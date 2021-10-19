الكاتب السعودي رواف السعين يوجه رسالة شكر وامتنان لعضو بحزب الليكود الإسرائيلي (فيديو)

تسبب الكاتب السعودي رواف السعين الداعم للتطبيع والمؤيد لإسرائيل، في موجة جدل جديدة بتوجيه رسالة شكر . وامتنان لجاي معيان، المستشار الخاص لرئيس وزراء إسرائيل السابق ارئيل شارون وعضو حزب الليكود الإسرائيلي.

رواف السعين بث فيديو عبر صفحته بتويتر وثق فيه لحظة خروجه من المستشفى بعد مروره بأزمة صحية. وتوجه بالشكر لجاي ميعان معبرا عن امتنانه له وسؤاله عليه أثناء مرضه.

رواف السعين لحظة خروجه من المستشفى

في رساله خاصه لصديقه المؤرخ والمستشار الخاص لرئيس وزراء اسرائيل السابق ارئيل شارون وعضو حزب الليكود الاستاذ @guy_telaviv pic.twitter.com/Ou4m12Vev3 — نجد العذيه🇸🇦🇦🇪🇧🇭 (@KSA_1351S) October 18, 2021

وقال الكاتب السعودي المتصهين في الفيديو الذي وثقه بتاريخ يوم، الأحد 17 أكتوبر 2021، من قلب جامعة الملك سعود في مستشفى الملك خالد الجامعي. :”تحية لأخي وصديقي المؤرخ الإسرائيلي ومستشار الرئيس السابق أرائيل شارون الاستاذ جاي معيان.”

وتابع وفق ما رصدت (وطن):”شكرا لتعاطفك معي، شكرا لإحساسك بي ، شكرا لأنك وجهت لي دعوة من القلب.. شكرا لأنك دعوت الله لي بالشفاء العاجل، شكرا يا صديقي جاي معيان.”

رواف السعين وصف قيام دولة فلسطينية بالكارثة

وسبق أن قال الكاتب السعودي رواف السعين، إن قيام دولة فلسطينية سيكون بمثابة كارثة عربية سيدفع ثمنها العرب دون غيرهم.

الكاتب السعودي رواف السعين @rwoafalsoain1 في مقطع جديد: وجود #إسرائيل لمصلحة العرب حيث إقامة الدولة الفلسطينية أخطر شيء و #القدس مدينة يهودية أصلا فلا علاقة للفلسطينيين بها. صح كلامك يابو اليمامة. الفلسطينيون زوروا التأريخ والدين ومحوا كل ذكر لعلاقة اليهود بأرضهم. pic.twitter.com/8cKO4VHnrc — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) August 26, 2020

وأوضح الكاتب في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في تويتر بأغسطس من العام 2020 ”أن الفلسطينيين وهم بدون دوله أشغلوا. الدول العربية، خطف طائرات وتفجير واغتيالات ومنظمات إرهابية ومظاهرات وسب وشتم وتخوين”.

وقال” دولة فلسطينية يعني أن الأردن وسوريا ولبنان ومصر في خطر.”

وتسببت تصريحات رواف السعين وقتها بجدل واسع، ووجه مغردون سؤالاً له بقولهم” من كتب لك هذا الكلام وأرغمك على نشره. اتق الله في نفسك قل خيراً أو اصمت”.

وقال آخرون” العلاقة التي تربطتنا بإخواننا في السعودية علاقة الأخوة العربية والإسلامية..رحم الله الملك فيصل الذي كان مثالاً للشرف والتضحية في سبيل تحرير القدس”.

رواف السعين يدعو نتنياهو لحرق الفلسطينيين

وفي أبريل من العام 2020 أيضا شن الكاتب السعودي المثير للجدل رواف السعين، هجوما على الفلسطينيين. من خلال مقطع فيديو نشره على قناته في يوتيوب طالب فيه بنيامين نتنياهو، عندما كان رئيسا لوزراء إسرائيل وقتها بحرق الفلسطينيين وتخليص العالم منهم.

وقال السعين “أنا مستعد أنام عند يهودي ولا أنام عند فلسطيني. أنا مستعد أربي يهودي في بيتي وأرقده وأشربه ولا أدخل فلسطيني بيتي”.

وخاطب الفلسطيني قائلا “أنت لست عربيا. وليس لك أرض أو قضية. الأرض أرض إسرائيل والقضية قضية إسرائيل. إسحق شامير ورابين وغولدا مائير كانوا أبطالا لكن نتنياهو جبان لأنه لم يحرقكم، لا أدري لماذا والأسلحة مكدسة عنده”.

وطالب السعين نتنياهو بتخليص العالم من الفلسطينيين قائلا “يا آدمي يا نتنياهو أحرق العصابات هذه وريح نفسك وريح العالم منهم. وريحنا منهم، ليش مخليهم؟ ليش فاتح لهم الحدود يهاجرون؟”.

السعودية والتطبيع مع إسرائيل

ومنذ صعود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لسدة الحكم في المملكة، تغيرت سياسات الأسرة الحاكمة تجاه. الاحتلال الاسرائيلي والقضية الفلسطينية.

ودفع الديوان الملكي بعدد من الكتاب والسياسيين للواجهة والذين أخذوا على عاتقهم، تجميل صورة التطبيع أمام المجتمع السعودي والتمهيد له.

وزار نشطاء سعوديين تل أبيب خلال الفترة الماضية أشهرهم السعودي المتصهين محمد سعود، كما تحدثت تقارير عن زيارات سرية. لمحمد بن سلمان إلى تل أبيب في بداية حكمه.

السعودية تخلت عن فلسطين

وانتهج الديوان الملكي السعودي سياسة عدائية جديدة ضد فلسطين وشعبها، منها قطع مصادر الدعم لفلسطين. واعتقال المقيمين الفلسطينيين في المملكة بتهم واهية مزعومة.

وكذلك عدم إدانة أي أفعال إجرامية تقوم بها إسرائيل بحق الفلسطينيين، كما كان يحدث سابقا حتى لو بصورة إعلامية فقط.

وظهر ذلك جليا في تصريحات كثيرة لولي العهد محمد بن سلمان، حاكم المملكة الفعلي الذي قرر التقرب من إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية ليضمن بقائه على العرش، الذي سيطر عليه بشكل غير شرعي وأحدث شرخا كبيرا غير مسبوق في العائلة الحاكمة.

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