موعد ومعلق مباراة الزمالك وتوسكر في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد فريق الزمالك المصري لخوض مواجهة قوية أمام نظيره توسكر الكيني. مساء يوم السبت، في إطار منافسات الدور ال32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “نيايو”.

موعد مباراة الزمالك وتوسكر

وستنطلق المباراة بين فريق الزمالك وتوسكر عند الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، سوريا، الأردن، لبنان، اليمن، العراق، قطر، البحرين.

وستكون بتوقيت مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا في تمام الساعة الثانية مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. وعمان عند الساعة الرابعة مساءً، وبتوقيت دولة الجزائر. والمغرب عند الساعة الواحدة ظهرًا.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، الراعي لبث منافسات دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

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التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport”. المعلق الرياضي المصري حاتم بطيشة.

تشكيلة فريق الزمالك

وسيلعب المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي ” باتريس كارتيرون” بتشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف توسكر، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

📸 | لقطات من تدريبات اليوم لفريقنا🏃🏻⚽️🏹 في نيروبي🇰🇪.. إستعدادًا لمباراة فريق توسكر .. في ذهاب دور الـ ٣٢ بدوري أبطال أفريقيا🌍🏆#CHAMP13NS | #Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/oxEKnRWrCs — Zamalek SC (@ZSCOfficial) October 15, 2021

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثى.

بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بنشرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على اللعب برأس حربة. في التشكيلة سيف الدين الجزائري.

كارتيرون : مباراة توسكر ستكون صعبة.. ووصلنا مبكرا للتعود على الأجواء في كينيا قبل المباراة، قمنا بتجهيز اللاعبين بصورة جيدة لمباراة الغد لتحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا على التأهل للدور التالي في البطولة. pic.twitter.com/dAtrka9Wad — المختلط 1911 (@MokhtalatOff) October 15, 2021

تشكيلة فريق توسكر

وسيلعب المدرب روبرت ماتانو بتشكيلة أساسية أمام منافسه الزمالك، وسيكون في حراسة المرمى إيمري مفويكوري.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: جوكينز أتودو، شيكوكوتى، هيلاري وانديرا، كما وسيأتي في خط الوسط كلاً من: يوجين أسيك، هامفيري أوشينغ، بونيفاس موشيري. وفي هجوم الفريق سيأتي كلاً من: إبراهيم جوشوا. أبولو أوتينو، أندرو سيكيومبيا.

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