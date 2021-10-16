نادين نجيم بفستان شفاف تماماً في حضورها الأول لمهرجان الجونة (صور)

تألقت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، في حضورها لأول مرة حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة .

وارتدت نادين نجيم فستاناً منمقاً باللون الذهبي من مجموعة المصمم العالمي زهير مراد لخريف 2021.

كما تميز فستان نادين بحبيبات براقة، وأكمام منتفخة، وقماشاً شفافاً كشف ساقيها ويديها بوضوح.

واستكملت نادين إطلالتها بمجوهرات ناعنة عبارة عن أقراط طويلة، وسوار وخواتم.

كما واعتمدت الفنانة اللبنانية على تسريحة الشعري المموج المنسدل.

أما الماكياج، فقد وضعت نادين نجيم مساحيق سموكي ناعمة.

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نادين نجيم لأول مرة في المهرجان

وعبرت نادين عن سعادتها بحضور مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة.

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وكتبت في تعقيبها على صورها في (انستجرام): (يسعدني ويشرفني أن أحضر الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي).

وقالت الفنانة في تصريحات صحفية: (الخامسة ظبطت أخيراً).

كما لم تتمكن نادين من حضور الدورات الأربع السابقة للمهرجان بسبب انشغالها في تصوير أعمال فنية.

نادين بفستان قصير

وقبل أيام، خطفت الفنانة اللبنانية قلوب جمهورها بظهور جمعها بمصمم الأزياء المعروف زهير مراد .

ونشرت نادين نجيم عبر حسابها في انستغرام، صوراً بإطلالةٍ جريئة، ارتدت فيها فستاناً قصيراً، كشف مفاتنها.

كما ظهرت نادين في صورةٍ أخرى مع صديقتها نتالي نصرالله ملكة جمال لبنان المغترب السابقة، وهي حامل .

مهرجان الجونة وإطلالات جريئة

ويتواصل مهرجان الجونة السينمائي لليوم الثاني على التوالي، ومعه تتواصل اطلالات جريئة وغريبة للنجمات والفنانات العربيات.

وكان لافتاً اطلالة الفنانة نجلاء بدر، “الفاضحة” في اليوم الأول للمهرجان.

وعرّض الفستان ذو اللون الأسود، مكشوف الصدر بطريقة جريئة، الفنانة نجلاء بدر لانتقادات واسعة من المتابعين للحفل .

كما تحدثت نجلاء بدر في مقابلة على هامش حفل الافتتاح، وقالت إن فستانها من تصميم مصممة الأزياء العالمية فريدة تمرازا .

رانيا يوسف

بينما أطلّت الفنانة المصرية رانيا يوسف بفستان فاضح على غير اطلالتها في اليوم الأول للمهرجان.

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ارتدت رانيا يوسف في اليوم الأول للمهرجان، فستانا باللون الكحلي الغامق مفتوح من الساق وعاري الكتفين.

رانيا يوسف يبدو أنها ارادت العودة لإثارة الجدل وتسليط الأضواء حولها في اليوم الثاني للمهرجان، فارتدت فستاناً فاضحاً، يكشف صدرها، وساقيها .

وهو ما تسبب بالهجوم عليها، متهمينها بمحاولة لفت الأنظار والتسبب بقصة مشابهة لـ(بطانة الفستان).

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