كين يقود يوفنتوس بفوز صعب على روما في دوري الكالتشيو الإيطالي (شاهد)

قاد المهاجم النجم الإيطالي مويس كين فريق يوفنتوس الإيطالي بفوز صعب وشاق. على نظيره روما بهدف نظيف دون مقابل خلال منافسات الجولة الثامنة من الدوري “الكالتشيو” الإيطالي.

يوفنتوس وهدف كين الوحيد

وسجل فريق يوفنتوس “السيدة العجوز” هدف اللقاء الوحيد اللاعب الإيطالي المهاري مويس كين. في الدقيقة ال16 برأسية أكثر من رائعة عانقت شباك مرمى فريق روما ” الذئاب”.

وأهدر فريق روما الإيطالي ركلة جزاء من أجل العودة إلى المباراة وتقليص الفارق. في الدقيقة ال40 مع نهاية الشوط الأول، لكن حارس مرمى يوفنتوس تمكن من التصدي لها ببراعة.

وشهد مجريات الشوط الثاني من اللقاء المنافسة القوية والسيطرة بين كلا الفريقين على الكرة داخل أرضية الملعب مع إهدارهما العديد من الفرص في هز الشباك، لينتهي اللقاء بفوز فريق يوفنتوس وخطف النقاط الثمينة من اللقاء على روما بهدف نظيف دون رد.

تشكيلة فريق يوفنتوس

ودخل المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، في تشكيلة أساسية أمام منافسه روما، فقد كان في حراسة المرمى فويتشيك شتشيسني.

بينما في دفاع الفريق آتى كلاً من: أليكس ساندرو، جورجيو كيلليني، دانيلو لويز دا سيلفا، ليوناردو بونوتشي.

أما في وسط الفريق جاء كلاً من: وستون مكيني، رودريغو بيتانكور، مانويل لوكايلي، وفي هجوم الفريق جاء في التشكيلة الثلاثي، كييزا، ألفارو موراتا، مويس كين.

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تشكيل فريق روما

ولعب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في تشكيلة أساسية في مواجهة صعبة أمام منافسه يوفنتوس، حيث تواجد في حراسة المرمى روي باتريسيو.

أما في دفاع الفريق كان كلاً من اللاعبين، ماتياس فينا، جيانلوكا مانشيني، كريس سمولينغ، بينما في وسط الفريق جاء كلاً من: نيكولو زانيولو، لورينزو بيليغريني، هنريخ مخيتاريان، جوردان فيريتو.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، تامي أبراهام، بورخا مايورال، ستيفان الشعراوي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

وبهذا الفوز احتل فريق يوفنتوس الإيطالي المركز السابع من جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، بينما جاء منافسه روما في المركز الرابع برصيد 15 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.