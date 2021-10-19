مانشستر سيتي يضرب شباك كلوب بروج في ليلة تألق الجزائري محرز (شاهد)

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره كلوب بروج بخماسية ثمينة. مقابل هدف وحيد، في مباراة شهدت تألق الجزائري الدولي رياض محرز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي وكلوب بروج

وجاء أولى أهداف القاء في الدقيقة ال30 عن طريق جواو كانسيلو بتسديدة قوية سجلها اللاعب. بقوة في شباك كلوب بروج، وسجل محرز هدفين في الدقيقة ال43 من ركلة جزاء والدقيقة ال84 سجلها اللاعب بعد هجمة مرتدة سريعة في شباك المرمى.

وفي الدقيقة ال53 عن طريق كايل ووكر سددها اللاعب بقوة على يمين حارس مرمى. فريق كلوب بروج، كما وجاء الهدف الخامس في الدقيقة ال67 عن طريق اللاعب كول بالمر.

كلوب بروج والهدف الوحيد

وسجل فريق كلوب بروج هدف الوحيد للفريق في المباراة الذي جاء في الدقيقة ال81 عن طريق هانز فاناكين، لينتهي اللقاء المثير بفوز مانشستر سيتي على بروج كلوب. بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

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وشهد اللقاء التفوق الواضح لفريق مانشستر سيتي. طيلة أحداث مجريات دقائق المباراة، مع كثرة الفرص المهدرة في هز شباك المرمى، على عكس فريق كلوب بروج الذي قدم الأداء الباهت والمتواضع في المباراة.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي

ولعب المدرب الإسباني ” بيب غوارديولا”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه كلوب بروج، وكان في حراسة المرمى ستيفين.

وفي خط الدفاع جاء كلاً من: بنيامين ميندي، ناثان آكي، روبن دياز، كانسيلو، بينما في خط الوسط آتى كلاً من: جوندوان، فيرناندينو، جاك غريليش، وفي هجوم الفريق اعتمد على الثلاثي، رياض محرز، فيران توريس، فيل فودين.

Top night, top result. @KyleWalker2 buzzing with that one 🐝😂 pic.twitter.com/7ZLIY791w4 — Phil Foden (@PhilFoden) October 19, 2021

تشكيلة فريق كلوب بروج

ودخل المدرب البلجيكي فيليب كليمون، في تشكيلة أساسية أمام نظيره مانشستر سيتي، فقد كان في حراسة المرمى. سيمون مينيوليه.

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: إدوارد سوبول، ستانلي نسوكي، براندون ميتشيلي، كلينتون ماتا، بينما في وسط الفريق جاء كلاً من: رود فورمر، ماتس ريتس، هانز فاناكين.

وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: تشارليس دي كيتيلايري، كمال سواح، نوا لانج، فيما غاب عن اللقاء اللاعب إيدير بالانتا بسبب الإصابة.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

وبهذا الفوز رفع فريق مانشستر سيتي رصيد إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر فريق باريس سان جيرمان الذي جاء في الصدارة برصيد 7 نقاط.

بينما جاء منافسه كلوب بروج في المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، خلال منافسات دوري أبطال أوروبا.