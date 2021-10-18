رقص شوق الهادي في فيديو على أغنية شهيرة يثير الجدل!

أثارت الفنانة الكويتية شوق الهادي، جدلاً برقصها بطريقة غريبة على أنغام أغنية شهيرة.

رقص شوق هادي

ونشرت شوق الهادي، فيديو يوثق رقصها مع صديقتها على أغنية Love Nwantiti، للمغنى النيجري العالمي CKay.

وارتدت الفنانة الكويتية توب أبيض قصير، مع بنطال فضفاض بنفس اللون، وقبعة رياضية بيضاء أيضاً، ونظارات شمسية.

وبدأت شوق وصلة رقصها التي نشرتها عبر حسابها على (انستجرام)، بطريقة وحركات بطيئة غير مدروسة أثارت السخرية.

سخرية وانتقادات

فجاء في التعليقات: (تبغى تقلد الغربيات بس مو لايق ابدا).

وكتب آخر ساخراً: (تكفين لا عاد ترقصين).

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ونوه ناشط إلى عدم ملاءمة الرقصة مع الأغنية، معقباً: (الرقصه في صوب واغنيه في صوب … اول مره اشوف بريعصي ابيض).

بينما علق آخر: (حافظ مش فاهم).

شوق الهادي بدون بنطال!

وقبل أيام، أثارت شوق الهادي جدلاً واسعاً بأحدث صورها في دبي.

وظهرت شوق الهادي بالصور التي نشرتها عبر (انستجرام)، وهي ترتدي قميصاً طويلاً بدون بنطال.

كما علقت شوق: (لمسة إسبانية في قلب دبي).

وتعرضت شوق الهادي لهجوم من المتابعين الذين سخروا منها، ورجحوا أنها نسيت ارتداء البنطال.

ملابس جريئة من جديد

كما أطلت شوق بملابس أشبه بملابس النوم.

ونشرت شوق صوراً عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهر الجزء العلوي منها فقط. وكانت الفنانة الكويتية ترتدي فستاناً أسود من الساتان يكشف جزءاً كبيراً من صدرها.

كما عقبت الهادي على صورها بكلمة (الحمد لله).

رقص في حفل خاص

كما شاركت شوق مؤخراً في حفلة فنية في دبي في أحد الفنادق الخاصة، وذلك بحضور عدد كبير من فناني العراق.

وظهرت شوق وهي ترتدي فستاناً أحمر ضيق يكشف تفاصيل جسدها.

وكان الفستان عاري الكتف من جهة واحدة، مع فتحة جانبية بسيطة أسفل الساق.

حاتم العراقي وشوق

والتقطت شوق صوراً مع الفنان حاتم العراقي، و شذى حسون، وعلي جاسم ومحمود التركي ومصطفى العبدالله.

كما ظهرت تتمايل بجرأة وترقص مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز والتي كانت تتواجد في نفس الحفل.

وبينما تعرضت شوق لهجوم من المتابعين بسبب جرأة ملابسها وحركاتها، أشاد آخرون بأخلاق حاتم العراقي وقارنوه بمحمد رمضان الذي وضع يده على جسد الفنانة الكويتية أثناء التقاطها صورة معه.

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