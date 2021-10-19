برشلونة يريد ستيرلينغ ومانشستر سيتي يعقد انتقاله بعد تحديد سعره المطلوب

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، في تقرير نشرته يوم الإثنين الماضي، عن السعر المطلوب الذي وضعه نادي مانشستر سيتي. من أجل السماح برحيل نجمه الإنجليزي رحيم ستيرلينغ خلال موسم الانتقالات المقبلة.

ستيرلينغ وبرشلونة

وأفادت الصحيفة، بأن ستيرلينغ ارتبط اسمه مؤخرًا بنادي برشلونة الإسباني من أجل تعزيز صفوفه الأمامية. بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صيف موسم الانتقالات الماضية. وكذلك الفرنسي أنطوان غريزمان، كما أن اللاعب قد خرج من حسابات مدربه الإسباني بيت غوارديولا.

💡 El Barça quiere a Sterling… pero está lejos del precio que pone el City. Muy lejos https://t.co/glqxenOIrA — MARCA (@marca) October 18, 2021

وبينت، بأن نادي مانشستر سيتي لن يقبل ببيع نجمه الإنجليزي ستيرلينغ. بأقل من 80 مليون يورو والسماح له بالرحيل، حيث أن عقده ينتهي في صيف عام 2023.

برشلونة والأزمة المالية

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، بأن المبلغ الذي حدده مانشستر سيتي من أجل بيع ستيرلينغ، سيعقد وصول الأخير إلى نادي برشلونة. بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الفريق الكتالوني.

مدير كرة القدم في نادي برشلونة بدأ العمل على صفقة رحيم ستيرلينغ من شهر أغسطس، في النادي متفائلين بقدرتهم على نقل اللاعب ولو على سبيل الإعارة.[SPORT] pic.twitter.com/KOZILmD3PE — Insider City (@InsiderCity_Ar) October 19, 2021

وأردفت، ” نادي مانشستر سيتي ليس من الأندية التي تقوم بتخفيض سعر نجومها مع قرب نهاية عقودهم مع الفريق الإنجليزي، وهو ما حدث مع الإسباني إيريك غارسيا قبل انضمامه إلى نادي برشلونة خلال موسم الصيف الماضي، حيث أن السيتي قد تمسك ببيعه مقابل 20 مليون يورو. على الرغم من علمهم بأن لن يجدد وسيرحل بالمجان عن الفريق”.

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ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع فريق ريال سوسيداد على صدارة ترتيب قائمة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، يليه في المركز الثاني فريق ريال مدريد برصيد 17 نقطة.

أما في المركز الثالث والرابع والخامس كلاً من فريق إشبيلية وأتلتيكو مدريد. وأوساسونا متساويًا بنفس النقاط مع فريق ريال مدريد، وجاء فريق رايو فاليكانو في المركز السادس برصيد 16 نقطة.

بيب غوارديولا يصرح بأنه لن يضمن لأي لاعب اللعب بشكل مستمر وعليهم اثبات ذلك في الملعب، بعد تصريح رحيم ستيرلينغ انه يفكر في الرحيل بسبب قلة دقائق اللعب. pic.twitter.com/RsZL9EtdvV — E P L W O R L D (@EPLworld) October 15, 2021

وفي المركز السابع جاء فريق برشلونة برصيد 15 نقطة، كما ويليه فريق أتلتيك بيلباو. في المركز الثامن برصيد 13 نقطة، متساويًا مع صاحب المركز التاسع ريال بتيس، أما في عاشر الترتيب آتى فريق فالنسيا برصيد 12 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

هدافو الدوري الإسباني

ويتربع الفرنسي كريم بنزيما نجم فريق ريال مدريد الإسباني على صدارة قائمة الهدافين برصيد 9 أهداف، كما ويليه لاعب فريق ريال سوسيداد ميكيل أويارزابال برصيد 6 أهداف.

وفي المركز الثالث جاء البرازيلي فينيسيوس جونيور برصيد 5 أهداف، أما في المركز الرابع اللاعب أرنوت جروينفيلد. نجم فريق فياريال برصيد 4 أهداف، متساويًا بذلك مع نجم فريق أتلتيكو مدريد. لويس سواريز بنفس رصيد الأهداف خلال منافسات الموسم الحالي.

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