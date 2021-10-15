موعد مباراة ليفربول واتفورد والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق ليفربول أمام منافسه واتفورد مساء يوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثامنة. من الدوري الإنجليزي الممتاز على أرض ملعب ” فيكارج رود”.

موعد مباراة ليفربول واتفورد

وستقام المباراة بين فريق ليفربول واتفورد في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، سوريا، لبنان، الأردن، قطر، البحرين، اليمن، العراق، بينما ستكون عند الساعة الواحدة والنصف. بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، والسودان، ليبيا.

وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً، أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية. التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة بين فريق ليفربول ومنافسه واتفورد عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس.

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تشكيلة فريق ليفربول

وسيلعب المباراة المدرب الألماني يورغن كلوب في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه واتفورد، حيث سيكون في حراسة المرمى أليسون بيكر.

بينما سيكون في دفاع الفريق كلاً من: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ألكسندر أرنولد، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: نابي كيتا، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب كلوب على الثلاثي، محمد صلاح، ساديو ماني، دييغو جوتا.

⚽⚽⚽⚽⚽⚽ Six goals to his name, and plenty more special moments from September’s @StanChart Player of the Month 👑💫 pic.twitter.com/pXEz1q2SgJ — Liverpool FC (@LFC) October 14, 2021

تشكيلة فريق واتفورد

وسيدخل المدرب كلاوديو رانييري، في تشكيلة أساسية. أمام نظيره ليفربول، حيث سيتواجد في حراسة المرمى بن فوستر.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: داني روز، فرانسيسكو سيرالتا، وليام تروست-إيكونغ، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: أوزان توفان، موسى سيسوكو، يوراي كوتسكا، كما وسيعتمد المدرب على ثلاثي الهجوم، إسمايلا سار، إيمانويل دنيس، جوشوا كينغ.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر فريق تشيلسي برصيد 16 نقطة، كما وجاء منافسه فريق واتفورد في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط خلال منافسات الموسم الحالي.

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