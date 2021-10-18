موعد ومعلق باريس سان جيرمان ولايبزيغ والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي منافسة قوية. أمام نظيره لايبزيغ الألماني مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا 2021-2022 على أرض ملعب “حديقة الأمراء”.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيغ

وستقام مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيغ عند الساعة العاشرة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، العراق، العراق، اليمن، قطر.

وستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات. وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب ستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية. التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستبث المباراة عبر “beIN Sports HD 2 ” لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات. 11547، كما وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب عمودي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 5/6.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة ” beIN Sports”، المعلق الرياضي المغربي جواد بدره.

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تشكيلة فريق باريس سان جيرمان

وسيدخل المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه. الضيف لايبزيغ الألماني، حيث سيتواجد في حراسة المرمى دوناروما.

هذا الثنائي ❤️💙 pic.twitter.com/VsW1mVF3Bq — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) October 18, 2021

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: عبده ديالو، بريسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، أشرف حكيمي، كما وآتى في وسط الفريق سيكون كلاً من: جورجينيو فاينالدوم، دانيلو بيريرا، أندير هيريرا، وسيعتمد المدرب في خط الهجوم على الثلاثي، نيمار، كيليان مبابي، ليونيل ميسي.

تشكيلة فريق لايبزيغ

ومن المتوقع أن يلعب المدرب جيسي مارسش في تشكيلة أساسية. أمام منافسه المستضيف باريس سان جيرمان، حيث سيكون في حراسة المرمى بيتر غالوتشي.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: خوسي تاسيندي، محمد سيماكان، نوردي موكيلي، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: دومينيك سوبوسلاي، داني أولمو، كريستوفر نكونكو، وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من: أندريه سيلفا، يوسف بولسن، بريان بروبي.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، كما وجاء منافسه أر بي لابيزيغ في أدنى ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط خلال منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.