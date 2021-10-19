لص اليوم السابع
لص اليوم السابع
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“حرامي اليوم السابع”.. لص مصري يتحول إلى ترند بسبب “حظه العاثر”  (فيديو)

كتب وطن
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لا يتوقع لص أبدا أن يوثق حادث سرقة يقوم به عبر بث مباشر، لكن هذا ما حدث فعلا مع لص مصري. وصفه ناشطون بأنه صاحب حظ عاثر، عندما سرق هاتف مراسل صحيفة “اليوم السابع” الذي كان يرصد آثار زلزال وقع بشوارع مصر اليوم، الثلاثاء، عبر بث مباشر.

وبينما كان مراسل “اليوم السابع” يتحدث في بث مباشر على صفحة الصحيفة بموقع فيسبوك، عن استئناف الحياة في القاهرة. رغم حدوث الزلزال الذي ضرب منطقة البحر المتوسط، صباح اليوم الثلاثاء، وشعر به سكان مصر وتركيا وفلسطين.

سرقة هاتف مراسل اليوم السابع

وأثناء حديث المراسل عن الزلزال من أحد الشوارع في القاهرة على ما يبدو، قام لص بسرقة الهاتف والهرب سريعاً على دراجة نارية.

لكن اللص لم يقم بإيقاف البث المباشر، بل ظهر وجهه كاملاً في الفيديو، مما جعل صورته تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير في فضيحة مدوية.

وتسببت هذه الواقعة في موجة سخرية واسعة بين النشطاء من اللص، الذي تحول لتريند خلال ساعات قليلة.

الفنان المصري محمد هنيدي، نشر صورة اللص المصري عبر صفحته بتويتر. وعلق ساخرا:”افرح يا طه انت بقيت مجرم كبير وكل الإعلام بيتكلم عنك.”

وكتب المذيع في شبكة الجزيرة أحمد صبحي:”سيدنا عمر بن الخطاب أوتي له بسارق فقال السارق والله هذه أول مرة فقال عمر رضي الله عنه. كذبت فإن الله لا يهتك ستر عبد من أول معصية. فضيحة أمام 24 مليون شخص. لص يخطف موبايل الصحفى محمد فتحى”اليوم السابع” أثناء بث مباشر عن الزلازال ومصر كلها تتعرف على الحرامى.”

زلزال شعر به سكان مصر وتركيا ولبنان

وفي سياق آخر أفاد المركز الأوروبي لرصد الزلازل، بأن زلزالا بقوة 6.4 درجة هز البحر الأبيض المتوسط. في حين أفادت وسائل إعلام بأن سكان مصر ولبنان شعروا بالهزة.

وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على بعد 219 كيلومترا من جنوب جزيرة رودوس اليونانية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب سواحل قضاء قاش في ولاية أنطاليا.

هذا وقالت “رويترز” نقلا عن شهود إن سكان العاصمة المصرية القاهرة ومدن أخرى شعروا بهذا الزلزال.

في حين لفت موقع “لبنان 24” إلى أن سكان بيروت والشمال اللبناني شعروا بالهزة الأرضية، التي امتدت لتشمل الساحل السوري.

كما شعر الإسرائيليون بهذه الهزة، خاصة في تل أبيب والقدس.

 

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