أبو تريكة يثير الجدل عبر السوشيال ميديا عقب انسحابه من تحليل مباراة نيوكاسل

أثار النجم المصري ومحلل قنوات شبكة “beIN SPORTS” الرياضية القطرية محمد أبو تريكة ، الجدل عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، عقب قرار انسحابه وترك استوديو تحليل مباراة نيوكاسل وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، بسبب إصابة أحد المشجعين بأزمة قلبية توقفت على إثرها المباراة بقرار من الحكم.

أبو تريكة وإثارة الجدل

وقد انقسم النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين التأييد لما تصرف به الكابتن أبو تريكة والمعارض له، بعد انسحابه وتركه. استوديو التحليل لمباراة توتنهام ونيوكاسل على الهواء مباشرة.

وقد علق أسامة جاويش أحد النشطاء على تصرف أبو تريكة في تغريده له على هشتاك أبو تريكة، قائلاً: ” التأثر بمشاهد أو أنباء عن سكتة قلبية لأحد المشجعين، هو أمر طبيعي وفطري وإنساني رفض استكمال الاستديو هو قرار أخلاقي، كما وربما كان نتاج مواقف سابقة عاشها أبو تريكة ورآها أمام عينه، وما مذبحة استاذ بورسعيد منه ببعيد … كل الاحترام للخلوق والإنسان قبل أن يكون النجم محمد أبو تريكة”.

التأثر بمشاهد أو أنباء عن سكتة قلبية لأحد المشجعين هو أمر طبيعي وفطري وإنساني

رفض استكمال الاستديو هو قرار أخلاقي

وربما كان نتاج مواقف سابقة عاشها #ابوتريكة ورآها أمام عينه

وما مذبحة استاذ بورسعيد منه ببعيد كل الاحترام للخلوق والإنسان قبل أن يكون النجم محمد أبو تريكة pic.twitter.com/8WXM7HtWcu — Osama Gaweesh (@osgaweesh) October 17, 2021

بينما قال سلمان الدوسري، ” القصة أن هناك من أعجبته فكرة الاستعراض واللعب على أوتار العاطفة. ضحك على بعض الجمهور قليلاً فظن أنه يمكن استغفاله طويلاً، فات عليه أن ما كان يبيعه أصبح بضاعة مستهلكة “الشرهة”، على مقدم البرنامج الذي سمح له بتظليل المشاهدين. ما ذنب من يدفع المال ليشترك ثم يجد من يسد نفسه بشعبوية زائفة؟!”.

القصة أن هناك من أعجبته فكرة الاستعراض واللعب على أوتار العاطفة. ضحك على بعض الجمهور قليلاً فظن انه يمكن استغفاله طويلاً. فات عليه أن ماكان يبيعه أصبح بضاعة مستهلكة. "الشرهة" على مقدم البرنامج الذي سمح له بتظليل المشاهدين. ما ذنب من يدفع💵ليشترك ثم يجد من يسد نفسه بشعبوية زائفة؟! https://t.co/WjGHrDqL2C — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) October 17, 2021

كما وغرد أخر قائلاً: ” ابو تريكة عندو حكاية مع السكتة القلبية الا توفى بسببها صحبو في الأهلي محمد عبد الوهاب في التمرين القصة دي مؤثرة معاهو لدرجة انو لحد الأن بيعيل اسرة اللاعب”.

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ابو تريكة عندو حكاية مع السكتة القلبية الاتوفى بسببها صحبو في الأهلي محمد عبد الوهاب في التمرين القصة دي مؤثرة معاهو لدرجة انو لحد الأن بيعيل اسرة اللاعب https://t.co/BMNn369zl1 pic.twitter.com/8P4EfOkPJE — àbusab3a 🇸🇩🇵🇸 (@abusabaa1) October 17, 2021

انسحاب أبو تريكة

وكان الكابتن محمد أبو تريكة انسحب من مباراة توتنهام ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي، عقب إيقاف المباراة بسبب حدث طارئ مع أحد المشجعين وتعرضه لأزمة قلبية، قائلاً: “مكنتش راضي عن نفسي في حالة إيركسن، أنا خرجت من الأجواء فبستأذنكم إني مش هقدر أكمل وهنسحب من الاستوديو”.

🚨محمد أبو تريكة ينسحب من استديو بي إن سبورتس بعد الحالة الحرجة التي أصيبت لأحد الجماهير في مدرجات لقاء نيوكاسل وتوتنام. "مكنتش راضي عن نفسي في حالة إيركسن، أنا خرجت من الأجواء فبستأذنكم إني مش هقدر أكمل وهنسحب من الاستوديو". pic.twitter.com/vtIJLXW1II — FilGoal (@FilGoal) October 17, 2021

وانتهت المباراة بفوز فريق توتنهام على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين خلال منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت القوة والإثارة بين كلا الفريقين.

أبو تريكة ينسحب من استديو بي إن سبورت خلال مباراة نيوكاسل وتوتنهام بعد تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية 🗣️ أبو تريكة: أنا انسحب من الاستديو، الجماهير عابت علينا استكمال الاستديو بعد واقعة إيريكسن، والآن يجب أن نتعلم من أخطائنا ولا نكمل التحليل، حياة الإنسان أهم من أي شيء 🗣️ pic.twitter.com/TZ4CWRG5iX — Yallakora (@Yallakoranow) October 17, 2021

ويحتل فريق توتنهام في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما جاء فريق نيوكاسل يونايتد في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير برصيد 3 نقاط خلال منافسات الموسم الحالي.