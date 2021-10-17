نجم باريس سان جيرمان إيكاردي يخون زوجته والأخيرة تعلن انفصالها (صور)

أثارت زوجة نجم باريس سان جيرمان ماورو إيكاردي الجدل، بعد نشرها تغريده غامضة. عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ألمحت بخيانة اللاعب الأرجنتيني لها. مع فتاة عاهرة بعد قصة حب استمرت لسنوات طويلة.

إيكاردي وخيانة زوجته

ونشرت واندا نارا زوجة النجم الأرجنتيني إيكاردي تغريده غامضة عبر حسابها على الانستغرام، قائلة: ” دمرت عائلة جديدة. لأجل فتاة!”.

ولم يقتصر الأمر على تلك التغريده، بل قامت واندا بإلغاء متابعته. وحذف جميع الصور التي تجمع الاثنين معًا من حسابها الشخصي.

واندا ايكاردي "زوجة ماورو" قامت بالغاء متابعته عبر IG ونشرت هذه الصوره : " عائلة اخرى دمرتها من اجل عا-هره " pic.twitter.com/BETF4A0VDg — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) October 16, 2021

وقد انفصلت في وقت سابق واندا عن زوجها النجم الأرجنتيني ماكسي لوبيز من أجل إيكاردي، الذي تزوجته وأصبحت وكيلة أعماله وكانت العامل المساعد في الإشراف على صفقة انتقاله. من نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان.

واندا والانفصال عن إيكاردي

وأفادت صحيفة ” كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، بأن واندا نارا قد انفصلت بالفعل. عن النجم الأرجنتيني إيكاردي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

نشرت واندا نارا زوجة إيكاردي هذه الستوري قائلة : "لقد دمرت عائلة أخرى بسبب عاه.رة" وتوقفت عن متابعة إيكاردي على إنستجرام اي انه قام بخيانتها pic.twitter.com/2SofGbGHp1 — Screen Mix (@ScreenMix) October 16, 2021

وبينت الصحيفة، بأن العلاقة بين واندا وإيكاردي تشبه إلى حد ما بطريقة انفصالها عن زوجها السابق ماكسي، لاعب فريق برشلونة وسامبدوريا السابق، ولكن هذه المرة هي من تعرضت للخيانة.

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وكانت واندا قد تركت زوجها السابق الأرجنتيني ماكسي في عام 2008، بعد علاقة استمرت بينهما خمس سنوات أنجبت منه ثلاثة أطفال، لتعلن انفصالها عنه من أجل إيكاردي الذي تزوجته في عام 2014، كما ولعب إيكاردي وماكسي صديقين ولعبا معًا في صفوف فريق سامبدوريا الإيطالي.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان قائمة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، كما ويليه فريق لنس برصيد 19 نقطة في المركز الثاني.

بيان النادي : تم منح الاذن لماورو ايكاردي بالغياب عن تدريبات اليوم لأسباب "عائلية".🚨 pic.twitter.com/HbDb8L4nLO — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) October 17, 2021

أما في المركز الثالث آتى فريق نيس برصيد 16 نقطة، متساويًا بذلك مع أنجيه وأولمبيك ليون. في المركزين الرابع والخامس بنفس الرصيد من النقاط.

كما وجاء في المركز السادس فريق رين برصيد 15 نقطة، يليه فريق مارسيليا في المركز السابع برصيد 14 نقطة، متساويًا بذلك على الترتيب مع فريق ستراسبورغ ونانت .وموناكو بنفس النقاط خلال منافسات الموسم الحالي.

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