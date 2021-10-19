مورينيو يسخر من جماهير يوفنتوس بإشارة مستفزة (صور)

وجه مدرب فريق روما البرتغالي جوزيه مورينيو إشارة مستفزة بأصابع يده لجماهير .فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال المباراة الأخيرة التي جمعت فريقه أمام السيدة العجوز في منافسات الدوري الإيطالي للدرجة الممتازة.

مورينيو وجماهير يوفنتوس

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للمدرب البرتغالي مورينيو .يستفز مرة أخرى جماهير نادي يوفنتوس، من خلال إظهار ثلاثة أصابع لهم، من أجل تذكيرهم بفوزه عليهم بالثلاثية حينما كان يدرب فريق إنتر ميلان.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن جماهير فريق يوفنتوس قاموا بتوجيه صافرات الاستهجان والهتافات. خلال المباراة بين روما ويوفنتوس الذي تمكن الأخير من خطف النقاط الثلاثة الثمينة من ركلة جزاء سددها المهاري الإيطالي مويس كين بقوة. في شباك مرمى فريق روما، خلال منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي ” الكالتشيو” للدرجة الممتازة.

تصرف كلاسيكي من جوزيه مورينيو 👀 في خسارة روما أمام يوفنتوس بهدف دون رد أشار البرتغالي بيده بثلاثة أصابع 🖖 لتذكير جماهير يوفنتوس أنه توج بالثلاثية مع انتر ميلان على حسابهم🏆😏 وتذكيرنا أن الاستثنائي لا يتغير 🤣 pic.twitter.com/4Tqv6fvzZb — جول العربي – Goal (@GoalAR) October 18, 2021

وبينت، أن المدرب مورينيو يتمتع بعلاقة غير جيدة مع مشجعي فريق يوفنتوس .الذي لم يلاقوه بترحيب له داخل ملعبهم “أليانز”، الذي يهاجمونه باستمرار.

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وتعود ذكرى ثلاثية مورينيو، عندما واجه فريق يوفنتوس. حيث حينها يقود فريق إنتر ميلان في عام 2010، في منافسات دوري أبطال أوروبا، كما أنه وضع يده على أذنه آنذاك في لقاء الإياب ليخبرهم أن كلامهم لا يهمه.

Jose did the Triplete sign at Juve stadium again 🤣🤣🤣🤣🤣 My guy 💙🖤 pic.twitter.com/fLqjih4D1f — Uncle $harma 🎙️ (@RSharmzz) October 17, 2021

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق نابولي على صدارة ترتيب الدوري “الكالتشيو” برصيد 24 نقطة، يليه في المركز الثاني فريق الميلان برصيد 22 نقطة.

وآتى في المركز الثالث فريق الإنتر ميلان برصيد 17 نقطة، كما ويأتي في رابع الترتيب جاء فريق روما برصيد 15 نقطة، وجاء فريق لاتسيو بفارق نقطة وحيدة في المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

وفي المركز السادس جاء فريق أتالانتا برصيد 14 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق يوفنتوس في المركز السابع. بنفس الرصيد من النقاط، كما ويليه في المركز الثامن بولونيا برصيد 12 نقطة متساويًا مع صاحب المركز التاسع فيورنتينا بنفس الرصيد من النقاط.

أما في عاشر جدول الترتيب آتى فريق أودينيزي برصيد 9 نقاط، متساويًا مع فريق إمبولي في المركز الحادي عشر بنفس الرصيد من النقاط، وآتى فريق تورينو في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط، متساويًا على الترتيب. مع فريق هيلاس فيرونا وساسولو وفينيزيا بنفس الرصيد من النقاط.

كما وجاء فريق سبيزيا في المركز السادس عشر من الترتيب برصيد 7 نقاط، يليه سامبدوريا في المركز السابع عشر. برصيد 6 نقاط، متساويًا مع فريقا جنوى وكالياري في المركزين الثامن والتاسع عشر من جدول الترتيب، وفي أدنى الترتيب جاء فريق ساليرنيتانا برصيد 4 نقاط. خلال منافسات الموسم الجاري.

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