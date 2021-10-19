مودل روز تكشف المستور عن زوجها ولجوءها للسرقة والمخدرات (فيديو)

خرجت عارضة الأزياء السعودية مودل روز عن صمتها، وردت على اتهامات زوجها لها بالسرقة والتعاطي.

نقطة ضعف

وانهارت مودل روز في لقاء مع الإعلامي أنس بوخش عند سؤالها عن الانفصال.

وقالت روز: (من أولها تبغي تصيحني، ما أبغى أصيح بها اللقاء، أصعب شي في الحياة إن الشخص اللي يعرف نقطة ضعفك ويحاربك).

وأشارت روز إلى أن زوجها يعلم جيداً أنها لا يمكن أن تتعاطى المخدرات وتشرب الكحول.

وأكدت روز أنها لم تقم بسرقة زوجها كما ادعى الأخير، مشيرة إلى أنها كانت تصرف عليه لمدة 5 سنوات.

قانون أمريكا في الطلاق!

وتابعت: (الدليل إنه مُصر على رفع دعوى الطلاق في المحاكم الأمريكية والتي تجبر الطرف الأغنى على إعطاء نصف ممتلكاته للطرف الثاني).

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وأشارت روز إلى أنها التزمت الصمت لأن الرد ليس وقته، مضيفة: (راح يجي يوم الناس لو فكرت تفهم لوحدها).

وتابعت: (لما قررت أنفصل عنه، ما حبيت أتركه بدون شيء، فقدمت له مبلغ مالي ودفعت أقساط سيارته).

مودل روز: زوجي يريد نصف ثروتي

وأكدت عارضة الأزياء السعودية أنها كانت تدفع إيجار بيت طليقها إلى أن يجد عملاً بعدما ترك عمله في القنصلية.

وعبرت روز عن صدمتها حين طالب بنصف ثروتها، مما جعلها تتراجع عما قدمته له.

وأضافت: (ما حبيت عشرة 8 سنوات تنتهي بهالطريقة، خاصة علاقته مع أهلي).

وكشفت مودل روز أنها رفعت قضية خلع في المحاكم السعودية وانها بإنتظار الحكم.

تسجيل صوتي

وتداول ناشطون، مقطع تسجيل صوتي لروز، تتحدث فيه عن حرية الرأي في أمريكا.

وتقول روز عن زوجها: (أريد أن أنهي الجرين كارد والفيزا الخاصة به، أريد أن ألغي كل شيء، عليه أن يعود إلى السعودية).

وتابعت: (لأنني أعلم أنه سيبدأ بالحديث عني في مواقع التواصل).

وزادت: (هنا لديه حرية التعبير عن الرأي، لكن في السعودية لو تكلم عني سيذهب إلى السجن).

زوج روز: تركت وظيفتي لأجلها

من جهته، رد محمد الحمود على كلام زوجته بفيديو عبر (سناب شات).

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وقال فيه: (تركت وظيفتي في القنصلية لأنه جاني نقل لدولة ثانية).

وأشار إلى أنه كان بين خيارين، إما أن يغادر للدولة الأخرى، أو يبقى في نيويورك ليحقق حلم زوجته.

وأكد الحمود أنه اختار ترك وظيفته من أجل تحقيق حلم مودل روز بأن تصبح عارضة أزياء عالمية.

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