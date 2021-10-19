ميسي يقود باريس سان جيرمان بفوز صعب على لابيزيغ (فيديو)

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بفوز صعب على نظيره المنافس. لابيزيغ بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين، في مباراة مثيرة ومجنونة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

باريس سان جيرمان والثلاثية الثمينة

وأحرز النجم الفرنسي كيليان مبابي الهدف الأول للفريق في الدقيقة ال9 في هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب بقوة على يمين حارس مرمى فريق لابيزيغ.

وجاء الأسطورة الأرجنتيني هدفي الانتصار وخطف النقاط الثمينة، حيث آتى أولى أهدافه في الدقيقة ال67. سجلها ببراعة في شباك المرمى بعد تمريرة جميلة من زميله مبابي، وآتى الثاني في الدقيقة ال 74 عبر ركلة جزاء سجلها بطريقة رائعة في منتصف الشباك.

لابيزيغ والثنائية

وسجل فريق أر بي لابيزيغ الهدف الأول في شباك المستضيف باريس سان جيرمان في الدقيقة ال28 عن طريق أندريه سيلفا في هجمة مرتدة سريعة سددها بقوة على يسار حارس المرمى.

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بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال57 عن طريق نوردي موكيلي في هجمة مرتدة سريعة. سجلها اللاعب بأقدامه داخل شباك المرمى، لينتهي اللقاء بفوز فريق باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان

ودخل المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو”، في تشكيلة أساسية. أمام منافسه الضيف لايبزيغ الألماني، حيث تواجد في حراسة المرمى كيلور نافاس.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: عبده ديالو، بريسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، أشرف حكيمي، كما وجاء في وسط الفريق كلاً من: جورجينيو فاينالدوم، دانيلو بيريرا، أندير هيريرا، واعتمد المدرب في خط الهجوم على الثنائي، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، وقد غاب عن اللقاء البرازيلي نيمار ودي ماريا.

تشكيلة فريق لايبزيغ

ولعب المدرب جيسي مارسش في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف باريس سان جيرمان، وكان في حراسة المرمى بيتر غالوتشي.

كما وآتى في دفاع الفريق كلاً من: خوسي تاسيندي، محمد سيماكان، نوردي موكيلي، أما في وسط الفريق. جاء كلاً من: دومينيك سوبوسلاي، داني أولمو، كريستوفر نكونكو، وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: أندريه سيلفا، يوسف بولسن، بريان بروبي.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان بهذا الفوز صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، كما وجاء فريق أر بي لابيزيغ في أدنى ترتيب المجموعة دون إحراز أي من النقاط، خلال منافسات دوري أبطال أوروبا.