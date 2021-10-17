محمد ابو تريكة ينسحب من الأستوديو التحليلي لمباراة نيوكاسل يونايتد
محمد ابو تريكة ينسحب من الأستوديو التحليلي لمباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير لإصابة مشجع بأزمة قلبية
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شاهد لماذا انسحب محمد ابو تريكة من تحليل مباراة نيوكاسل يونايتد

موقف أشاد به كثيرون

كتب أنس السالم
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في مشهد أثار تفاعلا كبيرا بين النشطاء على مواقع التواصل، رفض نجم مصر والنادي الأهلي السابق محمد ابو تريكة، استكمال التواجد في الاستديو التحليلي بقنوات “بي ان سبورت” الخاص بمباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعرض أحد المشجعين للإصابة بأزمة قلبية.

محمد ابو تريكة ينسحب من الأستوديو التحليلي لمباراة نيوكاسل يونايتد

وفي شرحه لسبب ذلك، قال محمد ابو تريكة إنه فقد التركيز والتفاعل مع الأجواء الكروية بسبب الموقف الإنساني للمشجع.

وعبر ابو تريكة عن حزنه الشديد بسبب استكمال تواجده في لقاء الدانمارك الذي شهد إصابة إريكسن سابقًا.

أزمة قلبية تفاجئ مشجع في مباراة نيوكاسل وتوتنهام

وتوقفت مباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام في الدقيقة 41 من الشوط الأول بعد أن سقط أحد المشجعين في مدرجات ملعب سان جيمس بارك بشكل مفجع نتيجة أزمة صحية.

وكان فريق توتنهام على وشك تنفيذ ركلة ركنية، قبل أن يتنبه الظهير الأيسر سيرخيو ريجيلون لمشكلة في المدرج الشرقي لملعب نيوكاسل، ويتوجه لحكم المباراة ويشير له بذلك.

وركض اللاعبون سريعًا تجاه المنطقة الفنية لاستدعاء الطاقم الطبي وهو ما تم بالفعل.

وتدخل الطاقم الطبي لعلاج المشجع، ويقرر حكم المباراة إيقاف اللعب بشكل مؤقت، مع تقدم توتنهام على نيوكاسل بنتيجة 2-1.

ردود أفعال على موقف أبوتريكة

وأشاد العديد من النشطاء بموقف الكابتن محمد أبوتريكة الإنساني.

وكتب الإعلامي المصري أسامة جاويش عن موقف محمد ابو تريكة:”التأثر بمشاهد أو أنباء عن سكتة قلبية لأحد المشجعين هو أمر طبيعي وفطري وإنساني. رفض استكمال الاستديو هو قرار أخلاقي.”

وتابع:”وربما كان نتاج مواقف سابقة عاشها ابوتريكة ورآها أمام عينه وما مذبحة استاذ بورسعيد منه ببعيد.كل الاحترام للخلوق والإنسان قبل أن يكون النجم محمد أبو تريكة.”

ودون أحد النشطاء:”عجيب امر ابو تريكة فعلا، مشوفتش في حياتي شخص بتحركه عواطفه كده. خاطر بعلاقته بجمهور الاهلي عشان قناعاته، خاطر بمستقبله قصاد ادارة الاهلي اللي كانت ممكن تدمره. ودلوقتي بيخاطر بشغله وبالبلد الوحيدة اللي ممكن تستضيفه. الغريب ان سبحان الله محبته بتزيد في قلوب الناس، غريب والله.”

“محمد أبو تريكة كبير داخل وخارج الملعب”

وعن اتهام البعض للنجم محمد ابو تريكة بأنه يحاول لفت الأنظار إليه، كتب أحد المغردين:”أبو تريكة مش محتاج لقطة ابوتريكة طول عمره نجم مش موقف زي دا هيقل او يعلي منه ابوتريكة تربي علي عدم ادعاء المثالية فمش محتاج.”

وتابع:”الراجل بيعمل اللي ضميره السوي املي بيه عليه وانه مش قادر يمسك نفسه في موقف زي دا الراجل مر بظروف زي دي فطبيعي جدا يتأثر ويتذكر في لحظة .. ربنا يحفظك”.

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وانتهت مبارة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبر، بفوز الأخير بعد أن قلب تأخره أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، إلى فوز ثمين بنتيجة (2-3) ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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