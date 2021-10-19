المفقودة نوف القحطاني
المفقودة نوف القحطاني
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المفقودة نوف القحطاني .. اختفاء مريب لطفلة سعودية أثناء رمي القمامة!

تبلغ من العمر 11 عاماً

كتب أنس السالم
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تصدر اختفاء الطفلة السعودية المفقودة نوف القحطاني، التريند بالمملكة، وسط مطالبات بسرعة البحث عنها وكشف مصيرها.

المفقودة نوف القحطاني

واختفت الطفلة نوف القحطاني في ظروف غامضة بعدما خرجت من المنزل  في حي الموسى بالعاصمة الرياض منذ أكثر من 24 ساعة.

وغرد آلاف الناشطين تحت هاشتاج (المفقودة نوف القحطاني)، مطالبين السلطات بسرعة التحرك.

وبحسب ما نقلت حسابات محلية عن والدتها، فإن نوف تبلغ من العمر 11 عاماً، وطولها 155 سم ووزنها 50 كيلو .

ذهبت لرمي القمامة ولم تعد!

وأشارت والدة الطفلة إلى أن الطفلة خرجت من المنزل قبل 24 ساعة من المنزل بغرض رمي القمامة، ولكنها لم تعد حتى الآن.

وكتب الإعلامي السعودي أيمن الغيبوي: (أتمنى من الجهات المختصة إلزام أصحاب العقار بضرورة تركيب كاميرات حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات).

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وتابع: (الله يحفظها ويردها لأهلها سالمة).

مغردون يتفاعلون

ونشر رجل الأعمال السعودي محمد التميمي صورة نوف القحطاني أيضاً.

وعقب التميمي: (صورة نوف المفقودة في الرياض بحي الموسى ليسهل التعرف عليها ، الله يحفظك يانوف ويحميك بعينه التي لاتنام ).

وجاء في التعليقات: (طفلة تبلغ من العمر ١١ عامًا من حي الموسى بالرياض، بحسب التفاصيل خرجت الطفلة لتلقي بالقمامة ولم تعد، ودعوة للمشاركة في البحث عنها).

وكتبت ناشطة” (الاطفال ما يخرجو لوحدهم يا ناس مهما كانو اولاد او بنات ما يخرجو لوحدهم).

وتابعت: (بعدين حاطين رقم اخوها الكبير لو احد لاقها يدقو عليه ماشاء الله ليه مو هو الي راح خرج الزباله؟).

وتساءلت الناشطة: (ليه بنت صغيره لسه عمرها ابتدائي و تخرج الزباله و زعلانين انها انخطفت تراها طفله).

وعلقت أخرى: (اللهم يامن رددت يوسف لأبيه يعقوب ، ردها لأهلها سالمة).

حقيبة نوف القحطاني

وتداول آخرون صوراً لحقيبة الفتاة، وعلق أحدهم: (الله يردها لعائلتها معافى ان شاءالله لكن فيه اختلاف ب الشنط شوفو جميع كميرات الشارع الله يستر عليها ويصبر اهلها).

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هذا ولم يصدر تعليق رسمي بعد من الجهات الرسمية على اختفاء الطفلة، ولم يرد أخبار جديدة حولها حتى الآن.

 

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