سمية الخشاب في فيديو رقص مثير بمهرجان الجونة!

استطاعت الفنانة المصرية سمية الخشاب، لفت الأنظار إليها في مهرجان الجونة بوصلة رقص، بدلاً من الإطلالة الجريئة كزميلاتها.

ونشرت سمية الخشاب عبر حسابها على (انستجرام)، فيديو يوثق لحظة رقصها على السجادة الحمراء.

وعلقت الفنانة المصرية على الفيديو: (الرقص علي الريد كاربت حاجه تانيه، نشر الطاقة الإيجابية في كل مكان).

وأثارت سمية سخرية وانتقادات المتابعين، فجاء في تعليقاتهم: (سيبوني اضحك محدش يمسكني ).

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سخرية وانتقادات من رقص سمية الخشاب

وكتب آخر: (مين زي كان مستنيها توقع).

واتهمها ناشط بالجنون، قائلاً: (تحسها لاسعه عندها ربع ضارب).

ونبهها آخر إلى شفافية فستانها، وكتب: (البطانة يا سمية).

ورجحت متابعة أن تتجه سمية إلى الرقص بدلاً من التمثيل، وكتبت: (بتفكر تسيب الفن وتشتغل رقاصة).

وارتدت سمية فستانا فضياً بحبيبات براقة، وقماشاً شفافاً كشف ساقيها ويديها بوضوح، يُشبه فستان اللبنانية نادين نجيم.

وتتواجد سمية مهرجان الجونة في دورته الخامسة هذا العام للمرة الأولى.

يشار إلى أن مهرجان الجونة شهد ظهور نجمات وفنانات بفساتين مثيرة وجريئة عرضتهن للانتقاد.

ثراء جبيل صاحبة أجرأ إطلالة في الجونة

منهم الفنانة المصرية الشابة ثراء جبيل التي ظهرت بفستان أزرق قصير، كشف بطنها كاملاً وجزءاً من صدرها.

وتركت ثراء شعرها منسدلاً، مستكملةً إطلالتها بمكياج بدرجات النيود.

ورأى الجمهور أن ثراء، هي صاحبة الإطلالة الأجرأ بين المشاهير.

فستان نجلاء بدر

وسلطت الأضواء على الفنانة المصرية نجلاء بدر؛ بسبب ظهورها الفاضح في المهرجان.

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الفستان ذو اللون الأسود، مكشوف الصدر بطريقة جريئة، عرّض الفنانة نجلاء بدر لانتقادات واسعة من المتابعين للحفل .

رانيا يوسف

بينما أطلّت الفنانة المصرية رانيا يوسف بفستان فاضح على غير اطلالتها في اليوم الأول للمهرجان.

ارتدت رانيا يوسف في اليوم الأول للمهرجان، فستانا باللون الكحلي الغامق مفتوح من الساق وعاري الكتفين.

رانيا يوسف يبدو أنها ارادت العودة لإثارة الجدل وتسليط الأضواء حولها في اليوم الثاني للمهرجان، فارتدت فستاناً فاضحاً، يكشف صدرها، وساقيها .

نادين نجيم

كما ارتدت نادين نجيم فستاناً منمقاً باللون الذهبي من مجموعة المصمم العالمي زهير مراد لخريف 2021.

كما تميز فستان الفنانة اللبنانية بحبيبات براقة، وأكمام منتفخة، وقماشاً شفافاً كشف ساقيها ويديها بوضوح.

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