى 19 يوليو 2012 عندما عين مستشارًا للملك ومبعوثًا خاصًا له.

وفي الأول من فبراير 2013 عين نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء.

بينما جرت في 23 يناير 2015 مبايعته وليّاً للعهد وعين نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

وفي 29 أبريل 2015 صدر الأمر الملكي بإعفاء الأمير مقرن بن عبد العزيز من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه.

أسرة الأمير مقرن 

الأمير مقرن متزوج من الأميرة نورة بنت أحمد المقرن. وأبناؤه منها هم (الأميرة مضاوي، الأمير فهد، الأميرة مشاعل. والأميرة عبطة، الأمير عبد العزيز، والأميرة نوف)

زوجته الثانية هي الأميرة عبطة بنت حمود بن فهد الجبر آل رشيد. وأبناؤه منها هم (الأمير فيصل، الأميرة لمياء، الأمير تركي، الأمير منصور، الأمير بندر. والأميرة جواهر، الأميرة سارة، الأميرة لينا، والأميرة نورة.)

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