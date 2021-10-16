يُظهر إعصار شاهين .. ما صحّة فيديو تمّ تصويره من برج خليفة في دبي!

تداولت حسابات ومغردون على مواقع التواصل، فيديو، زعموا أنه يظهر إعصار شاهين الذي ضرب سلطنة عمان قبل أيّام، وقد تمّ تصويره من برج خليفة في دبي.

إعصار شاهين على شواطي عمان تم تصويره من برج خليفةناطحةالسحاب في دبي

(عظمةمخلوق فكيف بعظمة خالقه سبحانه وتعالى)

(وَمَاقَدَرُواْٱللَّهَ حَق قَدْرِهِۦ

وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًاقَبْضَتُه يَوْم ٱلْقِيَٰمَةِوٱلسَّمَٰوَٰت مَطْوِيَّٰتٌۢ بِيَمِينِهِ سُبْحَٰنَهُ وَتَعَٰلَىٰ

عَمَّايُشْرِكُونَ) pic.twitter.com/yFk7XGYLqP — Maryam. (@QueenMaraym) October 15, 2021

* شاهين إعصار شاهين على شواطئ عمان تم تصويره من برج خليفة ناطحة سحاب في دبي الحمد لله على عظمتك ع * pic.twitter.com/xJu9gAkt70 — سالم البو سعيدي (@Bu7lrNH7citeD7x) October 14, 2021

وكشفت منصة “هيئة مكافحة الإشاعات” عبر تويتر، حقيقة الفيديو المتداول.

وقالت المنصة إن الفيديو المتداول عن تصوير إعصار شاهين على شواطئ عمان من اعلى برج خليفة غير صحيح.

وأكدت على أن الفيديو الحقيقي عبارة عن عمل فني رقمي للفنان Brint shavnore ونشر بتاريخ 20 مايو 2020.

“مخلوق غريب قذفه إعصار شاهين”

وفي هذا السياق، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه ما قال مستخدمون إنه مخلوق غريب، قذفه نحو الشاطئ إعصار شاهين الذي ضرب سلطنة عمان مؤخراً .

ويظهر في الفيديو مخلوق غريب لم تحدد طبيعته، قيل إن وجهه يشبه وجه الكلب مع أسنان وأطراف غريبة.

وأشارت بعض المواقع إلى أن المشاهد “حيرت العلماء الذين ما يزالون يعملون على محاولة تفسيرها”، رغم أن تعليقات أكدت أن المشاهد مزورة.

وبعد البحث في المواقع العلمية، لم يرصد أي خبر أو إشارة إلى وجود مثل هذا المخلوق أو رصده سابقا في أعماق البحار.

وتعتبر الأجناس أو الأصناف الرئيسية مكتشفة اليوم.

أما الاكتشافات الجديدة فهي غالبا لأنواع جديدة ضمن الصنف الواحد، مثل اكتشاف صنف جديد من الحيتان القاتلة مؤخرا.

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كما ان التعمق في البحث، بين انتشار الفيديو سابقا في “تيك توك”.

وقال الحساب الذي نشر هذا المقطع إلى أنه شاهد هذا المخلوق الغريب في سواحل بنما، اي أنه لم يرصد في المنطقة العربية.

ضحايا الإعصار

والثلاثاء الماضي، أعلنت سلطنة عمان مصرع 11 شخصا وفقدان 9 وإنقاذ 654 آخرين خلال 3 أيام بسبب الإعصار المداري “شاهين”.

بينما أعلن اسللطان هيثم بن طارق أنه تمّ إنشاء صندوق للتعامل مع الحالات الطارئة، بهدف التعامل مع ما خلفته الحالة المدارية من خسائر، وما قد يحدث مستقبلا، وذلك من أجل التخفيف عن المواطنين.

وسطّر أبناء عمان وساكنيها درسا في التعاضد وسمو القيم عبر الحملة الوطنية لمساعدة المتضررين من المواطنين والمقيمين بالمناطق المتأثرة بالإعصار.