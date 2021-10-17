شاهد لماذا انسحب محمد ابو تريكة من تحليل مباراة نيوكاسل يونايتد

في مشهد أثار تفاعلا كبيرا بين النشطاء على مواقع التواصل، رفض نجم مصر والنادي الأهلي السابق محمد ابو تريكة، استكمال التواجد في الاستديو التحليلي بقنوات “بي ان سبورت” الخاص بمباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعرض أحد المشجعين للإصابة بأزمة قلبية.

محمد ابو تريكة ينسحب من الأستوديو التحليلي لمباراة نيوكاسل يونايتد

وفي شرحه لسبب ذلك، قال محمد ابو تريكة إنه فقد التركيز والتفاعل مع الأجواء الكروية بسبب الموقف الإنساني للمشجع.

وعبر ابو تريكة عن حزنه الشديد بسبب استكمال تواجده في لقاء الدانمارك الذي شهد إصابة إريكسن سابقًا.

اعتراضًا على استكمالها في تلك الظروف.. #أبوتريكة ينسحب من الاستوديو التحليلي لمباراة نيوكاسل وتوتنهام التي توقفت مؤقتًا بسبب أزمة قلبية لأحد الجماهير قبل أن تستكمل مجددًا pic.twitter.com/qJRVrVnRXU — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 17, 2021

أزمة قلبية تفاجئ مشجع في مباراة نيوكاسل وتوتنهام

وتوقفت مباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام في الدقيقة 41 من الشوط الأول بعد أن سقط أحد المشجعين في مدرجات ملعب سان جيمس بارك بشكل مفجع نتيجة أزمة صحية.

وكان فريق توتنهام على وشك تنفيذ ركلة ركنية، قبل أن يتنبه الظهير الأيسر سيرخيو ريجيلون لمشكلة في المدرج الشرقي لملعب نيوكاسل، ويتوجه لحكم المباراة ويشير له بذلك.

🟢 إستكمال مباراة نيوكاسل وتوتنهام بعد توقفها إثر تعرض أحد جماهير نيوكاسل لأزمة قلبية#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #نيوكاسل_توتنهام #PremierLeague pic.twitter.com/28HuKTFZVL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 17, 2021

وركض اللاعبون سريعًا تجاه المنطقة الفنية لاستدعاء الطاقم الطبي وهو ما تم بالفعل.

وتدخل الطاقم الطبي لعلاج المشجع، ويقرر حكم المباراة إيقاف اللعب بشكل مؤقت، مع تقدم توتنهام على نيوكاسل بنتيجة 2-1.

ردود أفعال على موقف أبوتريكة

وأشاد العديد من النشطاء بموقف الكابتن محمد أبوتريكة الإنساني.

وكتب الإعلامي المصري أسامة جاويش عن موقف محمد ابو تريكة:”التأثر بمشاهد أو أنباء عن سكتة قلبية لأحد المشجعين هو أمر طبيعي وفطري وإنساني. رفض استكمال الاستديو هو قرار أخلاقي.”

التأثر بمشاهد أو أنباء عن سكتة قلبية لأحد المشجعين هو أمر طبيعي وفطري وإنساني

رفض استكمال الاستديو هو قرار أخلاقي

وربما كان نتاج مواقف سابقة عاشها #ابوتريكة ورآها أمام عينه

وما مذبحة استاذ بورسعيد منه ببعيد كل الاحترام للخلوق والإنسان قبل أن يكون النجم محمد أبو تريكة pic.twitter.com/8WXM7HtWcu — Osama Gaweesh (@osgaweesh) October 17, 2021

وتابع:”وربما كان نتاج مواقف سابقة عاشها ابوتريكة ورآها أمام عينه وما مذبحة استاذ بورسعيد منه ببعيد.كل الاحترام للخلوق والإنسان قبل أن يكون النجم محمد أبو تريكة.”

ودون أحد النشطاء:”عجيب امر ابو تريكة فعلا، مشوفتش في حياتي شخص بتحركه عواطفه كده. خاطر بعلاقته بجمهور الاهلي عشان قناعاته، خاطر بمستقبله قصاد ادارة الاهلي اللي كانت ممكن تدمره. ودلوقتي بيخاطر بشغله وبالبلد الوحيدة اللي ممكن تستضيفه. الغريب ان سبحان الله محبته بتزيد في قلوب الناس، غريب والله.”

عجيب امر ابو تريكة فعلا، مشوفتش في حياتي شخص بتحركه عواطفه كده، خاطر بعلاقته بجمهور الاهلي عشان قناعاته، خاطر بمستقبله قصاد ادارة الاهلي اللي كانت ممكن تدمره، ودلوقتي بيخاطر بشغله وبالبلد الوحيدة اللي ممكن تستضيفه، الغريب ان سبحان الله محبته بتزيد في قلوب الناس، غريب والله — الصقر بيحب تريكة (@El_Sa2R89) October 17, 2021

“محمد أبو تريكة كبير داخل وخارج الملعب”

محمد ابوتريكه .. كبير داخل وخارج الملعب pic.twitter.com/d0AMIfaKNa — مشاري الخزيم (@Meshari_) October 17, 2021

وعن اتهام البعض للنجم محمد ابو تريكة بأنه يحاول لفت الأنظار إليه، كتب أحد المغردين:”أبو تريكة مش محتاج لقطة ابوتريكة طول عمره نجم مش موقف زي دا هيقل او يعلي منه ابوتريكة تربي علي عدم ادعاء المثالية فمش محتاج.”

أبو تريكة مش محتاج لقطة ابوتريكة طول عمره نجم مش موقف زي دا هيقل او يعلي منه ابوتريكة تربي علي عدم ادعاء المثالية فمش محتاج .. الراجل بيعمل اللي ضميره السوي املي بيه عليه وانه مش قادر يمسك نفسه في موقف زي دا الراجل مر بظروف زي دي فطبيعي جدا يتأثر ويتذكر في لحظة .. ربنا يحفظك ♥ pic.twitter.com/boCy4tMwpX — SAEEDOOO 🔟🦅🏆 (@M_Saeed72) October 17, 2021

وتابع:”الراجل بيعمل اللي ضميره السوي املي بيه عليه وانه مش قادر يمسك نفسه في موقف زي دا الراجل مر بظروف زي دي فطبيعي جدا يتأثر ويتذكر في لحظة .. ربنا يحفظك”.

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وانتهت مبارة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبر، بفوز الأخير بعد أن قلب تأخره أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، إلى فوز ثمين بنتيجة (2-3) ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.