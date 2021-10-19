إليسا تفاجئ جمهورها بملامح مُختلفة
إليسا تفاجئ جمهورها بملامح مُختلفة
Imageحياتنا

إليسا تفاجئ جمهورها بشكلها الجديد في أحدث ظهور!

كتب أنس السالم
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فاجأت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها، بأحدث جلسة تصوير بدت فيها بملامح مُختلفة.

إليسا بملامح مختلفة

وظهرت إليسا في الصور التي نشرتها عبر حسابها على (انستجرام)، بإطلالة كلاسيكية.

وارتدت النجمة اللبنانية جاكيت رسمي باللون البني، وتحته توب أبيض.

وما لفت أنظار جمهور إليسا، اختلاف ملامحها تماماً في الصور، وكأنها عادت لطبيعتها قبل عمليات التجميل.

فلاتر وفوتوشوب!

وجاء في التعليقات: (الصوره تنطق فوتوشوب وفلاتر اوفررر مغيرين ملامحها كانها وحده ثانيه).

وكتب آخر: (عملت عملية التجميل الي اسمها  ..ponytailتغيرت تماماً).

وعبرت ناشطة عن حبها لإليسا، معقبة: (كتير بحبا بس كانو مركبه راس جديد).

وقال آخر في تعليقه: (رجعت اليسا القديمة).

مزيج من كارول ويارا وأحلام

وشبهها آخرون بالفنانة الإماراتية أحلام، أو مزيجاً من الفنانة اللبنانية يارا وكارول سماحة.

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وفي يونيو الماضي، تصدر اسم إليسا مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغيير كبير في ملامحها.

ونشرت إليسا حينها صورتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستجرام).

وأرفقته بتعليق قالت فيه: (أعد الأيام حتى يلتم شملي مرة أخرى وأغني مع جمهوري السعودي، في رياض اللطيفة).

وبدت اليسـا في الصورة وكأنها شخص آخر، كما ظهرت أصغر من عمرها الحقيقي بكثير، وهو ما أثار الجدل بين جمهورها.

عملية شد وجه كامل

وربط البعض صورة اليسـا وشكلها الجديد بما قالته الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى حول إجراء إحدى الفنانات لعملية شد لوجهها، جعلتها تعود ابنة العشرين مرة أخرى.

وكتبت هنادي عيسى حينها عبر حسابها على (تويتر): (وصلتني معلومات اكيدة ان نجمة لبنانية من الصف الاول اجرت عملية شد وجه كامل وعادت ابنة عشرين عاما).

وتابعت في تغريدة أخرى: (قبل ما تحذروا اطلالة النجمة اليسا غدا في برنامج أغاني من حياتي، صورت قبل ان تجري عملية شد الوجه والنتيجة رائعة).

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وزادت: (كل من رآها تغزل بجمالها وطبعا هذه العملية ليست عيبا بل امر جيد).

وبعد نشر اليسـا لصورتها، عادت هنادي عيسى وأكدت أنها تقصدها، ونشرت صورتها مرة أخرى وعلقت: (هذا وجه إليسا الجديد بعد العملية، جميل جداً، أحببته).

 

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