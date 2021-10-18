“آه يا ملبن” .. رقص فيفي عبده الأخير في إيطاليا يحرجها!

أثارت الراقصة المصرية فيفي عبده، سخرية الناشطين بأحدث وصلة رقص من إيطاليا.

فيفي عبده .. (آه يا ملبن)

ونشرت فيفي عبده عبر (انستجرام)، فيديو جديد لها وهي ترقص على أغنية (آه يا ملبن)، للفنان محمود شكوكو.

وبدت فيفي تتحرك على المسرح بجلابية الرقص، بطريقة غريبة، ذهاباً وإياباً فقط، لدرجة نصحها الجمهور بأخذ دورة بالرقص بدل إعطائها.

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دورة في الرقص

وجاء في التعليقات: (انصحك تاخذين دورة رقص لان قرفتينا).

ووافقه متابع الرأي قائلا: (تعلمي الرقص في إيطاليا الله يهديك ويصلحك).

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وكتب آخر: (ما فيكيش حيل للرقص).

ووافقته متابعة الرأي معقبة: (بقيتي تقيلة أوي، ومينفعش ترقصي، حركاتك كلها واحده مفيش حاجه جديده).

وسخر آخر: (منو ضاحك عليك وقالك تعرفين ترقصين صارحينا).

(أنا مش فاضيلكو)

وسبق أن أدت فيفي عبده قبل أيام، وصلة رقص على أغنية (أنا مش فاضيلكو) للفنان الشعبي أحمد شيبة.

جاء ذلك ضمن الدورات التدريبية التي تعطيها فيفي عبده لتعليم فنون الشرق الرقصي في إيطاليا.

كما ظهرت فيفي بالفيديو الذي نشرته على (انستجرام)، بجلابية سوداء وربطة شعر باللون الأحمر.

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ووسط تصفيق المتدربات، بدأت فيفي ترقص على أغنية الفنان الشعبي.

وعقبت: (أنا مش فاضيلك أحمد شيبة إيطاليا).

رقص فيفي عبده

وكانت فيفي عبده قد وثقت قبل أسبوع لحظة وصولها إلى إيطاليا للمشاركة في مهرجان (قشطة رقص).

ونشرت الراقصة مقطع فيديو فور وصولها معقبة: (مهرجان قشطة رقص، الراقصات كلكم، فرحانة أني هاشوفكوا في إيطاليا).

كما قالت: (دي أول سفرية ليا خارج مصر من وقت كورونا، أشوفكم قريبا بحبكم).

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وكتبت فيفي على الفيديو: (مساء الفل أنا لسه واصلة إيطاليا لحضور وتكريم في مهرجان للرقص الشرقي هنا).

كما وكشفت فيفي لجمهورها كواليس من تدريباتها للفتيات هناك وسط ترحيب وتصفيق لها منهن في القاعة.

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راقصة مصر الأولى

وفي لقاء سابق، رفضت فيفي إطلاق لقب راقصة مصر الأولى على أحد من الراقصات.

كما أضافت: (مافي أولى وتالتة ورابعة، مين بيعطي الألقاب دي أصلا؟. احنا ما يهمناش إلا أنها تكون مقبولة والناس بتحبها ولا لأ).

وتحدثت فيفي عن سبب اختفاء الراقصات المصريات عن الساحة، وتصدر الراقصات الأجنبيات.

كما قالت فيفي: (الأجنبية أجرها رخيص، وما بقاش في إيد تتمد لينا).

تحرك قضائي ضد فيفي

وتجاهلت فيفي قرار جهات التحقيق في مصر، إحالة البلاغ المقدم ضدها.

ويتهمها البلاغ بنشر الفسق والفجور، إلى نيابة الاستئناف.

كما قررت جهات التحقيق إحالة البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات ضد الراقصة، إلى نيابة الاستئناف.

وكان أشرف فرحت مؤسس حملة (تطهير المجتمع)، قد تقدم ببلاغ ضد فيفي للنائب العام، بتهمة نشر الفسق والفجور.

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