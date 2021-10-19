موعد ومعلق الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الهلال السعودي مباراة القوة والإثارة أمام نظيره الجار النصر مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات دور النصف النهائي. من دوري أبطال آسيا، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” استاد جامعة الملك سعود”.

موعد مباراة الهلال والنصر

ومن المقرر أن تقام الأمسية الكروية بين كلا الفريقين بين فريق الهلال والنصر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، البحرين، قطر، سوريا، لبنان، الأردن.

بينما ستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة” والسودان، ليبيا عند الساعة الثامنة مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة العاشرة مساءً، لكن بتوقيت دولة المغرب والجزائر عند الساعة السابعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “ssc sport” الرياضية السعودية، على القناة “ssc “sport 7 بتردد على القمر الصناعي النايل سات 12523، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

📋 تدريبات فنّية وتطبيقات تكتيكية في مراننا مساء اليوم ⚽️💙#الهلال pic.twitter.com/k7FQLpSPBk — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 18, 2021

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة بين الهلال والنصر عبر شبكة قنوات “ssc sport” السعودية، المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي.

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تشكيلة فريق الهلال

وسيعتمد المدرب البرتغالي ” ليوناردو جارديم ” في تشكيلة أمام منافسه الهلال في منافسات دوري أبطال آسيا، فقد سيكون في حراسة المرمى عبد الله المعيوف.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: ياسر الشهراني، ومحمد جحفلي، وجانغ هيون سو، ومحمد البريك.

بينما في خط الوسط سيأتي كلاً من: غوستافو كويلار، واللاعب سلمان الفرج، وسالم الدوسري، وسيباستيان جيوفينكو، أما في هجوم الفريق سيكون الثنائي، لوسيانو فييتو، بافيتيمبي غوميز.

تشكيلة فريق النصر

وسيدخل المدرب البرازيلي ” مانو مينيزس”، في تشكيلة أساسية أمام نظيره الهلال، حيث سيتواجد في حراسة المرمى نواف العقيدي.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: راميرو موري، محمد النخلي، محمد آل فتيل، لكن في وسط الفريق سيأتي كلاً من: تاليسكا، بيتي مارتينيز، أنسيلمو دي مورايس، سامي النجعي.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، فينسنت أبو بكر، عبد الرزاق حمد الله، جلال الدين ماشاريبوف.