فيديو يزعم أنه من يظهر إعصار شاهين في سلطنة عمان
فيديو يزعم أنه من يظهر إعصار شاهين في سلطنة عمان
Videoالهدهد

يُظهر إعصار شاهين .. ما صحّة فيديو تمّ تصويره من برج خليفة في دبي!

كتب أنس السالم
0

تداولت حسابات ومغردون على مواقع التواصل، فيديو، زعموا أنه يظهر إعصار شاهين الذي ضرب سلطنة عمان قبل أيّام، وقد تمّ تصويره من برج خليفة في دبي.

وكشفت منصة “هيئة مكافحة الإشاعات” عبر تويتر، حقيقة الفيديو المتداول.

وقالت المنصة إن الفيديو المتداول عن تصوير إعصار شاهين على شواطئ عمان من اعلى برج خليفة غير صحيح.

وأكدت على أن الفيديو الحقيقي عبارة عن عمل فني رقمي للفنان Brint shavnore ونشر بتاريخ 20 مايو 2020.

هيئة مكافحة الإشاعات نفت صحة الفيديو عن إعصار شاهين
هيئة مكافحة الإشاعات نفت صحة الفيديو عن إعصار شاهين

 

“مخلوق غريب قذفه إعصار شاهين”

وفي هذا السياق، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه ما قال مستخدمون إنه مخلوق غريب، قذفه نحو الشاطئ إعصار شاهين الذي ضرب سلطنة عمان مؤخراً .

ويظهر في الفيديو مخلوق غريب لم تحدد طبيعته، قيل إن وجهه يشبه وجه الكلب مع أسنان وأطراف غريبة.

وأشارت بعض المواقع إلى أن المشاهد “حيرت العلماء الذين ما يزالون يعملون على محاولة تفسيرها”، رغم أن تعليقات أكدت أن المشاهد مزورة.

وبعد البحث في المواقع العلمية، لم يرصد أي خبر أو إشارة إلى وجود مثل هذا المخلوق أو رصده سابقا في أعماق البحار.

وتعتبر الأجناس أو الأصناف الرئيسية مكتشفة اليوم.

أما الاكتشافات الجديدة فهي غالبا لأنواع جديدة ضمن الصنف الواحد، مثل اكتشاف صنف جديد من الحيتان القاتلة مؤخرا.

اقرأ أيضاً: سلطنة عمان .. شاهد ماذا قدمّت الجالية اليمنية لمتضرري “شاهين” (فيديو)

كما ان التعمق في البحث، بين انتشار الفيديو سابقا في “تيك توك”.

وقال الحساب الذي نشر هذا المقطع إلى أنه شاهد هذا المخلوق الغريب في سواحل بنما، اي أنه لم يرصد في المنطقة العربية.

ضحايا الإعصار 

والثلاثاء الماضي، أعلنت سلطنة عمان مصرع 11 شخصا وفقدان 9 وإنقاذ 654 آخرين خلال 3 أيام بسبب الإعصار المداري “شاهين”.

بينما أعلن اسللطان هيثم بن طارق أنه تمّ إنشاء صندوق للتعامل مع الحالات الطارئة، بهدف التعامل مع ما خلفته الحالة المدارية من خسائر، وما قد يحدث مستقبلا، وذلك من أجل التخفيف عن المواطنين.

وسطّر أبناء عمان وساكنيها درسا في التعاضد وسمو القيم عبر الحملة الوطنية لمساعدة المتضررين من المواطنين والمقيمين بالمناطق المتأثرة بالإعصار.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في  YOUTUBE»

قد يعجبك ايضا
الهدهد

ما حقيقة ظهور مخلوق غريب على سواحل عمان قذفه إعصار شاهين!

الهدهد

سلطنة عمان .. شاهد ماذا قدمّت الجالية اليمنية لمتضرري “شاهين” (فيديو)

الهدهد

تعرف على مصادر تمويل “صندوق الطوارئ” الذي أمر السلطان هيثم بن طارق…

الهدهد

حوار بين مواطن عماني وولي العهد ذي يزن بن هيثم بن طارق (فيديو)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More