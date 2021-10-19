“حرامي اليوم السابع”.. لص مصري يتحول إلى ترند بسبب “حظه العاثر” (فيديو)

لا يتوقع لص أبدا أن يوثق حادث سرقة يقوم به عبر بث مباشر، لكن هذا ما حدث فعلا مع لص مصري. وصفه ناشطون بأنه صاحب حظ عاثر، عندما سرق هاتف مراسل صحيفة “اليوم السابع” الذي كان يرصد آثار زلزال وقع بشوارع مصر اليوم، الثلاثاء، عبر بث مباشر.

وبينما كان مراسل “اليوم السابع” يتحدث في بث مباشر على صفحة الصحيفة بموقع فيسبوك، عن استئناف الحياة في القاهرة. رغم حدوث الزلزال الذي ضرب منطقة البحر المتوسط، صباح اليوم الثلاثاء، وشعر به سكان مصر وتركيا وفلسطين.

الادمن الي فاتح لايف من علي بيدج جريدة اليوم السابع واحد سرق تليفونه وهو فاتح ال لايف والحوار مضحك فشخ😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/DO085u0g8u — 🇵🇸 الأبيييااااض 🇵🇸 (@ahhmmeddelabyad) October 19, 2021

سرقة هاتف مراسل اليوم السابع

وأثناء حديث المراسل عن الزلزال من أحد الشوارع في القاهرة على ما يبدو، قام لص بسرقة الهاتف والهرب سريعاً على دراجة نارية.

ماذا بينك وبين الله؟دا لو والديك غضبانين عليك وبيدعوا عليك في كل صلاة فجر ومع اذكارالصباح والمساءومعاهم اهل المسجد اللي جنبك .كان ممكن ستر ربنا يتنزل عليك..لكن لما تتفضح علي مستوى الكرة الارضية كلها دامعناه ان رصيدك عند الرحمن خلص..استر يارب

#اليوم_السابع #حرامي_اليوم_السابع pic.twitter.com/NMhD18I6MD — سُمعة (@som3a_100) October 19, 2021

لكن اللص لم يقم بإيقاف البث المباشر، بل ظهر وجهه كاملاً في الفيديو، مما جعل صورته تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير في فضيحة مدوية.

وتسببت هذه الواقعة في موجة سخرية واسعة بين النشطاء من اللص، الذي تحول لتريند خلال ساعات قليلة.

نشل الموبايل من الصحفي نشلة معلم،،

وبعدين بيبص لقي نفسه في اللايف ومصر كلها شافته والواد وشه بدر 🌞#حرامي_اليوم_السابع pic.twitter.com/G6fkPLxjyy — MAحMوuD Elzifzafy 💔74💔 (@MahmoudElzifza1) October 19, 2021

حرامي #اليوم_السابع اللي ظباط المباحث هيعمله منه كفته انهاردة😁 pic.twitter.com/oCdAtLR9u8 — المعلم l عبدالغفور البرعي k (@ELMALE_EG) October 19, 2021

الفنان المصري محمد هنيدي، نشر صورة اللص المصري عبر صفحته بتويتر. وعلق ساخرا:”افرح يا طه انت بقيت مجرم كبير وكل الإعلام بيتكلم عنك.”

افرح يا طه انت بقيت مجرم كبير وكل الإعلام بيتكلم عنك pic.twitter.com/9hQxaNM7C3 — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) October 19, 2021

وكتب المذيع في شبكة الجزيرة أحمد صبحي:”سيدنا عمر بن الخطاب أوتي له بسارق فقال السارق والله هذه أول مرة فقال عمر رضي الله عنه. كذبت فإن الله لا يهتك ستر عبد من أول معصية. فضيحة أمام 24 مليون شخص. لص يخطف موبايل الصحفى محمد فتحى”اليوم السابع” أثناء بث مباشر عن الزلازال ومصر كلها تتعرف على الحرامى.”

سيدنا عمر بن الخطاب أوتي له بسارق فقال السارق والله هذه أول مرة فقال عمر رضي الله عنه كذبت فإن الله لا يهتك ستر عبد من أول معصية" فضيحة أمام 24 مليون شخص لص يخطف موبايل الصحفى محمد فتحى”اليوم السابع” أثناء بث مباشر عن الزلازال ومصر كلها تتعرف على الحرامى #حرامي_اليوم_السابع pic.twitter.com/JKYQHAwRiS — Ahmed Sobhy أحمد صبحي (@AhmedSobhyTV) October 19, 2021

زلزال شعر به سكان مصر وتركيا ولبنان

وفي سياق آخر أفاد المركز الأوروبي لرصد الزلازل، بأن زلزالا بقوة 6.4 درجة هز البحر الأبيض المتوسط. في حين أفادت وسائل إعلام بأن سكان مصر ولبنان شعروا بالهزة.

وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على بعد 219 كيلومترا من جنوب جزيرة رودوس اليونانية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب سواحل قضاء قاش في ولاية أنطاليا.

هذا وقالت “رويترز” نقلا عن شهود إن سكان العاصمة المصرية القاهرة ومدن أخرى شعروا بهذا الزلزال.

في حين لفت موقع “لبنان 24” إلى أن سكان بيروت والشمال اللبناني شعروا بالهزة الأرضية، التي امتدت لتشمل الساحل السوري.

كما شعر الإسرائيليون بهذه الهزة، خاصة في تل أبيب والقدس.

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