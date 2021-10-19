مشاركة السلطة الفلسطينية في إكسبو دبي يثير انتقاداً واسعاً

أثارت مشاركة السلطة الفلسطينية، في معرض “إكسبو دبي 2020″، انتقاداً واسعاً، دفع حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (بي دي إس)، إلى اعتباره تشجيع من قبل السلطة على التطبيع الرسمي العربي مع إسرائيل.

وبدأت فعاليات المعرض مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وتستمر 6 شهور، وذلك بعد عام من تأجيله بسبب جائحة كورونا، وهو أول معرض يتم تنظيمه في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا منذ تفشي الوباء، بمشاركة عارضين من 191 دولة.

حملة مقاطعة إسرائيل “BDS” تنتقد مشاركة السلطة الفلسطينية في إكسبو دبي

وقالت حركة ” BDS“، إن ” الغالبية الساحقة من شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية والشعبية والنقابية الداعمة. لحركة مقاطعة إسرائيل (بي دي إس)، تعتبر مشاركة السلطة الفلسطينية في إكسبو دبي التطبيعي تواطؤا وتشجيعا على التطبيع الرسميّ العربي”.

كما أنها “محاولة لتوفير ورقة توت فلسطينية للنظامين الإماراتيّ والإسرائيليّ، للتغطية على جرائمهما وتحالفهما العسكريّ-الأمنيّ”، وفق الحركة.

تذكّر اللجنة الوطنية للمقاطعة بأنّ الجهة المنظّمة للجناح المشارك في المعرض التطبيعي تحت اسم "فلسطين" هي السلطة الفلسطينية، وأن هذه المشاركة لا تمثل الشعب الفلسطيني الرافض بغالبيته للتطبيع مع العدوّ الإسرائيلي والاتفاقيات الخيانية معه. #لنقاطع_إكسبو_دبي#BoycottDubaiExpo pic.twitter.com/2fEyF0Mr7z — حركة مقاطعة اسرائيل (@BDS_Arabic) October 18, 2021

وتابعت أن “الجهة المنظّمة للجناح المشارك في المعرض التطبيعي تحت اسم “فلسطين”، هي السلطة الفلسطينية”.

وشددت على أن “هذه المشاركة لا تمثل الشعب الفلسطيني الرافض في غالبيته الساحقة للتطبيع مع العدوّ الإسرائيلي”.

ودعت الحركة إلى “مقاطعة جميع فعاليات “إكسبو دبي” بسبب مشاركة دولة الاحتلال في هذا المعرض للتسويق لآلتها التدميرية”.

إنّ السلطة الفلسطينية القائمة غير منتخبة وليس لديها تفويض ديمقراطي من الشعب الفلسطيني لتمثله، فمنظمة التحرير الفلسطينية لا تزال هي الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا في الوطن والشتات. كما تنحصر “سلطة” السلطة الفلسطينية، كما يعترف مسؤولوها، في مناطق محدودة من الأراضي المحتلّة عام 1967 — حركة مقاطعة اسرائيل (@BDS_Arabic) October 18, 2021

كما دعت الحركة إلى “تصعيد الضغط الشعبي على المستوى الرسمي الفلسطيني لإلزامه بقرارات منظمة التحرير الفلسطينية، ووقف كل أشكال التطبيع والتواطؤ في شرعنة التطبيع العربي”.

تعتبر الغالبية الساحقة من شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية والشعبيةمشاركة السلطة الفلسطينية في #إكسبو_دبي التطبيعي تواطؤا وتشجيعا على التطبيع الرسمي العربي وتوفيرا لورقة توت فلسطينية للنظامين الاماراتي والإسرائيلي للتغطية على جرائمهما وتحالفهما العسكري-الأمني. #لنقاطع_إكسبو_دبي — حركة مقاطعة اسرائيل (@BDS_Arabic) October 18, 2021

وتصف “بي دي إس” نفسها بأنها “حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد تسعى إلى مقاومة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد (الفصل العنصري) الإسرائيلي، لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين، وصولا إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات”.

تجدّد حركة المقاطعة (BDS) دعوتها لمقاطعة جميع فعاليات "إكسبو دبي" بسبب مشاركة دولة الاحتلال في هذا المعرض للتسويق لآلتها التدميرية والتغطية على جرائم النظام الإماراتي#لنقاطع_إكسبو_دبي #BoycottDubaiExpo — حركة مقاطعة اسرائيل (@BDS_Arabic) October 18, 2021

وتتوجّه لجماهير شعبنا الفلسطيني لتصعيد الضغط الشعبي على المستوى الرسمي الفلسطيني لوقف كل أشكال التطبيع والتواطؤ في شرعنة التطبيع العربي، ولتصعيد مقاطع "إكسبو دبي" التطبيعي شعبياً لقطع الطريق أمام من يتذرع بوجود جناح السلطة الفلسطينية في محاولات ضرب حملات المقاطعة الدولية للمعرض. — حركة مقاطعة اسرائيل (@BDS_Arabic) October 18, 2021

اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل تدين مشاركة السلطة

ومن جانبها أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيلـ قرار السلطة الفلسطينية المشاركة في معرض إكسبو دبيّ التطبيعيّ. بعد أن كانت قد أشارت سابقًا بأنها لن تشارك بسبب مشاركة “العدوّ الإسرائيلي” في هذا المعرض الذي يقام للمرة الأولى على أرض عربية.

واستغربت اللجنة مشاركة السلطة الفلسطينية في المعرض الذي تنظمه الإمارات. في نفس الوقت الذي دعا فيه البرلمان الأوروبي لمقاطعة إكسبو دبيّ بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يقترفها النظام الإماراتي.

وقالت اللجنة الفلسطينية، إن مشاركة السلطة في إكسبو دبيّ تعدّ تواطؤاً مع وتشجيعاً على التطبيع الرسميّ لبعض الأنظمة العربية الاستبدادية. وورقة توت فلسطينية تهبها السلطة للنظامين الاماراتيّ والإسرائيليّ للتغطية على جرائمهما وتحالفهما العسكريّ-الأمنيّ الهادف أولاً إلى تصفية قضيّة الشعب الفلسطينيّ وحقوقه الثابتة. وهي مخالفة صريحة وجديدة من قبل مستوى السلطة التنفيذية الفلسطينية لقرارات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، والقاضية بدعم مقاطعة إسرائيل وإنهاء التطبيع معها”.

حماس تدين مشاركة السلطة الفلسطينية في إكسبو دبي

ومن جهته قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن مشاركة السلطة الفلسطينية ودول الخليج في معرض. (اكسبو 2020 دبي) جريمة وطنية وأخلاقية ويدعم التطبيع.

متحدث حركة حماس (حازم قاسم): مشاركة السلطة الفلسطينية ودول الخليج في معرض (اكسبو 2020 دبي) جريمة وطنية وأخلاقية ويدعم التطبيع pic.twitter.com/icH5sSMn3T — The Saudi Post (@TheSaudi_post) October 5, 2021

وأوضح حازم قاسم أن مشاركة السلطة في المعرض الذي يروج لأسلحة الاحتلال التي قتل بها شعبنا الفلسطيني، جريمة وطنية واخلاقية ترتكبها قيادة السلطة، خاصة وأن أحرار العالم يقاطعون هذه المنتجات.

وختم قاسم بالقول: “من المؤسف أن تأتي مشاركة السلطة في معرض “إكسبو دبي ” في الوقت الذي. دعا فيه البرلمان الأوروبي وأطراف كثيرة لمقاطعته”.

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