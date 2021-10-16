أنس جابر والخسارة أمام الإسبانية باولا بادوسا في بطولة ويلز
أنس جابر والخسارة أمام الإسبانية باولا بادوسا في بطولة ويلز
Imageرياضة

أنس جابر تتعثر في الوصول إلى نهائي بطولة ويلز بعد خسارتها أمام الإسبانية بادوسا (فيديو)

كتب فارس أبو شيحة
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فشلت النجمة التونسية أنس جابر 27 عامًا، في الوصول إلى نهائي بطولة إنديان ويلز الأمريكية. في رياضة التنس للسيدات المقامة في ولاية كاليفورينا بعد خسارتها أمام الإسبانية باولا بادوسا.

أنس جابر وبطولة إنديان ويلز

قدمت التونسية جابر الأداء والمنافسة قوية أمام النجمة الإسبانية باولا بادوسا في دور النصف النهائي، لكنها فشلت في الوصول إلى نهائي البطولة بعد الخسارة بنتيجة 6-3، 6-3.

ومن المقرر أن تلتقي الإسبانية باولا بادوسا أمام نظيرتها البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، التي تمكنت من تحقيق الفوز. على اللاتفية يلينا أوستابنكو بنتيجة 6-3، 6-3، 5-7.

أنس جابر وسلسلة الانتصارات

ووصلت لاعبة التنس الجابر أفضل مستوى لها في عام 2021، الفوز رقم 48 حتى الآن، لتتمكن من الدخول ضمن العشر المصنفات في رياضة التنس للمحترفات على العالم .وفق تصنيف اتحاد التنس للمحترفات، لتصبح بذلك أول عربية تصل إلى هذا الإنجاز.

وليست المرة الأولى التي تصل فيها التونسية أنس جابر في بلوغ النهائيات في بطولات التنس الدولية للسيدات، فقد بلغت نهائي بطولة شيكاغو من الشهر الجاري، وكذلك توجت بلقب بطولة برمنغهام للمحترفات. في يونيو/ حزيران الماضي كأول لاعبة عربية تحصد هذا اللقب.

وتبلغ قيمة مجموع الجوائز المادية التي حصلت عليها التونسية أنس جابر منذ احترافها في رياضة التنس في البطولات الدولية بقيادة مدربها التونسي عصام جلالي منذ عام 2010، أكثر من ثلاثة مليون ونصف دولار أمريكي.

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رياضة كرة المضرب

وهي رياضة أولمبية تُلعب على جميع مستويات المجتمع وفئاته ولجميع الأعمار مشهورة في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن لأي شخص أن يمسك بمضرب ويضرب الكرة بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة ومستخدمو الكراسي المتحركة.

ونشأت لعبة التنس الحديثة في برمنغهام بإنجلترا في أواخر القرن التاسع عشر كرياضة .تلعب على العشب، لذا فهي وثيقة الصلة بكل من الألعاب الميدانية كالكريكت والبولينغ، إضافة إلى رياضة المضرب القديمة، وتنظم العديد من البطولات في تلك الرياضة في العديد من بلدان العالم.

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