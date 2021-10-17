رقص ميريام فارس في حفل زفاف بقطر يثير جدلاً! (فيديو)

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عبر حسابها الرسميّ في انستغرام فيديو رقص سامري خلال إحيائها حفل زفاف في العاصمة القطرية الدوحة.

ميريام فارس ترقص سامري

ونشرت ميريام فارس فيديو رقص سامري وأرفقته بتعليق: “عاش اللي يرقص سامري.. من أفراح الهتمي في الدوحة ألف مبروك لأجمل عروسين شما و حمد”.

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واثارت ميريام فارس جدلاً بين المتابعين، وجاء في تعليقات البعض منهم على الرقصة: “انت بتنحبي بس بدون الهبل هاد”، “رقصة النعامة”، “السامري يصيح بزاويه”، “مستحيل واعية على نفسها .. كانها شاربة شي”.

رقص سامري

ويعتبر السامري فناً غنائياً شعبياً من الشعر النبطي وهو من الفلكلورات القديمة في السعودية.بحسب ويكيبيديا

ويقال أنه سمي بالسامري نسبة إلى سمر مجموعة من الناس.

أدخل أوزانه الشاعر محسن الهزاني في القرن التاسع عشر وتولى الشاعر محمد بن لعبون صياغة ألحان السامري والتي تعرف الآن باللعبونيات نسبة له.

كما أن فن السامري مشهور في السعودية وبالتحديد في منطقة نجد.

ويعتمد الفن السامري على الدفوف والمرواس ويكون الأيقاع على وزن: (تَك.. دوم تك دوم… تَك… دوم تك دوم…) وهكذا.

كما أنه يوجد ما يسمّى اللعب أثناء الغناء.

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وقيل أن ألحان السامري نحو ثلاثين لحن منها السامري النجدي والسامري الحوطي والسامري الفجري والسامري القروي.

أما السامري في الكويت فينقسم إلى الحوطي والقروي.

كما يتميز الغناء السامري بأنه غناء جماعي.

والسامري يتكون من قافيتين إحداهما للشطر الأول والثانية للشطر الثاني من أبيات القصيدة المغناة.

كما وخرج بعض المغنين عن هذا الأداء، فأصبح يغني والمجموعة ترد عليه بمطلع الأبيات.

ميريام تغضب جمهورها

وقبل أيام، أثارت النجمة اللبنانية ميريام فارس، الجدل في أحدث جلسة تصوير لها والتي ظهرت فيها بوضعيات جريئة.

ووفق الصور التي نشرتها فقد ظهرت فارس، من أمام منزلها ببيروت بإطلالة رياضية باللون الأبيض، ممسكة بشنطة كبيرة مصنوعة من الفراء باللون الأصفر.

وكان لافتا في أحد الصور رفع ميريام رجلها لأعلى بشكل مثير، عرضها للانتقاد.

ويشار إلى أن ميريام ، طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنية “غدارة يا دنيا” من وثائقي “الرحلة” التي أطلقته منصة Netflix.