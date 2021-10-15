من هي ثراء جبيل صاحبة الإطلالة الأجرأ في مهرجان الجونة؟ (فيديو)

تصدرت الفنانة المصرية الشابة، ثراء جبيل، محركات البحث والتريند، بأجرأ إطلالة في مهرجان الجونة.

وظهرت ثراء جبيل بفعاليات الدورة الخامسة للمهرجان، بفستان أزرق قصير، كشف بطنها كاملاً وجزءاً من صدرها.

وتركت ثراء شعرها منسدلاً، مستكملةً إطلالتها بمكياج بدرجات النيود.

ورأى الجمهور أن ثراء، هي صاحبة الإطلالة الأجرأ بين المشاهير.

من هي ثراء جبيل؟

ودائماً ما تثير ثراء الجدل بجرأتها في ظهورها في بعض الفعاليات، ومنها صورة تدخين السيجارة.

وثراء جبيل، فنانة مصرية ولدت في في 5 يناير عام 1991، وتبلغ من العمر 30 عاماً.

و تخرجت الفنانة المصرية من المعهد العالي للسينما.

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ثم حصلت الجبيل على دبلوم الدراسات العليا في مجال كتابة السيناريو. وشاركت ثراء الجبيل في بطولة العديد من الأفلام الروائية القصيرة.

كما شاركت الفنانة الشابة في عدد من مشاريع تخرج المعهد العالي للسينما.

ثراء والدراما

ولدى ثراء العديد من الأعمال الدرامية، مثل (الرحلة)، (سجن النسا)، و(لآخر نفس).

لكن ثراء تألقت في عالم التمثيل بعد مسلسل (بنت اسمها ذات)، ومسلسل (سجن النسا)، وقدمت أشهر مشهد حرق فيه.

كما شاركت ثراء في عدة أفلام سينمائية مثل (قبل الربيع)، (تفاحة حوا)، و(وأبواب الرحمة).

في عام 2014، حصلت ثراء جبيل على جائزة أفضل ممثلة صاعدة في المهرجان القومي للمسرح في دورته السابعة وذلك عن دورها في مسرحية Wanted

ضد الرقابة على الفن

وسبق أن صرحت الفنانة أنها ضد الرقابة على الفن. وقالت حينها: (هناك جيل تربى على المشاهد الحميمية في السينما، وحذفها يسبب الكبت).

يشار إلى أن مهرجان الجونة شهد ظهور نجمات وفنانات بفساتين مثيرة وجريئة عرضتهن للانتقاد.

وسلطت الأضواء على الفنانة المصرية نجلاء بدر؛ بسبب ظهورها الفاضح في المهرجان.

فستان نجلاء بدر

الفستان ذو اللون الأسود، مكشوف الصدر بطريقة جريئة، عرّض الفنانة نجلاء بدر لانتقادات واسعة من المتابعين للحفل .

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وقالت نجلاء إن فستانها من تصميم مصممة الأزياء العالمية فريدة تمرازا .

وبينما اخذت التعليقات على فستان نجلاء بدر طابع السخرية والتهكم من الجمهور، طالب آخرون بتحريك دعوى قضائية ضدّها .

وانطلق مهرجان الجونة الخميس، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.

كما ويتوقع أن يشهد الحفل مشاركة قياسية في عدد الأفلام.

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