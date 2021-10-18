ثمار الانفتاح في السعودية.. مشهد صادم لتحرش جماعي بفتيات في الرياض (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يظهر فيه فتيات في مركبة تسير بهدوء على طريق في الرياض، والتف حول السيارة مجموعة من الشبان تحرشوا بهن لفظيًا.

ووفق المقطع المتداول على نطاق واسع والذي تم تصويره في العمارية بالرياض، فقد وثقت إحدى الفتيات داخل السيارة. تحرش الشبان بهم عبر الألفاظ والحركات.

مضايقات وتجمهر حول سيارة بداخلها بنات في العمارية بالرياض pic.twitter.com/LoVWbfAtx0 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 18, 2021

حيث تجمع الشبان حول السيارة وصدموا الفتيات بداخلها مما فعلوه، لتضحك إحداهن وتعبر عن صدمتها فيما سبت أخرى الشباب وسمع صوتها بالمقطع.

مشاهد صادمة في اليوم الوطني السعودي

ويشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، شهدت احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ91، حوادث تحرش صادمة لفتيات من الشبان في شوارع المملكة. اثارت استهجان واستنكار الكثيرين.

ووثق أحد الفيديوهات صراخ شاب ومضايقته فتاة كانت ترتدي عباءة وتكشف شعرها، خلال فعاليات اليوم الوطني السعودي بأحد الشوارع.

فيديو آخر انتشر على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بيّن تحرش شخص بفتاة وتقبيلها وهي تعتلي سيارة، قبل أن يفر هاربا. خلال فعاليات اليوم الوطني السعودي.

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ووثق فيديو آخر تعرّض فتاة للتحرش في الشارع من قبل احد الشبان، لتردّ عليه برشقه بعبوة ماء كانت تحملها بيدها.

قبل قليل :

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطن في العقد الثاني من العمر

ارتكب جريمة #التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لنيابة العامة pic.twitter.com/pdqgzdTJoZ — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) September 25, 2021

مقطع فيديو آخر جرى تداوله، أظهر صياح شبان وتجمهرهم حول فتيات في سيارة اثناء الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

وكشف فيديو آخر تعرّض فتاة شقراء كانت ترتدي عباءة برتقالية اللون للتحرش. ويظهر المقطع بوضوح تقدم أحدهم نحوها ولمسها من الخلف، بينما كان أحد الشبان يحاول الدفاع عنها وابعاد المتحرشين.

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مقطع فيديو آخر من احتفالات اليوم الوطني السعودي، أظهر فتاة تخرج من نافذة سيارتها وتلوح بالعلم السعودي. يقترب منها شب محاولا تصويرها، وحينما منعته تحرش بها.

عقوبة التحرش في السعودية

وبحسب النيابة العامة السعودية فإن عقوبة التحرش تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تبلغ 100 ألف ريال (حوالي 27 ألف دولار).

وأوضحت النيابة عبر صفحتها على “تويتر” أن “جريمة التحرش تُقترف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات. مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية”.

كما وأكدت النيابة أن “عقوبتها السجن مدة تبلغ سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال تكرارها”.

أخي المواطن.أخي المقيم.

جريمة التحرش تقترف بكل قول أوفعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية وعقوباتها السجن مدة تبلغ إلى سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال العود.#النيابة_العامة pic.twitter.com/6Bean2gvYj — النيابة العامة (@bip_ksa) May 11, 2019

تعديل نظام مكافحة التحرش وبداية العام الجاري 2021، أفادت وكالة “واس” الرسمية، بأن مجلس وزراء المملكة. عقد اجتماعا برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث صادق على حزمة قرارات بينها إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش.

قرارات #مجلس_الوزراء، منها إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) من #نظام_مكافحة_جريمة_التحرش، وتعديل قانون ( نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.#واس pic.twitter.com/nGOd45npPp — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 12, 2021

وتقول هذه الفقرة : “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه. في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة. وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.

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