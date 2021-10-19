المفقودة نوف القحطاني .. اختفاء مريب لطفلة سعودية أثناء رمي القمامة!

تصدر اختفاء الطفلة السعودية المفقودة نوف القحطاني، التريند بالمملكة، وسط مطالبات بسرعة البحث عنها وكشف مصيرها.

المفقودة نوف القحطاني

واختفت الطفلة نوف القحطاني في ظروف غامضة بعدما خرجت من المنزل في حي الموسى بالعاصمة الرياض منذ أكثر من 24 ساعة.

وغرد آلاف الناشطين تحت هاشتاج (المفقودة نوف القحطاني)، مطالبين السلطات بسرعة التحرك.

وبحسب ما نقلت حسابات محلية عن والدتها، فإن نوف تبلغ من العمر 11 عاماً، وطولها 155 سم ووزنها 50 كيلو .

فقدان طفلة تبلغ من العمر 11 سنة، في حي الموسى بالرياض،

خرجت لرمي الأوساخ ولم تعد، من لديه معلومة الرجاء الاتصال على الرقم:

0557476116#المفقودة_نوف_القحطاني pic.twitter.com/h2E80ZQp5R — حقوق الضعوف (@hukusfof) October 19, 2021

ذهبت لرمي القمامة ولم تعد!

وأشارت والدة الطفلة إلى أن الطفلة خرجت من المنزل قبل 24 ساعة من المنزل بغرض رمي القمامة، ولكنها لم تعد حتى الآن.

وكتب الإعلامي السعودي أيمن الغيبوي: (أتمنى من الجهات المختصة إلزام أصحاب العقار بضرورة تركيب كاميرات حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات).

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وتابع: (الله يحفظها ويردها لأهلها سالمة).

أتمنى من الجهات المختصة إلزام أصحاب العقار بضرورة تركيب كاميرات حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات..

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الله يحفظها ويردها لأهلها سالمة..

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#المفقودة_نوف_القحطاني — أيـــمن الغبــيوي (@ayman999) October 19, 2021

مغردون يتفاعلون

ونشر رجل الأعمال السعودي محمد التميمي صورة نوف القحطاني أيضاً.

وعقب التميمي: (صورة نوف المفقودة في الرياض بحي الموسى ليسهل التعرف عليها ، الله يحفظك يانوف ويحميك بعينه التي لاتنام ).

صورة نوف المفقودة في الرياض بحي الموسى ليسهل التعرف عليها ،

الله يحفظك يانوف ويحميك بعينه التي لاتنام .

#المفقودة_نوف_القحطاني pic.twitter.com/pzNmWvHpSl — محمد آل جاسم التميمي (@M_tmemi) October 18, 2021

وجاء في التعليقات: (طفلة تبلغ من العمر ١١ عامًا من حي الموسى بالرياض، بحسب التفاصيل خرجت الطفلة لتلقي بالقمامة ولم تعد، ودعوة للمشاركة في البحث عنها).

#المفقوده_نوف_القحطاني طفلة تبلغ من العمر ١١ عامًا من حي الموسى بالرياض، بحسب التفاصيل خرجت الطفلة لتلقي بالقمامة ولم تعد، ودعوة للمشاركة في البحث عنها. pic.twitter.com/0UNpeu6s8E — نواف (@nln_77) October 19, 2021

وكتبت ناشطة” (الاطفال ما يخرجو لوحدهم يا ناس مهما كانو اولاد او بنات ما يخرجو لوحدهم).

وتابعت: (بعدين حاطين رقم اخوها الكبير لو احد لاقها يدقو عليه ماشاء الله ليه مو هو الي راح خرج الزباله؟).

وتساءلت الناشطة: (ليه بنت صغيره لسه عمرها ابتدائي و تخرج الزباله و زعلانين انها انخطفت تراها طفله).

#المفقودة_نوف_القحطاني الاطفال ما يخرجو لوحدهم يا ناس مهما كانو اولاد او بنات ما يخرجو لوحدهم بعدين حاطين رقم اخوها الكبير لو احد لاقها يدقو عليه ماشاء الله ليه مو هو الي راح خرج الزباله؟ليه بنت صغيره لسه عمرها ابتدائي و تخرج الزباله و زعلانين انها انخطفت تراها طفله‼️‼️‼️ — مارح اشوف جاستن💔 (@_ismk) October 19, 2021

وعلقت أخرى: (اللهم يامن رددت يوسف لأبيه يعقوب ، ردها لأهلها سالمة).

حقيبة نوف القحطاني

وتداول آخرون صوراً لحقيبة الفتاة، وعلق أحدهم: (الله يردها لعائلتها معافى ان شاءالله لكن فيه اختلاف ب الشنط شوفو جميع كميرات الشارع الله يستر عليها ويصبر اهلها).

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و ربي هاااالادميه وترتني😒 من كذا ساعه وانتظر ايش يطلع #المفقوده_نوف_القحطاني pic.twitter.com/pipWCZrucn — م ن ى (@Snap3334) October 19, 2021

هذا ولم يصدر تعليق رسمي بعد من الجهات الرسمية على اختفاء الطفلة، ولم يرد أخبار جديدة حولها حتى الآن.

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