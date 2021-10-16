شوق الهادي بإطلالة جريئة من دبي .. قميص بدون بنطال! (فيديو وصور)

أثارت الفنانة الكويتية شوق الهادي جدلاً واسعاً بأحدث صورها في دبي.

وظهرت شوق الهادي بالصور التي نشرتها عبر (انستجرام)، وهي ترتدي قميصاً طويلاً بدون بنطال.

وعلقت شوق: (لمسة إسبانية في قلب دبي).

وتعرضت شوق الهادي لهجوم من المتابعين الذين سخروا منها، ورجحوا أنها نسيت ارتداء البنطال.

وجاء في التعليقات: (ناسية البنطلون حبي).

وهاجمتها أخرى قائلة: (شو الممثلات الخليجيات والعراقيات ملابسهن بيها وماتقصر فهموني سالفه).

كما وجه لها متابع قائلاً: (الستر زين. الله يصلح حالك).

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بينما سخر آخر في تعليقه: (شكله خلص القماش على الخياط).

شوق الهادي ملابس جريئة من جديد

وقبل أيام، أطلت بملابس أشبه بملابس النوم.

ونشرت شوق الهادي صوراً عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهر الجزء العلوي منها فقط.

وكانت الفنانة الكويتية ترتدي فستاناً أسود من الساتان يكشف جزءاً كبيراً من صدرها.

وعقبت الهادي على صورها بكلمة (الحمد لله).

رقص في حفل خاص

كما شاركت شوق الهادي مؤخراً في حفلة فنية في دبي في أحد الفنادق الخاصة. وذلك بحضور عدد كبير من فناني العراق.

وظهرت شوق وهي ترتدي فستاناً أحمر ضيق يكشف تفاصيل جسدها.

وكان الفستان عاري الكتف من جهة واحدة، مع فتحة جانبية بسيطة أسفل الساق.

حاتم العراقي وشوق

والتقطت شوق صوراً مع الفنان حاتم العراقي، و شذى حسون، وعلي جاسم ومحمود التركي ومصطفى العبدالله.

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كما ظهرت تتمايل بجرأة وترقص مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز والتي كانت تتواجد في نفس الحفل.

وبينما تعرضت شوق لهجوم من المتابعين بسبب جرأة ملابسها وحركاتها، أشاد آخرون بأخلاق حاتم العراقي.

وقارنوه بمحمد رمضان الذي وضع يده على جسد الفنانة الكويتية أثناء التقاطها صورة معه.

رقصة شوق الهادي ومحمد رمضان

كما وأثارت شوق الهادي حينها غضب جمهورها بعد ظهورها بفيديو وهي ترقص مع محمد رمضان.

وظهرت شوق بفيديو متداول حينها وهي ترتدي فستاناً أسود عاري الصدر والأكمام.

الكويتية شوق الهادي مع محمد رمضان عبر السناب . pic.twitter.com/YSMkaIB93T — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) September 20, 2021

وترقص الفنانة الكويتية مع محمد رمضان الذي احتضنها ولمسها بطريقة أثارت الغضب.

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