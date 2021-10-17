(شاهد) جماهير نيوكاسل بالزي السعودي وعلم المملكة:” نحن سعوديون نستطيع شراء أي شيء”

بث العديد من جماهير نادي نيوكاسل الإنجليزي، صورا ومقاطع مصورة عبر مواقع التواصل أظهرتهم وهم يرتدون الزي السعودي الرسمي. أثناء توجههم لملعب مباراة ناديهم مع نظيره توتنهام هوتسبير اليوم، الأحد، وذلك احتفالا بشراء صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية للنادي.

جماهير نيوكاسل : نحنا سعوديين نستطيع شراء اي شيء pic.twitter.com/KfWURetdcR — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 17, 2021

ويحل فريق توتنهام هوتسبير ضيفا على نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساءً. ضمن منافسات الجولة الثامنة، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جماهير نيوكاسل بعلم السعودية والملابس العربية أمام ملعب سانت جيمس بارك قبل مباراة توتنهام #نيوكاسل_سعودي pic.twitter.com/wM7L8lCvix — تسلل (@tsallol) October 17, 2021

وظهر جمهور فريق نيوكاسل بالزي السعودي، حيث ارتدي المواطنون الإنجليز الجلباب السعودي والشماغ واستخدموا أزياء سعودية أثناء التشجيع.

وكان ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية، أعلن قبل أيام بشكل رسمي الاستحواذ. على نادي نيوكاسل الإنجليزي.

جماهير #نيوكاسل يصطحبون علم المملكة في أول مباراة للنادي بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة. – pic.twitter.com/zol8jgN8rz — أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 17, 2021

وقال ياسر الرميان، عبر الحساب الرسمي لـ صندوق الاستثمارات العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وقتها: “نستعد اليوم للإعلان عن الاستحواذ علي نادي نيوكاسل يونايتد، أحد أشهر الأندية في الكرة القدم الإنجليزية”.

وأضاف: “نشكر في هذه المناسبة جماهير نادي نيوكاسل على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين ونتطلع للعمل معهم لما فيه مصلحة النادي”.

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وقال موقع “برنابيو ديجتال” الإسباني، إن جماهير نيوكاسل متحمسون للمشروع الجديد تحت الإدارة السعودية. خاصة أنهم يدركون أن النادي سيصبح الأغنية داخل الدوري الإنجليزي.

ترتيب توتنهام و نيوكاسل

ويحتل توتنهام يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الـ 18 برصيد 3 نقاط.

من هو ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة نيوكاسل يونايتد؟

هذا وأصبح السعودي ياسر الرميان، رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة نادي الإنجليزي، بعد استحواذ السعودية على النادي.

ودخلت المملكة العربية السعودية التاريخ يوم الخميس السابع من اكتوبر/تشرين أول 2021، عندما مُنح صندوق ثروتها السيادية. الضوء الأخضر لشراء نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم.

وضع البيع البالغ 390 مليون دولار حداً للمعركة القانونية التي طال أمدها والتي شهدت في السابق رفض الدوري الإنجليزي الممتاز. لعرض صندوق الاستثمار العام لنادي نيوكاسل يونايتد.

وانهارت عملية الاستحواذ المقترحة العام الماضي بسبب مخاوف بشأن قرصنة وسائل الإعلام وامتلاك الدولة السعودية نادٍ لكرة القدم. الآن يدعي قانون حماية البيئة أن هذه المخاوف قد تمت معالجتها.

وياسر بن عثمان الرميان هو رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية.

محافظ صندوق الاستثمارات العامة وعضو مجلس إدارته .

مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي منذ 2016.

رئيس مجلس إدارة شركة سنابل للاستثمار منذ 2017 وشركة التعدين العربية السعودية معادن من 28 سبتمبر الى 2019.

عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

رئيس مجلس الامناء في المتحف الوطني السعودي منذ ابريل 2020 .

رئيس مجلس الامناء في مؤسسة مبادرة المستقبل للاستثمار.

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