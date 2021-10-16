أشرف بن شرقي يقود الزمالك بفوز صعب على توسكر في أبطال أفريقيا (شاهد)

قاد النجم المغربي أشرف بن شرقي فريق الزمالك المصري بفوز صعب أمام منافسه. المستضيف لتلك المواجهة توسكر الكيني بهدف نظيف دون مقابل في الدور ال32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

الزمالك وتوسكر الكيني

وسجل فريق الزمالك هدف الفوز الوحيد في اللقاء في الدقيقة ال47 عن طريق المهاجم المغربي أشرف بن شرقي. في هجمة مرتدة سريعة سجلها اللاعب بقوة على يمين حارس مرمى فريق توسكر الكيني.

كما وأهدر الزمالك العديد من الفرص في هز شباك منافسه توسكر الكيني، طيلة مجريات أحداث اللقاء بين كلا الفريقين، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف نظيف دون رد، على عكس منافسه.توسكر الذي قدم الأداء المتواضع والباهت في المباراة.

تشكيلة فريق الزمالك

ولعب المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي ” باتريس كارتيرون”. بتشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف توسكر، كما وتواجد في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من: محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثى.

وآتى في خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من: طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بنشرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على اللعب برأس حربة. في التشكيلة سيف الدين الجزائري.

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تشكيلة فريق توسكر

ولعب المدرب روبرت ماتانو بتشكيلة أساسية. أمام منافسه الزمالك، فقد تواجد في حراسة المرمى إيمري مفويكوري.

كما وجاء في دفاع الفريق كلاً من: جوكينز أتودو، شيكوكوتى، هيلاري وانديرا، كما وآتى في خط الوسط كلاً من: يوجين أسيك، هامفيري أوشينغ، بونيفاس موشيري، وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: إبراهيم جوشوا، أبولو أوتينو، أندرو سيكيومبيا.

كما وسيواجه فريق الزمالك منافسه توسكر الكيني في ال22 من شهر أكتوبر القادم في مباراة الإياب، من أجل حسم تأهل أحد الفريقين إلى دوري المجموعات خلال منافسات دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

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