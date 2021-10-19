هيفاء وهبي بصور مثيرة في شوارع بيروت (صور)

أشعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد نشرها صوراً مثيرة، في أحدث جلسة تصوير لها من شوارع بيروت .

وظهرت هيفاء وهبي وهي ترتدي فستاناً قصيراً، بأكمامٍ طويلة، وفتحة عند الصدر، بينما حملت في يدها حقيبة صفراء.

وأثنى الجمهور على جمال هيفاء في جلسة التصوير الجديدة.

وقبل أيام، خطفت الفنانة اللبنانية الأنظار من جديد بأحدث إطلالة لها، حيث ارتدت قميصاً رسمياً بدون (توب) تحته، مع هوت شورت بنفس اللون الرمادي.

وظهرت الفنانة اللبنانية بوضعيات مثيرة بجانب سيارتها الفارهة.

وعقبت هيفاء بتعليق ساخر قالت فيه: (تم التحقق من نظريتان للجدال مع امرأة، كلتاهما لا تنفع).

هيفاء وهبي ورولا يموت معاً

وفاجأت عارضة الأزياء رولا يموت الأخت غير الشقيقة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الجمهور، بصورةٍ جمعتهما معاً، وذلك بعد خلافات دامت لسنوات طويلة.

وأرفقت رولا يموت صورتها بتعليق: “اختي الفنانة .. الدمية فوفا”. وعملت إشارة لحساب هيفاء على انستغرام .

ولم تعلّق هيفاء على الصورة التي جمعتها برولا يموت في منزل والدتهما في بيروت.

وكانت أخر منشورات هيفاء وهبي على انستغرام تشير الى وجودها في دبي بدولة الإمارات.

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وكانت علاقة رولا يموت بهيفاء وهبي قد توترت خلال السنوات الماضية، ووصلت حدّ المحاكم والقطيعة والتبرؤ من بعضهما .

وبدأت العداوة بينهما عندما صرحت رولا يموت أن هيفاء عجوز وتزوّر عمرها وتدعي أنها أصغر من سنها الحقيقي بسنوات، برغم أنها “تيتا” أو جدة لأحفاد، الأمر الذي اغضب هيفاء وقتها.

وخرجت بعدها رولا يموت في العديد من البرامج لتشهر بهيفاء وهبي، قائلة إنها غارت منها لأنها أصغر سناً وأجمل منها، لافتة إلى أنه يجب عليها الاعتراف بعمرها الحقيقي.

“أخت مش أكثر”

وقالت رولا يموت: ” شو يعني هيفا؟ هيفا بالنسبة لي أخت مش أكثر، لكنها لا تعاملني كأخت إنما كعدوة، هل تصدق أنها سجلت أغنية لي اسمها خاينة؟ . هل تصدق ذلك؟ من معه مصاري يشتري الناس، وهي نعم تشتري الناس بطريقة غير مباشرة”.

واضافت: “أنا بنت آل يموت أهم عائلة سنية بيروتية، لا أحد يقبل أن أهان، عائلتي راقية ومتعلمة. جدي العلامة شفيق يموت. ابن عمي النائب باسم يموت وغيرهم”.

زواج رولا يموت

في سياقٍ منفصل، كانت رولا يموت كشفت عن زواجها سابقاً من إبن حفيد رجل سياسي لبناني شهير، وذلك في معرض ردها على متابع سألها كم كان عمرها عندما فقدت عذريتها.

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وفي التفاصيل، فقد تلقت رولا يموت سؤالاً من أحد المتابعين جاء فيه “اديش كان عمرك لما فقدتي عذريتك”، ليأتي ردها غير متوقعاً، إذ قالت:”أول شي ما خصك، تاني شي كنت مجوزة على سنة الله ورسوله ومن إبن حفبد رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق، مش مين ما كان إذا مفكر انك تصغر النساء بعذريتها”.

وأضافت:”تالت شي بتحب نزلك وثيقة الزواج والطلاق؟، خليك بأومك وأوختك وغشاء بكارتهم”.

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