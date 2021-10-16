مدرب واتفورد يسقط في أول اختبار له أما ليفربول بهزيمة قاسية (فيديو)

سقط فريق واتفورد في أول اختبار له بقيادة مدربه الجديد كلاوديو رانييري على ميدانه، بخمس أهداف نظيفة دون مقابل. من منافسه الضيف ليفربول خلال منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

أهداف ليفربول في شباك واتفورد

وأحرز فريق ليفربول الهدف الأول في الدقيقة ال9 عن طريق السنغالي ساديو ماني بتسديدة قوية سكنت في الزاوية اليسرى على شباك حارس المرمى، فيما سجل البرازيلي روبرتو فيرمينو. الهاتريك في الدقيقة ال37. وال52 وال91.

كما وسجل النجم المصري محمد صلاح هدفًا في الدقيقة ال54. بأقدامه في هجمة مرتدة سريعة، لينتهي اللقاء بفوز فريق ليفربول الساحق بخمس أهداف نظيفة دون رد.

وشهد اللقاء المنافسة القوية بين كلا الفريقين، مع تراجع فريق أصحاب الأرض “واتفورد” بعد تلقي شباكه العديد من الأهداف خلال اللقاء، ليفشل المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري الجديد في تحقيق الفوز الأول أمام منافسه القوي.

تشكيلة فريق ليفربول

ولعب المباراة المدرب الألماني يورغن كلوب في تشكيلة أساسية أمام منافسه واتفورد، حيث تواجد في حراسة المرمى أليسون بيكر.

بينما جاء في دفاع الفريق كلاً من: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ألكسندر أرنولد، أما في خط الوسط آتى كلاً من: نابي كيتا، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب كلوب على الثلاثي، محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

أحسنتم، أبدعتم، أمتعتم يا ريدز 🔴👏 #واتفورد_ليفربول — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 16, 2021

تشكيلة فريق واتفورد

ودخل المدرب كلاوديو رانييري، في تشكيلة أساسية أمام منافسه. الضيف ليفربول، فقد كان في حراسة المرمى بن فوستر.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: داني روز، فرانسيسكو سيرالتا، وليام تروست-إيكونغ، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: أوزان توفان، موسى سيسوكو، يوراي كوتسكا، كما واعتمد المدرب على ثلاثي الهجوم، إسمايلا سار، إيمانويل دنيس، جوشوا كينغ.

قصة هدف، قصة روعة! ⚽️👑 8 مباريات متتالية 8 أهداف 👏👏 pic.twitter.com/R5meEikXrO — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 16, 2021

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ورفع فريق ليفربول ” الريدز” بهذا الفوز رصيده إلى 18 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، كما وتجمد الفريق المنافس واتفورد في المركز الخامس من جدول الترتيب برصيد 7 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.