ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز الميلان وخسارة إنتر ميلان (فيديو)

حقق فريق لاتسيو الفوز الثمين على حامل اللقب السابق إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما تمكن فريق ميلان من تحقيق الفوز على منافسه هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال منافسات الدوري الإيطالي للموسم الجاري.

مباراة لاتسيو وإنتر ميلان

وسجل فريق لاتسيو أولى أهداف الفريق في شباك إنتر ميلان في الدقيقة ال64 عن طريق تشيرو إيموبيلي عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق بعد عرقلة واضحة سددها على يسار شباك المرمى، وفي الدقيقة ال81 أحرز اللاعب فيليبي أندرسون. الهدف الثاني بتسديدة قوية سكنت في منتصف شباك المرمى.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة ال91 من الوقت القاتل عن طريق سيرجي سافتيتش برأسية رائعة على يسار حارس المرمى.

بينما جاء هدف إنتر ميلان الوحيد في الدقيقة ال12 عبر ركلة جزاء سجلها اللاعب. إيفان بيريشيتش، لينتهي المباراة بفوز فريق لاتسيو على إنتر ميلان بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

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وقد شهدت الدقائق الأخيرة من المباراة طرد نجم فريق لاتسيو لويز فيليبي. في الدقيقة السابعة من الوقت البديل، بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه ليطرد على إثرها خارج أرضية الملعب.

مباراة الميلان وهيلاس فيرونا

وسجل فريق ميلان الهدف الأول في الدقيقة ال59 عن طريق اللاعب أوليفيه جيرو برأسية جميلة .على يمين شباك المرمى، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال76 عبر ركلة جزاء سددها اللاعب بقوة على يسار حارس المرمى.

وفي الدقيقة ال78 سجل ارتكب مدافع فريق فيرونا كواري غونتر الخطأ بعد تسديد هدف في شباك مرمى فريقه، وجاء هدفي فيرونا في الدقيقة ال7 عن طريق جيانلوكا كابراري، وكذلك في الدقيقة ال24 عبر ركلة جزاء سجلها اللاعب أنتونين باراك، لينتهي اللقاء المثير بفوز الميلان على فيرونا بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتصدر فريق ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، يليه في المركز الثاني فريق نابولي بفارق نقطة واحدة برصيد 21 نقطة.

أما في المركز الثالث آتى فريق الإنتر برصيد 17 نقطة، يليه فريق روما في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الخامس فريق لاتسيو برصيد 14 نقطة.

وفي المركز السادس جاء فيورنتينا برصيد 12 نقطة، أما في المركز السابع فريق يوفنتوس برصيد 11 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق أتالانتا وبولونيا في المركزين الثامن والتاسع بنفس الرصيد من النقاط.

وجاء في عاشر الترتيب فريق إمبولي برصيد 9 نقاط، خلال منافسات الدوري الإيطالي للموسم الحالي.

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