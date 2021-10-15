يد الجزائر قوية .. تحليل: لماذا تفقد فرنسا نفوذها في المغرب العربي والساحل!؟

تكشف الأزمة الحالية بين الجزائر وفرنسا عن ظهور نظام جديد في شمال إفريقيا – ليس لفرنسا دور يذكر فيه. بحسب مقالٍ بموقع (middleeasteye)

عندما دخل إيمانويل ماكرون السباق الرئاسي الفرنسي قبل خمس سنوات، قدم نفسه كمرشح للتغيير.

كان مستقلاً وغير مقيّد بالسياسات الحزبية التقليدية، وبدا أنه يرى التاريخ الاستعماري لفرنسا من منظور جديد ويؤيد الحلول المبتكرة. كان صوته غير متوقع – وحديثًا بشكل حازم.

حتى أن المرشح للرئاسة الفرنسية نطق بكلمات لم يجرؤ أي رئيس فرنسي، حتى من اليسار على النطق بها. واصفا الاستعمار الفرنسي للجزائر بأنه جريمة ضد الإنسانية.

عند التطرق إلى موضوع صعب إذا كان هناك موضوع – الماضي الاستعماري للجزائر – أثارت تصريحاته غضبًا واسع النطاق بين الجزائريين.

الاستجابة الغاضبة هي نتيجة الاختلاف الأساسي في الرأي حول موضوع حساس للغاية. لأن التشكيك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي هو بمثابة تبرير ضمني للاستعمار نفسه.

الأزمة بين الجزائر وفرنسا

كيف حدث الانعكاس المذهل لماكرون؟. كيف يمكن لرجل كان يتبنى في السابق مثل هذه الآراء السياسية والاقتصادية المحلية والدولية غير التقليدية أن يستخدم الخطاب في التشكيك ليس فقط في فكرة وجود أمة جزائرية ما قبل الاستعمار. ولكن يقترح الخلاف بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والجيش الجزائري؟.

هل يمكن أن يُعزى ذلك إلى زلة بسيطة، أو غزل جديد للتاريخ يهدف إلى إعادة صياغة تصور العلاقات الفرنسية الجزائرية؟.

أم هل تأثر ماكرون بفعل التيارات السياسية الجزائرية والفرنسية التي أكدت أن النظام الجزائري ضعيف بشكل خطير في أعقاب الحراك أو حركة الاحتجاج؟.

هل يمكن أن يكون الأمر مجرد تهاون أو حتى غطرسة من جانب الرئيس الفرنسي؟.

فقط الوقت وكتاب سير ماكرون المستقبليين سيخبرون. لكن هناك شيء واحد مؤكد: الاتهامات بالدعاية الانتخابية لا تصمد. تعليقات ماكرون المثيرة للجدل ستلحق به ضررًا أكثر من نفعه.

ماكرون ضل طريقه

في غضون ذلك، يبدو أن ماكرون قد ضل طريقه.

الرئيس الفرنسي الوحيد الذي أبدى استعدادًا، على الأقل في البداية، للتشكيك في سياسات الهيمنة للفرنكفريقي – على الرغم من فشله في الانفصال عنها تمامًا – يحاول الآن تنظيف الفوضى الدبلوماسية على أمل الحفاظ على الامتيازات الفرنسية التي من الواضح أنه لا يمكن الدفاع عنها على المدى الطويل.

لأن فرنسا اليوم قوة اقتصادية وعسكرية مخففة تفتقر إلى الوسائل اللازمة لتشكيل سياسات إفريقيا.

وهكذا تراجع ماكرون عن سياسته الجديدة المرتقبة بشدة تجاه إفريقيا. بينما سمح لنفسه بالانغماس في دوامة الفرانكافريكية الهابطة. حيث يحاول سد تسريبات ما يبدو أنه سفينة غارقة.

لأنه من الناحية الاقتصادية، لا تستطيع فرنسا منافسة الصين.

لا يقتصر الأمر على أن الاستثمارات الصينية في إفريقيا تتفوق على استثمارات فرنسا فحسب، بل إنها تتجاوز أيضًا استثمارات جميع الدول الغربية مجتمعة.

بلغت صادرات فرنسا إلى إفريقيا في عام 2020 5.3 في المائة من إجمالي صادراتها العالمية لذلك العام.

هم الآن أقل من ألمانيا ، على الرغم من أن أفريقيا ليست أولوية بالنسبة لألمانيا.

لا تمثل الصادرات الفرنسية إلى إفريقيا سوى ربع صادرات الصين، على الرغم من وصول الصين مؤخرًا إلى القارة.

حدود التدخل

من الناحية العسكرية، وصلت فرنسا إلى حدود تدخلها في منطقة الساحل. حيث فشلت عمليات سيرفال وبرخان في القضاء على الجماعات الإسلامية المسلحة المنتشرة في المنطقة.

كانت فرنسا تأمل في تشكيل تحالف من الدول الأفريقية والأوروبية. لكن الأولى كانت تفتقر إلى وسائل الالتزام . والأخيرة لم تكن على استعداد للانخراط في ما يخشون أن يكون حربًا لا يمكن السيطرة عليها ولا يمكن الفوز بها.

لكن بالنسبة لفرنسا، جاءت أسوأ ضربة في أوائل هذا الخريف، بعد الإعلان عن قيام الولايات المتحدة بتشكيل اتفاقية أمنية في المحيط الهادئ بدون فرنسا.

مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق، تشير واشنطن إلى نيتها التركيز على ما تعتبره التحدي الأكبر في القرن الحادي والعشرين: المعركة الاقتصادية حول المحيط الهادئ.

بتوقيع الاتفاقية مع بريطانيا وأستراليا أولاً، ثم الهند ودول في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، أثارت الولايات المتحدة أزمة مع فرنسا من خلال إبطال صفقة الغواصات الفرنسية البحرية بقيمة 57 مليار دولار مع أستراليا.

تم انتزاع السوق بعيدًا عن فرنسا لصالح الشركات الأمريكية، وكان ازدراء فرنسا محسوسًا بشدة.

بعد تجاهلها من قبل حلفائها الغربيين السابقين، اعتقدت فرنسا أنها يمكن أن تفرض وجودها على المسرح الدولي من خلال تأكيد قيادتها في بعض المناطق التي مزقتها الصراعات.

المجلس العسكري المؤقت في مالي

ابتعد المجلس العسكري المؤقت في مالي الذي يقال عن علاقات وثيقة مع روسيا بشكل غير متوقع عن باريس.

بعد أن قررت فرنسا من جانب واحد تقليص وجودها في المنطقة، اتهم رئيس الوزراء الانتقالي تشوجيل كوكالا مايغا فرنسا “بالتخلي عن مالي في الجو”.

النظام المالي الجديد لم يتقبل عرض فرنسا له باتفاق تام. هنا مرة أخرى ، كان الرد الفرنسي شديد القسوة بشكل ملحوظ ، مما أظهر مستوى من الغطرسة الذي يجد حلفاء فرنسا صعوبة متزايدة في تحمله. ووصفت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي تصريحات رئيس الوزراء المالي بأنها “غير لائقة” و “غير مقبولة”.

روسيا مستعدة للتحرك

على الرغم من اقتناعها بأنها لا تزال لها اليد العليا. فإن فرنسا تنتهج إستراتيجية مالية تستند إلى افتراض أن بقاء المجلس العسكري الحاكم الحالي مرتبط بوجود الجيش الفرنسي – وتجاهل حقيقتين حاسمتين.

لسبب واحد، في حين أنه احتوى انتشار الجماعات المتطرفة المسلحة، إلا أن الوجود الفرنسي فشل في حل أزمة مالي.

من ناحية أخرى، تتوفر خيارات أخرى. في حالة انسحاب القوات الفرنسية، فإن روسيا مستعدة للتدخل.

ويقال إن المناقشات جارية بين مالي ومنظمة المرتزقة الروسية المثيرة للجدل ، مجموعة فاغنر.

تأمل روسيا، التي لها موطئ قدم بالفعل في ليبيا، في بسط نفوذها في منطقة الساحل.

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تاريخيًا، قدمت الولايات المتحدة دعمًا لوجيستيًا للعمليات العسكرية الفرنسية في المنطقة، على الرغم من عدم وجود قوات أمريكية على الأرض.

لكن مع تخلي الولايات المتحدة عن المسارح الرمزية في أفغانستان والعراق ورفضها التدخل المباشر في اليمن. تركز جهودها بالكامل على ضمان تفوق أمريكا الاستراتيجي في منطقة المحيط الهادئ – ما إذا كانت ستستمر في القيام بذلك أم لا، فهذه مسألة أخرى.

وبالتالي، فإن منطقة الساحل المهجورة جاهزة للاستيلاء عليها، وروسيا وهي حليف قديم للجزائر، مستعدة للتحرك فيها.

ولا يوجد شيء يمكن لقادة فرنسا المحبطين فعله حيال ذلك.

لا يمكنهم منافسة الصين على المستوى الاقتصادي ولا مع روسيا على المستوى العسكري.

والأسوأ من ذلك، فشل القادة الفرنسيون في فهم الطبيعة المتغيرة لهياكل السلطة في كل من الجزائر ومالي اللتين تتمتع أنظمتهما الحاكمة الجديدة بعلاقات تاريخية واقتصادية أقل مع فرنسا.

وهكذا، عندما أعلن ماكرون قرار الحكومة الفرنسية بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للقادة الجزائريين بشكل كبير، كان ينبح في الشجرة الخطأ: فالأشخاص الذين تستهدفهم السياسة الجديدة لم يعودوا على رأس صنع القرار.

في النهاية، سيتغير المخطط العام للأشياء في شمال إفريقيا وغرب إفريقيا بشكل كبير.

لم يعد باستطاعة فرنسا أن تهيمن على السلطة ، ولدى الولايات المتحدة أولويات أخرى.

ستحل الصين وروسيا – الأول اقتصاديًا والثاني عسكريًا – حتمًا محل الشبكات والمصالح السابقة ، مع دخول تركيا الآن في المعركة.

يد الجزائر القوية

في السياق الحالي سريع التغير وغير المستقر، تتمتع الجزائر بيد قوية، وتهدف إلى ترسيخ نفسها كشريك استراتيجي – وليس مجرد مقاول من الباطن.

إن العلاقات الاقتصادية القوية للأمة مع الصين واتفاقياتها العسكرية مع روسيا ترى أنها تستعد لأن تصبح جزءًا مركزيًا إن لم يكن محوريًا من الكتلة الإقليمية الناشئة.

لقد أهمل ماكرون النظر إلى العلاقات الفرنسية الجزائرية من هذه الزاوية .

واكتفى بدلاً من ذلك بلعب اليد التقليدية للسياسة الخارجية الفرنسية، حيث يُنظر إلى الدول الأفريقية على أنها حلفاء طبيعيون ، إن لم تكن تابعة.

إن استدعاء دولة أفريقية لسفيرها في باريس، وإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية والنظر في اتخاذ خطوات أخرى أكثر جذرية، كان أمرًا لا يمكن تصوره.

تاريخيًا اعتبرت السياسة الخارجية الفرنسية الدول الأفريقية مجرد حراس يحرسون مصالح فرنسا، وهو ما يصب في مصلحتهم أيضًا.

كان هذا صحيحًا في السابق بالنسبة لعدد من البلدان، وقد لا يزال البعض يوافق اليوم على تولي الدور الداعم للمقاول من الباطن أو التابعين.

ولكن حتى صوت ماكرون الحديث الذي يُفترض أنه لا تشوبه شائبة لم يستطع التخلص من العادة الفرنسية القديمة.

ومن ثم ، فإن التوبيخ اللاذع من الدول التي تتطلع إلى صفقة جديدة أكثر إنصافًا.

حتى مالي، على الرغم من عدم استقرارها الشديد، تعمل على تغيير مسارها.

لماذا تختار واحدة من أفقر دول العالم ، مع عدم وجود آفاق جادة في الرؤية، البقاء في دائرة نفوذ فرنسا الخانقة؟. بعد كل شيء، في 50 عامًا من ما بعد الاستقلال، لم تحقق السياسات الفرانكفريقية شيئًا.

وفي الوقت نفسه، فإن الجزائر، التي من المرجح أن يفوق عدد سكانها عدد سكان كل من إيطاليا وإسبانيا بحلول منتصف القرن ستكون بلا شك قوة يحسب لها حساب على طاولة المفاوضات المستقبلية. على الرغم من الإخفاقات المؤسسية والاقتصادية التي تحدث في الوقت الحالي يمنعونه.