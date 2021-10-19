موعد مباراة برشلونة وكييف في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف فريق برشلونة الإسباني مباراة قوية أمام منافسه دينامو كييف الأوكراني، مساء يوم الأربعاء. في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2021-2022، على أرض ملعب “الكامب نو”.

موعد مباراة برشلونة وكييف

وستقام مباراة برشلونة وكييف في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، اليمن، العراق، البحرين، قطر، سوريا، لبنان، الأردن.

بينما ستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا عند الساعة السابعة إلا ربع مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان. في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث لمباريات منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

كما وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1”. الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، كما وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء بين فريق برشلونة وكييف عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الجزائري رؤوف خليف.

تشكيلة فريق برشلونة

وسيدخل المدرب الهولندي رونالد كومان المباراة بتشكيلة متوقعة أمام منافسه الضيف كييف، حيث سيتواجد في حراسة المرمى تير شتيغن.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، سيرجينو ديست، بينما في وسط الفريق. سيأتي كلاً من: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، جافي.

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أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، أنسو فاتي، سيرخيو أغويرو.

تشكيلة فريق كييف

وسيلعب المدرب الروماني ميرتشا لوتشيسكو بتشكيلة أساسية أمام منافسه برشلونة، حيث سيكون في حراسة المرمى هيورهي بوشتشان.

كما وسيأتي في دفاع الفريق كلاً من: دنيس بوبوف، فيتالي ميكولينكو، توماز كيدزيورا، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: فيكتور تسيهانكوف، سيرهي سيدورتشوك، ميكولا شابارينكو، وفي هجوم الفريق سيكون الثلاثي، اريك راميريز، فيتور سانتوس، إليا شكورين.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويحتل فريق دينامو كييف في المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحد وبفارق خمس نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ برصيد 6 نقاط، بينما جاء فريق برشلونة في أدنى جدول الترتيب دون أي من النقاط.