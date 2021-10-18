أبو تريكة يثير الجدل بعد انسحابه من استوديو تحليل مباراة نيوكاسل
أبو تريكة يثير الجدل بعد انسحابه من استوديو تحليل مباراة نيوكاسل
Videoرياضة

أبو تريكة يثير الجدل عبر السوشيال ميديا عقب انسحابه من تحليل مباراة نيوكاسل

كتب فارس أبو شيحة
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أثار النجم المصري ومحلل قنوات شبكة “beIN SPORTS” الرياضية القطرية محمد أبو تريكة ، الجدل عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، عقب قرار انسحابه وترك استوديو تحليل مباراة نيوكاسل وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، بسبب إصابة أحد المشجعين بأزمة قلبية توقفت على إثرها المباراة بقرار من الحكم.

أبو تريكة وإثارة الجدل

وقد انقسم النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين التأييد لما تصرف به الكابتن أبو تريكة والمعارض له، بعد انسحابه وتركه. استوديو التحليل لمباراة توتنهام ونيوكاسل على الهواء مباشرة.

وقد علق أسامة جاويش أحد النشطاء على تصرف أبو تريكة في تغريده له على هشتاك أبو تريكة، قائلاً: ” التأثر بمشاهد أو أنباء عن سكتة قلبية لأحد المشجعين، هو أمر طبيعي وفطري وإنساني رفض استكمال الاستديو هو قرار أخلاقي، كما وربما كان نتاج مواقف سابقة عاشها أبو تريكة ورآها أمام عينه، وما مذبحة استاذ بورسعيد منه ببعيد … كل الاحترام للخلوق والإنسان قبل أن يكون النجم محمد أبو تريكة”.

بينما قال سلمان الدوسري، ” القصة أن هناك من أعجبته فكرة الاستعراض واللعب على أوتار العاطفة. ضحك على بعض الجمهور قليلاً فظن أنه يمكن استغفاله طويلاً، فات عليه أن ما كان يبيعه أصبح بضاعة مستهلكة “الشرهة”، على مقدم البرنامج الذي سمح له بتظليل المشاهدين. ما ذنب من يدفع المال ليشترك ثم يجد من يسد نفسه بشعبوية زائفة؟!”.

كما وغرد أخر قائلاً: ” ابو تريكة عندو حكاية مع السكتة القلبية الا توفى بسببها صحبو في الأهلي محمد عبد الوهاب في التمرين القصة دي مؤثرة معاهو لدرجة انو لحد الأن بيعيل اسرة اللاعب”.

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انسحاب أبو تريكة

وكان الكابتن محمد أبو تريكة انسحب من مباراة توتنهام ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي، عقب إيقاف المباراة بسبب حدث طارئ مع أحد المشجعين وتعرضه لأزمة قلبية، قائلاً: “مكنتش راضي عن نفسي في حالة إيركسن، أنا خرجت من الأجواء فبستأذنكم إني مش هقدر أكمل وهنسحب من الاستوديو”.

وانتهت المباراة بفوز فريق توتنهام على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين خلال منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت القوة والإثارة بين كلا الفريقين.

ويحتل فريق توتنهام في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما جاء فريق نيوكاسل يونايتد في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير برصيد 3 نقاط  خلال منافسات الموسم الحالي.

 

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